MSI khẳng định vị thế tại COMPUTEX 2026 với Titan 18 HX và Claw 8 AI+

Hệ sinh thái thiết bị thế hệ mới này hứa hẹn mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho cả game thủ lẫn người dùng chuyên nghiệp.

Tại COMPUTEX 2026, MSI đã công bố mẫu máy chơi game cầm tay đột phá mới của hãng – chiếc Claw 8 EX AI+ - được trang bị bộ xử lý Intel® Arc™ G3 Extreme. Đồng thời, MSI cũng giới thiệu loạt sản phẩm laptop phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, thể hiện tinh thần sáng tạo và sự chăm chút kỹ lưỡng đặc trưng của hãng.

Với các mẫu máy mới kể trên, MSI tiếp tục đi tiên phong trong việc đưa các mẫu chip xử lý mới tới với thị trường, mở rộng danh mục AI PC của mình. Với điểm nhấn chính nằm ở sự cân bằng giữa thiết kế phong cách và hiệu năng mạnh mẽ, MSI mang lại những sản phẩm lý tưởng cho nhu cầu chơi game di động, sáng tạo nội dung hay làm việc thường ngày.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: Tuyệt tác kỷ niệm 40 năm thành lập MSI

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic đại diện cho đỉnh cao về chất lượng hoàn thiện của laptop MSI.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic là phiên bản giới hạn đặc biệt kỷ niệm 40 năm thành lập MSI, đại diện cho năng lực chế tác và chất lượng hoàn thiện cao cấp nhất của hãng. Lấy cảm hứng từ chòm sao Thiên Long, sản phẩm sở hữu thiết kế độc đáo với hoa văn khắc cơ khí chính xác cao, kết hợp xử lý mạ anode trên vỏ kim loại nhằm tăng độ bền và tạo hiệu ứng ánh sáng ấn tượng theo từng góc nhìn.

Được trang bị CPU Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus và GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop 24GB GDDR7, Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic mang đến hiệu năng mạnh mẽ cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia đồ họa. Máy còn nổi bật với màn hình 18-inch 4K 240Hz Mini LED, bàn phím cơ RGB per-key, touchpad cảm ứng lực tích hợp LED RGB, hệ thống tản nhiệt buồng hơi cao cấp cùng bộ phụ kiện độc quyền, khẳng định vị thế của một laptop gaming 18-inch thay thế máy để bàn hàng đầu.

MSI Claw 8 EX AI+: Bước đột phá mới về chơi game di động

Claw 8 EX AI+: Mẫu máy chơi game cầm tay tiên phong trên thế giới trang bị bộ xử lý Intel® Arc™ G3 Extreme

Claw 8 EX AI+ đánh dấu bước tiến mới trong phân khúc máy chơi game cầm tay cao cấp khi được trang bị vi xử lý Intel® Arc™ G3 Extreme, mang đến hiệu năng đồ họa vượt trội và khả năng tối ưu điện năng ấn tượng. Kết hợp cùng kiến trúc Intel Xe và công nghệ XeSS 3 với Multi-Frame Generation, thiết bị cho phép game thủ trải nghiệm mượt mà các tựa game AAA với tốc độ khung hình cao và độ phản hồi nhanh.

Sản phẩm sở hữu màn hình 8-inch 120Hz VRR, thiết kế công thái học cải tiến cùng hệ thống điều khiển chính xác gồm cần Hall-effect chống trôi, D-pad nâng cấp và mô-tơ rung tuyến tính thế hệ mới. Claw 8 EX AI+ cũng hỗ trợ Xbox Mode, thanh Quick Settings trực quan và nổi bật với tùy chọn màu Void Purple, khẳng định phong cách hiện đại, táo bạo của một thiết bị chơi game cầm tay cao cấp.

Prestige 14 Flip AI+ Vincent Van Gogh Edition: Khi nghệ thuật khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Khi nghệ thuật kết hợp cùng công nghệ

MSI chính thức giới thiệu Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, mẫu laptop mới nhất thuộc bộ sưu tập nghệ nhân, kết hợp giữa công nghệ phần cứng tiên tiến và nghệ thuật chế tác cao cấp. Lấy cảm hứng từ hai kiệt tác về bầu trời đêm của Vincent van Gogh, sản phẩm tái hiện sự giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang đến diện mạo giàu cảm xúc và đậm chất nghệ thuật.

Bên cạnh thiết kế nổi bật, Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3 mới nhất, mang lại hiệu năng mạnh mẽ, khả năng xử lý AI vượt trội và thời lượng pin bền bỉ. Với thiết kế xoay gập linh hoạt, sản phẩm trở thành người bạn đồng hành lý tưởng, hỗ trợ người dùng trong công việc, sáng tạo và các tác vụ hằng ngày.

Mở rộng dải sản phẩm thế hệ mới: Katana, Venture và Crosshair 16 HX MLG Edition

MSI cũng công bố phiên bản mới của dòng Katana, Venture cùng mẫu Crosshair 16 HX MLG Edition phiên bản màu trắng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Dòng laptop gaming Katana thế hệ mới tiếp nối di sản phần cứng mạnh mẽ của MSI với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới và cấu trúc tối ưu vượt trội. Sản phẩm hứa hẹn mang lại hiệu năng vận hành ổn định cùng trải nghiệm chiến game chân thực, sống động cho phân khúc game thủ phổ thông.

Trong khi đó, dòng máy Venture được nâng cấp mạnh mẽ với bộ xử lý Intel® Core™ Ultra (Series 3) mới nhất, định hình phân khúc giải pháp cân bằng hoàn hảo cho các tác vụ thường ngày. Nhờ tích hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến, Venture duy trì hiệu suất xử lý cao liên tục dưới nhiều kịch bản sử dụng - từ văn phòng, giải trí đa phương tiện cho đến sáng tạo nội dung bán chuyên nghiệp. Crosshair 16 HX MLG Edition mang tông màu trắng (Stellar White) độc đáo với lớp phủ bắt mắt, phản chiếu ánh đỏ nhạt sinh động khi thay đổi góc nhìn, tạo nên diện mạo vô cùng đặc trưng. Thiết kế đầy cá tính này được lấy cảm hứng từ MLG (Dragon Princess – Long Công Chúa), nhân vật đại diện mới của MSI tượng trưng cho tinh thần game thủ, công nghệ đỉnh cao và sức trẻ nhiệt huyết, giúp sản phẩm hoàn toàn nổi bật giữa các mẫu laptop gaming hiện có trên thị trường.

Trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra mới nhất và GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 50 Series, mẫu laptop gaming 16-inch này cho hiệu năng mạnh mẽ để chạy mượt mà game AAA, tác vụ đồ họa chuyên sâu hay làm việc đa nhiệm phức tạp. Phiên bản đặc biệt Crosshair 16 HX MLG Edition dự kiến sẽ được mở bán đầu tiên tại thị trường Trung Quốc.

Mở rộng dải sản phẩm AI PC của MSI

Với các mẫu máy mới này, MSI tiếp tục mở rộng dải sản phẩm AI PC của hãng, tập trung mang lại hiệu năng thực tế trong các tác vụ chơi game, sáng tạo hay làm việc chuyên nghiệp - kết hợp với ngôn ngữ thiết kế thân máy tinh tế, trang nhã hơn. Nhờ việc tích hợp các công nghệ mới nhất từ đối tác cũng như thiết kế sản phẩm tối ưu hơn, MSI luôn đặt mục tiêu mang lại trải nghiệm điện toán nhanh hơn, hiệu quả cao hơn và thích ứng nhanh hơn với mọi nhu cầu của người dùng trong kỷ nguyên số.

Vị trí gian hàng MSI tại COMPUTEX 2026

Địa điểm: tầng 4, sảnh 1 trung tâm triển lãm Taipei Nangang (TaiNEX 1)

Số hiệu gian hàng: L0118

Địa chỉ: Số 1, đường Jingmao 2nd, quận Nangang, thành phố Taipei, Đài Loan (Trung Quốc)

Thời gian triển lãm: 02 - 05/06/2026

Giờ mở cửa: 09:30 – 17:30