Bình Minh ra mắt 3 dòng máy công nghệ mới từ WIRTGEN GROUP

Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà thầu, đối tác chiến lược, chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông cùng đại diện Tập đoàn WIRTGEN GROUP và KOBELCO. Trong khuôn khổ chương trình, Bình Minh giới thiệu 3 dòng thiết bị công nghệ mới gồm:

HAMM – Giải pháp lu lèn thông minh, tối ưu hiệu quả thi công và tiết kiệm nhiên liệu

VÖGELE – Công nghệ rải thảm hiện đại với độ chính xác cao, nâng cao chất lượng mặt đường

WIRTGEN – Hệ thống cào bóc, tái chế nguội và ổn định nền đường tiên tiến, hướng tới thi công tuần hoàn và giảm phát thải

Chia sẻ sản phẩm - máy rải thảm Vogele Super 1800-5X của anh Mai Anh Đồng - TGD Công ty cổ phần 471

Các dòng máy được phát triển theo xu hướng công nghệ xanh, tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu vật liệu thi công và giảm thiểu tác động môi trường – phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng bền vững tại Việt Nam và thế giới.

Theo đại diện Bình Minh, sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là lễ ra mắt sản phẩm mới mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các nhà thầu Việt Nam trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, tiến độ thi công và tiêu chuẩn môi trường.

"Thị trường hiện nay không chỉ cần những chiếc máy riêng lẻ, mà cần những giải pháp tổng thể: từ công nghệ thi công, tối ưu vận hành đến dịch vụ kỹ thuật và hậu mãi đồng hành lâu dài. Đây chính là định hướng mà Bình Minh đang theo đuổi. Ngoài ra, chúng tôi muốn tiên phong trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp tối ưu trong lĩnh vực nhưng bảo vệ môi trường xanh bền vững", bà Hoàng Minh Chi - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Đầu tư Bình Minh chia sẻ.

Ông Alessandro Beẻnacchia – Tổng Giám đốc công ty TNHH Wirtgen Singapore - phụ trách khu vực Đông Nam Á

Việc hợp tác chiến lược với WIRTGEN GROUP giúp Bình Minh trở thành đơn vị đại diện chính thức tại Việt Nam cho các thương hiệu công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thi công đường bộ như WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN và BENNINGHOVEN.

Không chỉ tập trung vào phân phối thiết bị, Bình Minh cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống kỹ thuật, đào tạo vận hành, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ phụ tùng trên toàn quốc nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Ông Andreas Laumann - Giám đốc bán hàng Công ty VOGELE - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Phát biểu trong sự kiện, đại diện một trong các đối tác chiến lược của Bình Minh, ông Andreas Laumann - Giám đốc bán hàng Công ty VOGELE- thuộc Tập đoàn Wirtgen chia sẻ "Chúng tôi tin rằng nền tảng chuyên môn vững chắc là yếu tố bảo chứng cho chất lượng và sự phát triển bền vững. Chúng tôi hướng tới giá trị hài hòa cho tất cả các bên thông qua tinh thần hợp tác, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi dám chịu trách nhiệm với mỗi quyết định, mỗi hành động và kết quả tạo ra. Và trên hết, chúng tôi luôn không ngừng vượt qua mọi giới hạn để tạo nên sự khác biệt."

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công trình, hệ thống trung tâm dịch vụ trên toàn quốc cùng năng lực hậu mãi chuyên sâu, Bình Minh đang từng bước khẳng định vai trò là doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp hạ tầng giao thông xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác với khách hàng giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Bình Minh và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong tại sự kiện

Sự kiện lần này cũng cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của ngành xây dựng hạ tầng sang các giải pháp thi công hiện đại, giảm phát thải, tái chế vật liệu và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành – những định hướng đang được WIRTGEN GROUP thúc đẩy trên toàn cầu.

Về Bình Minh

Công ty Cổ phần Thiết bị đầu tư Bình Minh là đơn vị phân phối chính hãng các thương hiệu thiết bị công trình hàng đầu thế giới như WIRTGEN GROUP, KOBELCO và Chicago Pneumatic tại Việt Nam. Doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái giải pháp công nghệ toàn diện cho ngành xây dựng, hạ tầng và khai khoáng, với trọng tâm bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả vận hành, tính bền vững và đồng hành dài hạn cùng khách hàng.

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