Generali Việt Nam: Tiên phong đổi mới sản phẩm bảo hiểm từ nhu cầu thực tế của khách hàng

Từ năm 2025 đến đầu năm 2026, doanh nghiệp đã ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp bảo hiểm theo hướng đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận. Nỗ lực này được ghi nhận khi chương trình Rồng Vàng 2026 vinh danh Generali Việt Nam với hạng mục "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm" (Pioneer in Innovation of Insurance Products) .

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đắc Khoa – Giám đốc Cấp cao, Trưởng Bộ phận Giải pháp Bảo hiểm và bà Trần Uyên Vy – Phó Giám đốc Phòng Quản lý Sản phẩm, Bộ phận Giải pháp Bảo hiểm chia sẻ về chiến lược phát triển sản phẩm của Generali Việt Nam.

Khách hàng ngày nay cần nhiều hơn một giải pháp bảo vệ

Theo ông Nguyễn Đắc Khoa, khách hàng có xu hướng nhìn nhận bảo hiểm như một phần cốt lõi trong kế hoạch quản lý tài chính và hoạch định tương lai dài hạn của gia đình.

"Họ không chỉ quan tâm đến giá trị bảo vệ, mà còn cân nhắc liệu giải pháp đó có tương thích với kế hoạch sống, dòng tiền và mục tiêu dài hạn của mình hay không", ông Khoa chia sẻ.

Từ chuyển dịch này, Generali lựa chọn đổi mới dựa trên trải nghiệm thực tế của khách hàng.

"Đổi mới không nằm ở việc có thêm nhiều tính năng hay ra mắt nhiều sản phẩm hơn. Đổi mới là làm thế nào để khách hàng dễ hiểu, dễ lựa chọn và cảm thấy giải pháp đó thực sự phù hợp với cuộc sống của mình", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đắc Khoa – Giám đốc Cấp cao, Trưởng Bộ phận Giải pháp Bảo hiểm

Hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm theo hướng linh hoạt và dễ tiếp cận hơn

Bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày Mai Vững Chắc được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy dài hạn. Theo bà Trần Uyên Vy, sản phẩm nổi bật về khả năng bảo vệ bền bỉ ngay cả sau biến cố, tích lũy với các khoản thưởng dài hạn và linh hoạt trong lựa chọn mức phí phù hợp.

Khi kết hợp với các sản phẩm bán kèm như bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 VITA – Sức Khỏe Vàng/VITA – Sức Khỏe Kim Cương hay bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần 2025 VITA – Lạc Quan Vui Sống, giải pháp này tiếp tục mở rộng giá trị bảo vệ cho cả gia đình.

Theo bà Vy, khách hàng hiểu vai trò của bảo hiểm nhưng vẫn cần một trải nghiệm lựa chọn rõ ràng, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng những giải pháp bảo vệ linh hoạt, cá nhân hóa và phù hợp với từng giai đoạn trong cuộc sống của khách hàng. Đây cũng là cách Generali hiện thực hóa cam kết trở thành ‘Người bạn Trọn đời’ - luôn hiện diện đúng lúc, không chỉ góp phần gìn giữ sự an tâm trong từng khoảnh khắc sống của khách hàng, bảo vệ giá trị tài chính mà còn đồng hành xây dựng nền tảng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau", bà chia sẻ.

Bà Trần Uyên Vy - Phó Giám đốc, Phòng Quản lý Sản phẩm, Bộ phận Giải pháp Bảo hiểm

Xu hướng tích hợp bảo vệ, tích lũy và đầu tư ngày càng rõ nét

Đầu năm 2026, Generali Việt Nam ra mắt bảo hiểm liên kết đơn vị VITA – Đầu Tư Thịnh Vượng, giải pháp được thiết kế hài hòa giữa bảo vệ và đầu tư, giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính bền vững và chủ động gửi trao di sản.

Sản phẩm cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn mức phí bảo hiểm và mức bảo vệ theo nhu cầu của mình trong từng giai đoạn cuộc sống. Tại các cột mốc như kết hôn, sinh con hoặc khi con chuyển cấp,… sản phẩm cho phép khách hàng gia tăng giá trị bảo vệ tối đa 50% số tiền bảo hiểm và lên đến 1 tỷ đồng mà không cần thẩm định sức khỏe.

Ở khía cạnh đầu tư, khách hàng có thể phân bổ tài sản vào các quỹ liên kết đơn vị do Dragon Capital và VinaCapital quản lý. Khách hàng cũng có thể chuyển đổi quỹ, đầu tư thêm hoặc rút tiền linh hoạt theo kế hoạch cá nhân. Quyền lợi "Món quà thừa kế" cũng giúp khách hàng trao gửi giá trị tương lai thông qua Hợp đồng thừa kế.

Đầu tư vào công nghệ và trải nghiệm khách hàng

Song song, Generali Việt Nam tiếp tục đầu tư vào công nghệ và hệ sinh thái số nhằm tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng tư vấn và cải thiện trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm.

Ông Nguyễn Đắc Khoa cho biết: "Danh hiệu ‘Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm’ là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của Generali Việt Nam trong hành trình liên tục cải tiến danh mục sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào năng lực thiết kế giải pháp, ứng dụng công nghệ và phát triển con người nhằm mang đến nhiều giá trị dài hạn cho khách hàng, cộng đồng."

Generali được vinh danh hạng mục "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm"

Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng, đưa trách nhiệm xã hội trở thành một phần trong chiến lược phát triển bền vững, đồng thời tiếp tục theo đuổi sứ mệnh trở thành "Người bạn Trọn đời" đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam.