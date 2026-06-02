Một khu công nghiệp ở Khánh Hòa được điều chỉnh thời hạn hoạt động lên 70 năm

Theo thông tin được công bố tại sự kiện chiều 25/5/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm 6 dự án cấp mới và 7 dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.483 tỷ đồng. Trong số các dự án điều chỉnh, Khu công nghiệp Du Long là một trong bốn dự án được điều chỉnh thời hạn hoạt động từ 50 năm lên 70 năm.

Nhà đầu tư được vinh danh trao GCNĐT cùng lãnh đạo Ban tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ngày 25/05/2026

Trong nhóm các dự án điều chỉnh, 4 dự án được điều chỉnh thời hạn hoạt động từ 50 năm lên 70 năm, gồm: Khu đô thị cao cấp Cổ Mã của Công ty TNHH Mặt trời Sông Hàn; Khu đô thị Đầm Môn của Liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long; Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam; và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Du Long của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long.

Bên cạnh nhóm dự án được điều chỉnh thời hạn hoạt động, một số dự án khác cũng được điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Trong đó, Khu đô thị cao cấp Cổ Mã được điều chỉnh tăng vốn lên 7.075,5 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phước Nam tăng vốn lên hơn 2.688,2 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 2; Nhà máy Seyoung Vina tăng thêm 54 tỷ đồng.

Từ khu công nghiệp "bỏ hoang" đến giai đoạn tái khởi động

Khu công nghiệp Du Long được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 27/4/2007. Trong nhiều năm sau khi được cấp phép, dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai và thu hút đầu tư, từng được truyền thông nhắc đến như một khu công nghiệp chậm phát triển, chưa khai thác tương xứng với quy mô được phê duyệt.

Từng gắn với hình ảnh "chìm trong biển nước" vào tháng 11/2025, Khu công nghiệp nay đã thu hút gần 10.000 lao động

Sau giai đoạn tái cơ cấu và chuyển sang chủ đầu tư hiện nay, Khu công nghiệp Du Long từng bước hoàn thiện hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch và ghi nhận chuyển biến trong thu hút các dự án sản xuất thứ cấp. Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm báo cáo, Khu công nghiệp Du Long đã thu hút 10 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn FDI khoảng 73 triệu USD và vốn trong nước khoảng 2.475 tỷ đồng; trong đó có 03 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 06, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long có quy mô 407,28 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng 2.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Thành Du Long làm chủ đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án sau điều chỉnh là 70 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu 27/4/2007, tức đến ngày 27/4/2077.

Việc điều chỉnh thời hạn hoạt động được xem xét trên cơ sở khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, theo đó dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm có thể được áp dụng thời hạn hoạt động dài hơn nhưng không quá 70 năm. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, Khu Công nghiệp Du Long thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thời hạn hoạt động còn lại khoảng 31 năm được đánh giá là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, quy mô lớn và có thời gian thu hồi vốn dài.

Thêm cơ sở cho việc thu hút đầu tư chiến lược

Việc điều chỉnh thời hạn hoạt động đến năm 2077 được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý và thương mại cho hoạt động thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Du Long, đặc biệt đối với các dự án có quy mô vốn lớn, chu kỳ đầu tư dài và nhu cầu sử dụng hạ tầng ổn định trong dài hạn.

Dự án Dệt Nhuộm Ninh Thuận (Tập Đoàn Suedwolle – CHLB ĐỨc) với vốn đầu tư 638 tỷ đồng đã đi vào hoạt động và sắp mở rộng sang giai Đoạn 02

Dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, việc điều chỉnh thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp Du Long đến năm 2077 đã được thực hiện theo đúng quy định, góp phần tháo gỡ một điểm nghẽn quan trọng trong thu hút đầu tư dài hạn.

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi được cấp phép lần đầu, việc điều chỉnh này được xem là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới cho Khu công nghiệp Du Long, tạo thêm dư địa để thu hút các dự án quy mô lớn, ổn định hoạt động sản xuất và đóng góp vào phát triển công nghiệp của xã Thuận Bắc nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung.