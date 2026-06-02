100% học sinh lớp 12 Nam Úc Scotch AGS nhận thư mời đại học quốc tế

Kết quả này đánh dấu cột mốc của khóa Tú tài Úc SACE tốt nghiệp thứ hai tại trường, đồng thời ghi nhận hành trình học tập, trưởng thành và sự đồng hành của gia đình, thầy cô trong suốt năm học.

Thư mời nhập học từ những trường danh giá

Ngày 7-5, Trường Nam Úc Scotch AGS tổ chức Lễ Tốt Nghiệp năm học 2025-2026 tại TP.HCM, với sự tham dự của gần 1.000 khách mời, gồm ban lãnh đạo nhà trường, đại diện các cơ quan giáo dục, phụ huynh, học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Với chủ đề "Together we thrive, together we shine" (tạm dịch: Cùng trưởng thành, cùng tỏa sáng), buổi lễ được tổ chức nhằm vinh danh học sinh hoàn thành chương trình Tú tài Úc SACE, đồng thời ghi nhận nỗ lực của học sinh các khối lớp trong năm học vừa qua. Sự kiện cũng là dịp tri ân phụ huynh, thầy cô và đội ngũ nhà trường đã đồng hành với học sinh trong hành trình học tập.

Điểm nhấn của buổi lễ là thông tin vui từ đại diện Trường Nam Úc Scotch AGS: 100% học sinh lớp 12 năm nay đã nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. "Kết quả này phản ánh năng lực học thuật, bản lĩnh hội nhập của học sinh và sự chuẩn bị trong môi trường giáo dục quốc tế theo chương trình Tú tài Úc SACE", đại diện nhà trường thông tin.

Các thư mời nhập học của học sinh Nam Úc Scotch AGS trải rộng ở nhiều hệ thống giáo dục lớn như Úc, Mỹ, Canada và châu Âu. Tại Úc, học sinh nhận thư mời từ nhiều trường như Monash University, The University of Western Australia, The University of Adelaide, Curtin University, Flinders University và University of Technology Sydney…

TS Trent Driver - hiệu trưởng Trường Scotch College Adelaide (Úc) - phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp

Ở Mỹ, danh sách ghi nhận các đại học nghiên cứu công lập quy mô lớn như Purdue University, The Ohio State University, Michigan State University, Arizona State University, University at Buffalo và University of Cincinnati... Bên cạnh đó, học sinh cũng nhận thư mời từ các trường tại châu Âu và Canada như Technological University Dublin ở Ireland, University of Debrecen ở Hungary và Wilfrid Laurier University ở Canada…

Các lĩnh vực được học sinh Nam Úc Scotch AGS lựa chọn bao gồm kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y sinh, công nghệ, kinh doanh và khoa học sức khỏe... "Việc học sinh Nam Úc Scotch AGS nhận thư mời ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy lộ trình Tú tài Úc SACE tại trường đang tạo điều kiện để các em phát triển theo nhiều định hướng, từ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đến các ngành gắn với kinh tế và chăm sóc sức khỏe", đại diện nhà trường nói.

Một buổi lễ của thành tích, tri ân và trưởng thành

Lễ Tốt Nghiệp năm học 2025-2026 được thiết kế kết hợp giữa nghi thức trang trọng và các phần trình diễn nghệ thuật do học sinh thể hiện. Phần nghi thức gồm đón đoàn học thuật, phát biểu của đại diện ban lãnh đạo nhà trường, trao chứng nhận tốt nghiệp, trao danh hiệu và tri ân.

Các phần trình diễn do học sinh đảm nhiệm tạo nên sắc thái trẻ trung, giàu cảm xúc cho buổi lễ. Các tiết mục trong chương trình được sắp xếp theo một đường dây cảm xúc từ dũng cảm, hy vọng, tình bạn, ký ức học đường, lòng biết ơn, bản lĩnh vượt qua thử thách đến ước mơ và niềm tin vào tương lai. Những ca khúc như "Try Everything", "Counting Stars", "Count on Me", "Đi học", "You Raise Me Up", "Lớn Rồi Còn Khóc Nhè" và "A Million Dreams" đều gắn với câu chuyện trưởng thành của học sinh.

Một tiết mục trong buổi lễ tốt nghiệp của học sinh Nam Úc Scotch AGS

Nghi thức tri ân phụ huynh và giáo viên cũng là một nội dung chính của buổi lễ. Trong bài phát biểu, TS Douglas Foster - chủ tịch Trường Nam Úc Scotch AGS - gửi lời cảm ơn đội ngũ giáo viên và nhân viên vì sự tận tâm, chuyên nghiệp và sự chăm sóc dành cho học sinh mỗi ngày. Ông khẳng định ảnh hưởng của thầy cô vượt ra ngoài phạm vi lớp học. Còn với phụ huynh, ông trân trọng niềm tin, sự hỗ trợ bền bỉ và mối quan hệ đồng hành giữa gia đình với nhà trường trong quá trình phát triển của học sinh.

Hơn 5 năm qua, Nam Úc Scotch AGS thừa hưởng chất lượng giáo dục từ Scotch College Adelaide, ngôi trường Úc có lịch sử hơn 100 năm. Nhà trường triển khai chương trình đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó bậc THPT gắn với chương trình Tú tài Úc SACE và chương trình AGS Talent dành cho học sinh xuất sắc.

Học sinh được định hướng phát triển kỹ năng học đại học quốc tế, tốt nghiệp với bằng Tú tài Úc SACE được công nhận toàn cầu và có cơ hội ứng tuyển vào các đại học hàng đầu thế giới. Triết lý giáo dục của nhà trường tập trung vào việc trao quyền để học sinh tự kiến tạo tương lai, phát triển toàn diện về học thuật, tinh thần lãnh đạo và kỹ năng sống.

Nhắn nhủ riêng với lớp 12 vừa tốt nghiệp, TS Douglas Foster gọi đây là cột mốc đặc biệt khi các em là khóa Tú tài Úc SACE tốt nghiệp thứ hai của Nam Úc Scotch AGS. Các em đang tiếp tục xây dựng câu chuyện của nhà trường và đặt ra chuẩn mực cho những khóa học sinh sau. Ông cũng nhắn nhủ học sinh khi bước sang chặng đường mới cần mang theo những giá trị đã được hình thành tại Nam Úc Scotch AGS, gồm sự tò mò học hỏi, bản lĩnh bền bỉ và tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách mới.