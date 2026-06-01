Quỹ đầu tư cổ phiếu Amber (AEIF) huy động 150 tỷ trong đợt chào bán đầu

Ngày 27/5/2026, Quỹ đầu tư cổ phiếu Amber (AEIF) do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber (Amber Capital) quản lý đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại chúng.

Niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình đầu tư chuyên nghiệp

Theo đó, trong đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu, AEIF đã huy động thành công 150 tỷ đồng với sự tham gia của trên 380 nhà đầu tư. Tổng số vốn huy động và số lượng nhà đầu tư cao gấp khoảng 3 lần mức tối thiểu theo quy định.

Kết quả huy động vốn của AEIF phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với mô hình vận hành, tính minh bạch cũng như năng lực quản lý của Amber Capital, đồng thời cho thấy xu hướng gia tăng nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ chuyên nghiệp thay vì tự đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào khả năng lựa chọn doanh nghiệp, quản trị danh mục và kiểm soát rủi ro. Điều này thúc đẩy xu hướng chuyển dịch từ tự đầu tư sang đầu tư thông qua các quỹ mở – mô hình đã phổ biến tại nhiều thị trường phát triển trên thế giới.

Theo số liệu tham khảo đến tháng 3/2025, tổng tài sản quản lý của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam mới tương đương khoảng 6,5% GDP, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (30,3%), Malaysia (21%) hay Hàn Quốc (52%). Đây được đánh giá là dư địa tăng trưởng lớn cho ngành quản lý quỹ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hướng tới chiến lược đầu tư cổ phiếu trung và dài hạn

AEIF được Amber Capital định hướng là giải pháp đầu tư cổ phiếu trung và dài hạn dành cho nhà đầu tư. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, tiềm năng tăng trưởng và triển vọng dài hạn.

Quỹ còn được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư tài chính đến từ các Tập đoàn, tổ chức tài chính hàng đầu như: Viettel, SCIC, Techcombank hay SSI.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành, ngân hàng nhiều lần được vinh danh là "Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam" (*) tham gia với vai trò ngân hàng giám sát và lưu ký, góp phần đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hoạt động quản lý tài sản của quỹ.

Gia tăng tính linh hoạt cho nhà đầu tư cá nhân

Một trong những điểm đáng chú ý của AEIF là khả năng kết nối linh hoạt giữa các sản phẩm đầu tư mà Amber Capital quản lý. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh khẩu vị rủi ro thông qua cơ chế chuyển đổi giữa các quỹ, trong đó hiện AEIF áp dụng chính sách miễn phí chuyển đổi sang các quỹ khác do Amber Capital quản lý, bao gồm quỹ trái phiếu ASBF.

Theo Amber Capital, nền tảng giao dịch số đang giúp sản phẩm quỹ mở tiếp cận nhà đầu tư cá nhân thuận tiện hơn. Nhà đầu tư có thể theo dõi hiệu quả hoạt động của quỹ, tìm hiểu thông tin và thực hiện giao dịch trực tuyến thông qua ứng dụng của Amber Capital cùng các đại lý phân phối.

Amber Capital hiện là đơn vị hoạt động dưới sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với quy mô tài sản quản lý khoảng 180 triệu USD thông qua nhiều hình thức như quỹ đầu tư và danh mục ủy thác đầu tư chứng khoán. Doanh nghiệp cho biết việc ra mắt AEIF nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm đầu tư và cung cấp thêm các giải pháp đầu tư linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

(*) Đến 31/12/2024, trong số các ngân hàng lưu ký nội địa, BIDV có thị phần lớn nhất về cả số lượng khách hàng và quy mô tài sản lưu ký (đạt khoảng 660.000 tỷ đồng, tăng trưởng 21%/năm) và nhận giải thưởng "Best Custodian Bank in Vietnam" (Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam) được trao bởi Tạp chí The Asian Banker (TAB).