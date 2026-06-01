Điện máy Minh Trí Thành - Nhà phân phối sản phẩm cao cấp LG

Với uy tín được xây dựng qua nhiều năm hoạt động, Điện máy Minh Trí Thành đang trở thành điểm đến tin cậy của đông đảo khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm từ LG Electronics.

Khẳng định vị thế nhà phân phối LG chính hãng

Là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm điện máy chính hãng, Minh Trí Thành mang đến cho khách hàng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ LG Electronics, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ Hộ gia đình đến công trình, dự án và hệ thống Đại lý.

Danh mục sản phẩm nổi bật tại Điện máy Minh Trí Thành quy tụ nhiều dòng điện máy cao cấp, hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống tiện nghi cho gia đình Việt:

Nổi bật với Tủ chăm sóc quần áo LG Styler, Tháp giặt sấy LG WashTower ứng dụng AI chăm sóc quần áo thông minh; Máy giặt, Máy sấy vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Bên cạnh đó là các dòng Tủ lạnh LG sang trọng tích hợp công nghệ bảo quản thực phẩm tiên tiến; Máy lọc không khí, Máy hút ẩm LG PuriCare mang đến không gian sống trong lành và bảo vệ sức khỏe gia đình.

Ngoài ra, Điện máy Minh Trí Thành còn cung cấp Smart TV, QLED TV, OLED TV với trải nghiệm hình ảnh sống động chuẩn điện ảnh

Điều hòa LG Inverter làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện ; Máy rửa bát LG công nghệ hiện đại, hiệu suất mạnh mẽ, góp phần nâng tầm không gian sống đẳng cấp và tiện nghi hơn mỗi ngày

Tất cả sản phẩm do Minh Trí Thành phân phối đều đảm bảo 100% chính hãng, nguyên đai nguyên kiện, bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

Giá tốt từ Nhà phân phối – Tối ưu chi phí cho đại lý và khách hàng

Một trong những lợi thế giúp Minh Trí Thành được nhiều khách hàng lựa chọn chính là mô hình Nhà phân phối với nguồn hàng lớn, ổn định và mức giá cạnh tranh.

Khách hàng khi mua sắm tại Điện máy Minh Trí Thành sẽ được trải nghiệm nhiều quyền lợi hấp dẫn với mức giá tận gốc trực tiếp từ Nhà phân phối, không qua trung gian giúp tối ưu chi phí mua sắm. Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình ưu đãi được cập nhật thường xuyên cùng dịch vụ giao hàng nhanh chóng, lắp đặt chuyên nghiệp tận nơi.

Đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, đảm bảo sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nhất. Đặc biệt, Điện máy Minh Trí Thành còn có chính sách bán buôn hấp dẫn dành cho Đại lý, Dự án và Công trình với nguồn hàng ổn định, giá tốt và hỗ trợ tận tâm.

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp - phục vụ tận tâm

Không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, Điện máy Minh Trí Thành còn tạo dựng niềm tin với khách hàng nhờ đội ngũ kỹ thuật, lắp đặt chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong ngành điện máy.

Từ khâu khảo sát thực tế, tư vấn giải pháp, thi công tại những vị trí đặc thù cho đến bàn giao hoàn thiện, mỗi công đoạn đều được đội ngũ Minh Trí Thành thực hiện chỉn chu và tỉ mỉ. Không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn kỹ thuật, chúng tôi còn tối ưu hiệu suất vận hành cho từng sản phẩm sau lắp đặt. Chính sự tận tâm và chuyên nghiệp trong từng dự án đã góp phần giúp Minh Trí Thành ngày càng khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường.

Uy tín tạo thương hiệu – Dịch vụ tạo niềm tin

Trong hành trình phát triển, Điện Máy Minh Trí Thành luôn kiên định với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao cùng dịch vụ tận tâm và chuyên nghiệp.

Sự công nhận từ LG thông qua chứng nhận đối tác chính thức không chỉ là dấu mốc đáng tự hào, mà còn là minh chứng cho uy tín, sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần cầu thị mà Minh Trí Thành đã xây dựng trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi hiểu rằng, niềm tin của khách hàng chính là giá trị quý giá nhất. Vì vậy, mỗi sản phẩm được trao đến tay khách hàng không chỉ đảm bảo về chất lượng chính hãng mà còn là sự cam kết về trải nghiệm mua sắm "xứng tầm".

Trong thời gian tới, Điện Máy Minh Trí Thành sẽ tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, mở rộng hệ thống sản phẩm công nghệ hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng đại diện : B1.1 Liền Kề 10 - 9 Khu đô thị Thanh Hà - Hà Đông - Hà Nội

Địa chỉ Hải Phòng: Km9 Đường 5 Mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.

Địa chỉ kho: Thôn Hạ, Bình Minh, Hà Nội

Điện thoại: 0986 85 29 85 | 0389 336 133

Hotline: 1900 06 6886

Website: https://dienmayminhtrithanh.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dienmayminhtrithanh?locale=vi_VN

Gmail: khoimktmtt@gmail.com