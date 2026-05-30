Ứng dụng nhận diện cuộc gọi iCallme giành giải thưởng Sao Khuê 2026

Theo thông báo từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, iCallme được trao Giải Nhóm 3: An toàn thông tin, thuộc lĩnh vực 3D - Hệ thống cảnh báo sớm an ninh mạng, hay còn gọi là Threat Intelligence, đồng thời được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Đây là dấu mốc quan trọng đối với iCallme trong hành trình phát triển một giải pháp công nghệ Việt nhằm hỗ trợ người dùng nhận diện, cảnh báo và phòng tránh các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, làm phiền, giả mạo hoặc không mong muốn. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, việc một sản phẩm tập trung vào nhận diện gọi lừa đảo được ghi nhận ở nhóm An toàn thông tin cho thấy nhu cầu cấp thiết của thị trường đối với các giải pháp bảo vệ người dùng ngay từ điểm tiếp xúc đầu tiên: cuộc gọi đến.

Hội nghị Chung tuyển Giải thưởng Sao Khuê và Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 được tổ chức tại Hà Nội ngày 25/4/2026. Hội đồng Bình chọn gồm 21 thành viên đã nghe báo cáo kết quả vòng thuyết trình và tiến hành bình chọn công khai, theo đúng quy chế và tiêu chí đánh giá của giải thưởng. Từ 313 đề cử tham gia, có 142 đề cử được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, trong đó 126 đề cử xuất sắc được Hội đồng nhất trí trao Giải thưởng Sao Khuê 2026.

Việc iCallme được vinh danh trong lĩnh vực Threat Intelligence có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là nhóm giải pháp gắn trực tiếp với năng lực cảnh báo sớm, phát hiện rủi ro và hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định an toàn trước các nguy cơ trên không gian số. Với bài toán cuộc gọi lừa đảo, nguy cơ không chỉ nằm ở nội dung cuộc gọi, mà còn ở thời điểm người dùng chưa kịp xác minh danh tính người gọi. iCallme hướng tới việc rút ngắn khoảng trống rủi ro này bằng cách cung cấp thông tin nhận diện người gọi, cảnh báo số điện thoại đáng ngờ và hỗ trợ chặn các cuộc gọi không mong muốn

Trên các nền tảng ứng dụng, iCallme là công cụ giúp người dùng nhận biết ai đang gọi đến trước khi nhấc máy, hỗ trợ chặn cuộc gọi lừa đảo, làm phiền và cho phép tìm kiếm thông tin số điện thoại, fanpage, website. Đây là nhóm tính năng có tính thực tiễn cao, đặc biệt với người dùng phổ thông, người lớn tuổi, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp thường xuyên tiếp nhận cuộc gọi từ số lạ.

Không chỉ phục vụ người dùng cá nhân, bài toán nhận diện cuộc gọi lừa đảo còn có ý nghĩa lớn với doanh nghiệp. Trong nhiều vụ việc, kẻ gian có thể giả danh thương hiệu để tiếp cận người dùng. Khi khách hàng bị lừa đảo dưới danh nghĩa một thương hiệu, thiệt hại không chỉ là tài sản của nạn nhân mà còn là uy tín và niềm tin dành cho doanh nghiệp bị mạo danh. Vì vậy, những giải pháp như iCallme có thể đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung, giúp người dùng cảnh giác hơn trước các số gọi không rõ nguồn gốc.

Sự kiện iCallme đạt Giải thưởng Sao Khuê 2026 vì vậy không chỉ là thành tựu riêng của một doanh nghiệp công nghệ, mà còn phản ánh xu hướng quan trọng trong ngành an toàn thông tin: bảo vệ người dùng cần bắt đầu từ những tình huống đời thường nhất. Một giải pháp an toàn thông tin hiệu quả không nhất thiết chỉ nằm ở hệ thống phức tạp dành cho tổ chức lớn, mà còn cần hiện diện ngay trên thiết bị cá nhân, nơi người dùng tiếp xúc trực tiếp với nguy cơ mỗi ngày.

Với giải thưởng lần này, iCallme có thêm một cột mốc để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mở rộng năng lực nhận diện và nâng cao chất lượng cảnh báo cho người dùng Việt Nam. Trong thời gian tới, kỳ vọng dành cho iCallme không chỉ nằm ở việc phát triển thêm tính năng, mà còn ở khả năng xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu cảnh báo đáng tin cậy, góp phần giảm thiểu rủi ro từ cuộc gọi rác, cuộc gọi giả mạo và các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 là sự ghi nhận đáng chú ý cho định hướng phát triển của iCallme trong lĩnh vực nhận diện gọi lừa đảo và an toàn thông tin. Từ một nhu cầu rất cụ thể của người dùng là "biết ai đang gọi đến", iCallme đang từng bước mở rộng vai trò thành một giải pháp cảnh báo sớm, hỗ trợ bảo vệ người dùng, doanh nghiệp và cộng đồng trước các nguy cơ lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian số.