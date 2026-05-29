Việt Nam có Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế PCI 3DS

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức hỗ trợ đánh giá tuân thủ là Cyber Services Việt Nam, PCI 3DS là một trong những chứng nhận bảo mật chuyên sâu và khắt khe nhất trong hệ thống tiêu chuẩn PCI, được cấp cho các tổ chức trực tiếp xây dựng, quản lý và vận hành toàn bộ hạ tầng xác thực giao dịch cốt lõi. Việc đạt được chứng nhận này khẳng định ngân hàng số Cake không chỉ đơn thuần tích hợp các giải pháp sẵn có, mà đã hoàn toàn làm chủ nền tảng công nghệ xác thực từ gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất dành cho các cấu phần hệ thống 3DS.

Cake by VPBank chính thức nhận đồng thời hai chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0.1 Level 1 và PCI 3DS

Khác với xu hướng tích hợp giải pháp từ bên thứ ba, đội ngũ kỹ sư công nghệ người Việt của Cake đã tự lực xây dựng, triển khai và vận hành trọn vẹn bộ sản phẩm 3DS toàn diện. Việc hệ thống đạt chứng nhận PCI 3DS sau kỳ kiểm định độc lập nghiêm ngặt là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần tự chủ công nghệ và năng lực bảo mật chuẩn quốc tế của Cake.

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ quy trình xác thực giao dịch trực tuyến của Cake, từ bước kích hoạt OTP đến khi giao dịch được phê duyệt, đều được vận hành độc lập và kiểm soát 100% trên hạ tầng của Cake. Sự chủ động này cho phép ngân hàng số bảo vệ dữ liệu người dùng ở từng điểm chạm, đồng thời phát hiện và ngăn chặn rủi ro gian lận ngay từ lớp hạ tầng gốc thay vì phụ thuộc vào bên thứ ba. Trong bối cảnh các hành vi gian lận tài chính và tấn công mạng ngày càng tinh vi, năng lực tự chủ này chính là bảo chứng vững chắc cho mức độ an toàn tuyệt đối trên từng giao dịch.

Đại diện Cyber Services Việt Nam, cho biết: "Cake là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam tự xây dựng và vận hành hạ tầng đạt chứng chỉ PCI 3DS. Đây là chứng nhận bảo mật khắt khe mà rất ít tổ chức tài chính trong khu vực có thể đạt được. Chính rào cản kỹ thuật cực cao này là lý do vì sao PCI 3DS vẫn là một chứng chỉ vô cùng hiếm hoi trong ngành tài chính - ngân hàng".

Lý giải về việc đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ và bảo mật, đại diện Ngân hàng số Cake by VPBank chia sẻ: "Khi tự xây dựng và vận hành toàn bộ hạ tầng xác thực giao dịch, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn từng lớp bảo mật mà không phải phụ thuộc vào bên thứ ba, cũng như không có sự nhượng bộ về chất lượng. Đó là năng lực kỹ thuật cốt lõi mà một Next Gen AI Bank như Cake cần có để bảo vệ người dùng ở mức cao nhất có thể."

Bên cạnh PCI 3DS, dịp này Cake cũng tiếp tục nhận được chứng chỉ PCI DSS 4.0.1 Level 1 - cấp độ cao nhất trong bộ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ. Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng số này đạt chứng nhận PCI DSS ở mức cao nhất, đồng thời là lần triển khai theo phiên bản 4.0.1 mới nhất hiện nay.