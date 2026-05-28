Foxia đã chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Theo thông báo từ Ban Tổ chức, giải pháp "Foxia - Giải pháp AI quản trị và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng" đã được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành Công nghệ số Việt Nam, chính thức đạt Giải thưởng Sao Khuê 2026 và được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026. Đây được xem là sự ghi nhận quan trọng dành cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng AI thực tiễn của Foxia trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Cột mốc này không chỉ ghi nhận năng lực công nghệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Salely AI mà còn khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của các nền tảng công nghệ "Made in Vietnam" trên hành trình thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp.

Foxia - Chiến lược thông minh giúp doanh nghiệp tăng tốc bứt phá

Foxia là nền tảng công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, quản trị dữ liệu và tăng trưởng doanh thu thông qua ứng dụng AI và tự động hóa. Với định hướng phát triển theo mô hình nền tảng số toàn diện, Foxia cung cấp hệ sinh thái giải pháp phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp như quản lý bán hàng, quản trị khách hàng (CRM), vận hành nội bộ, tự động hóa quy trình và phân tích dữ liệu thông minh.

Điểm nổi bật của Foxia nằm ở khả năng tích hợp AI vào vận hành thực tiễn, giúp doanh nghiệp giảm tải các thao tác thủ công, tăng hiệu suất làm việc và nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu. Không chỉ dừng ở việc số hóa quy trình, nền tảng này còn hướng tới xây dựng mô hình "vận hành thông minh", nơi dữ liệu được kết nối và khai thác để tạo ra tăng trưởng bền vững.

Trong thị trường công nghệ Việt Nam đang cạnh tranh mạnh mẽ, Foxia được đánh giá cao nhờ khả năng triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Thay vì cung cấp các giải pháp phức tạp và khó ứng dụng, Foxia tập trung vào tính thực chiến, dễ triển khai và khả năng tùy biến theo nhu cầu vận hành thực tế của từng doanh nghiệp.

Đại diện Foxia cho biết, nền tảng được phát triển với mục tiêu giúp doanh nghiệp "tăng trưởng thông minh" thông qua việc kết hợp giữa công nghệ AI, dữ liệu và tự động hóa quy trình. Đây cũng là lý do Foxia ngày càng được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại, dịch vụ và vận hành lựa chọn làm đối tác công nghệ đồng hành.

Việc Foxia được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 được xem là dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp công nghệ này. Đồng thời, việc được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 cũng góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh, tiềm năng phát triển và vị thế của Foxia trong hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam.

Giải thưởng Sao Khuê - Sự công nhận danh giá cho những giải pháp và dịch vụ công nghệ số xuất sắc

Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động đánh giá uy tín do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên từ năm 2003 nhằm tôn vinh các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số xuất sắc tại Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ tổ chức, Sao Khuê được xem là một trong những giải thưởng danh giá và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin - chuyển đổi số tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, trong 22 năm triển khai, Giải thưởng Sao Khuê đã vinh danh hơn 1.913 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ số từ 937 lượt doanh nghiệp công nghệ trên toàn quốc. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về năng lực công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp công nghệ Việt ra thị trường quốc tế.

Năm 2026, Giải thưởng Sao Khuê được đánh giá là mùa giải có nhiều đổi mới quan trọng khi lần đầu tiên triển khai mô hình đánh giá "thế hệ mới", hướng tới phản ánh toàn diện mức độ trưởng thành, năng lực công nghệ và giá trị thực tiễn của các sản phẩm số. Ban tổ chức cũng tái cấu trúc toàn bộ hệ thống lĩnh vực xét trao giải theo hướng chuyên sâu hơn, bao phủ 8 nhóm lĩnh vực trọng điểm của ngành công nghệ số như hạ tầng số, công nghệ đột phá, kinh tế số, quản trị số, an toàn thông tin và dịch vụ số.

Đặc biệt, Sao Khuê 2026 còn triển khai "Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam" - sáng kiến được kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và định vị năng lực các doanh nghiệp công nghệ Việt trên thị trường. Theo VINASA, đây là bước tiến quan trọng nhằm chuẩn hóa hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam theo hướng khoa học, minh bạch và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Lễ Vinh danh và Trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 cùng sự kiện công bố Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn tại Hà Nội, quy tụ hơn 700 khách mời là lãnh đạo bộ, ban, ngành, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và đại diện các cơ quan báo chí - truyền thông trên cả nước.

Sự kiện được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hoạt động thường niên có tầm ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng công nghệ số Việt Nam. Không chỉ là nơi vinh danh các sản phẩm và doanh nghiệp xuất sắc, Sao Khuê còn đóng vai trò kết nối hệ sinh thái công nghệ, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, nhà đầu tư và đối tác trong nước – quốc tế.

Việc Foxia được xướng tên tại Sao Khuê 2026 vì vậy mang ý nghĩa lớn không chỉ với riêng doanh nghiệp mà còn phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của các nền tảng AI và vận hành thông minh tại Việt Nam. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng ưu tiên chuyển đổi số thực chất và tối ưu hiệu quả kinh doanh, các nền tảng công nghệ như Foxia được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số.