Zacy Aesthetics Group - Đơn vị tiên phong thiết lập chuẩn Exosome tại Việt Nam

Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường là bài toán về chất lượng, nền tảng công nghệ và tính ứng dụng thực tiễn của các sản phẩm Exosome hiện nay.

Trong bối cảnh đó, Zacy Aesthetics Group được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong mở thị trường Exosome tại Việt Nam theo hướng bài bản và chuyên sâu, với định hướng lấy khoa học, hiệu quả điều trị và tính ứng dụng lâm sàng làm nền tảng phát triển.

Hiện nay, Zacy là đơn vị độc quyền phân phối Exosome từ ExoCoBio – tập đoàn công nghệ sinh học nổi bật của Hàn Quốc – tại thị trường Việt Nam.

Định hướng Exosome theo chuẩn khoa học

Theo đại diện doanh nghiệp, ngay từ giai đoạn đầu tiếp cận Exosome, Zacy đã xác định đây không đơn thuần là một xu hướng làm đẹp ngắn hạn mà là một phần trong tương lai của các giải pháp tái tạo da cấp độ tế bào.

Do đó, thay vì tập trung vào các thông điệp quảng bá mang tính thị trường, doanh nghiệp lựa chọn định hướng phát triển Exosome dựa trên nền tảng công nghệ, dữ liệu khoa học và tính ứng dụng thực tế trong điều trị.

"Điều Zacy theo đuổi không phải là việc đưa một sản phẩm ra thị trường thật nhanh, mà là xây dựng chuẩn Exosome đúng nghĩa – nơi công nghệ, chất lượng và hiệu quả thực tế được đặt lên hàng đầu", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đây cũng là lý do Zacy lựa chọn hợp tác cùng ExoCoBio – doanh nghiệp công nghệ sinh học được biết đến với nền tảng ExoSCRT™ độc quyền cùng nhiều nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến Exosome trong phục hồi và tái tạo da.

Khác với nhiều giải pháp mang tính xu hướng, Exosome từ ExoCoBio được phát triển theo định hướng kiểm soát hoạt tính sinh học, tối ưu độ tinh khiết và tăng tính ổn định trong ứng dụng lâm sàng.

Nền tảng công nghệ phía sau ASCEplus hiện được phát triển bởi ExoCoBio – doanh nghiệp công nghệ sinh học nổi bật tại Hàn Quốc với hơn 75 bằng sáng chế và 64 công bố khoa học quốc tế liên quan đến Exosome và phục hồi sinh học.

Song song với nghiên cứu, các giải pháp Exosome từ ExoCoBio cũng đã ghi nhận hơn 2,3 triệu ca ứng dụng lâm sàng thực tế toàn cầu, cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ.

Theo giới chuyên môn, đây là một trong những nền tảng dữ liệu nổi bật giúp Exosome từ ExoCoBio tạo khác biệt so với nhiều giải pháp Exosome mang tính xu hướng trên thị trường hiện nay.

Không chỉ phân phối sản phẩm, Zacy đồng thời tiếp nhận toàn bộ hệ giá trị về nghiên cứu, đào tạo và định hướng ứng dụng Exosome theo tiêu chuẩn quốc tế từ đối tác Hàn Quốc.

Xây dựng hệ sinh thái chuyên môn toàn diện

Sau gần 10 năm phát triển, Zacy Aesthetics Group hiện xây dựng hệ sinh thái toàn diện trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ, bao gồm dược mỹ phẩm, công nghệ điều trị, đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và truyền thông học thuật.

Doanh nghiệp hiện là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu quốc tế đến từ Mỹ, Úc và Hàn Quốc như ASCEplus, Vivant Skincare, ASAP, Vivace, Code-X, Curea Filler, Maze, Bellmona…

Zacy Aesthetics là đối tác đồng hành cùng các trường đại học, bệnh viện da liễu trên toàn quốc tổ chức các hội thảo khoa học chất lượng

Song song với hoạt động phân phối, Zacy đầu tư mạnh vào các chương trình hội thảo khoa học, đào tạo lâm sàng và kết nối chuyên môn cùng đội ngũ bác sĩ, bệnh viện da liễu và hệ thống clinic trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, việc phát triển Exosome tại Việt Nam không thể chỉ dừng ở sản phẩm, mà cần đi cùng kiến thức chuyên môn, chuẩn hóa phác đồ và khả năng ứng dụng thực tế.

Đây cũng là chiến lược giúp Zacy từng bước tạo dựng vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực Exosome tại thị trường Việt Nam.

Dẫn dắt thị trường bằng giá trị thực

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính an toàn và hiệu quả bền vững, thị trường thẩm mỹ cũng đang dịch chuyển mạnh sang các giải pháp phục hồi sinh học và tái tạo nền da từ bên trong.

Theo giới chuyên môn, đây là giai đoạn mà các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm, mà còn bằng năng lực chuyên môn, khả năng cập nhật công nghệ và hệ sinh thái hỗ trợ phía sau.

Lợi thế của Zacy Aesthetics nằm ở việc doanh nghiệp không tiếp cận Exosome như một sản phẩm đơn lẻ, mà xây dựng cả một hệ sinh thái từ công nghệ - đào tạo - ứng dụng lâm sàng - hỗ trợ đối tác.

Chủ tịch Zacy Aesthetics - Ông Trần Đình Thăng đại diện Zacy nhận cúp kỷ niệm Top 2 nhà phân phối xuất sắc toàn cầu từ Exocobio

Nhờ đó, các giải pháp Exosome do Zacy phân phối hiện được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các liệu trình phục hồi sau xâm lấn, tái tạo da, cải thiện sắc tố và trẻ hóa da chuyên sâu tại nhiều Spa, Clinic và Bệnh viện da liễu trên toàn quốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, Zacy sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào các hoạt động khoa học và đào tạo nhằm đưa Exosome phát triển theo hướng bài bản hơn tại Việt Nam.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da ASCEplus Platinum – thế hệ nâng cấp mới thuộc hệ sinh thái ASCE Plus – như một bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển Exosome theo chuẩn khoa học hiện đại.

Exocobio và ASCEplus cho ra mắt hệ sinh thái sản phẩm PLATINUM hướng đến chuẩn chăm sóc da với khả năng tái tạo da ở cấp độ tế bào với công nghệ Exosome tinh khiết

"Thị trường có thể thay đổi rất nhanh, nhưng những giá trị dựa trên nền tảng khoa học và hiệu quả thực tế sẽ luôn có chỗ đứng bền vững", Ông Trần Đình Thăng - Chủ tịch của Zacy Aesthetics Group chia sẻ.

