Ánh Dương | 28-05-2026 - 11:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

FWD Việt Nam và hành trình xây dựng nơi làm việc xuất sắc

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) tự hào được trao Giải thưởng Best Workplaces in Vietnam™ 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) ở Hạng mục doanh nghiệp Vừa, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam đạt được danh hiệu này.

Giải thưởng Best Workplaces in Vietnam™ 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) được xác định dựa trên phân tích dữ liệu khảo sát trực tuyến với gần 75.000 phản hồi, đại diện cho hơn 111.000 người lao động tại các doanh nghiệp trên toàn Việt Nam, phản ánh trải nghiệm làm việc thực tế và mức độ bền vững trong môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Việc được vinh danh là "Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình 10 năm phát triển của FWD tại Việt Nam, ghi nhận định hướng nhất quán trong việc xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, rõ định hướng và đồng bộ trong cách vận hành. Tại FWD, con người không chỉ là trọng tâm, mà còn là nền tảng cho mọi bước phát triển dài hạn.

Giải thưởng "Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026" ghi nhận định hướng nhất quán của FWD trong việc xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, rõ định hướng và đồng bộ trong cách vận hành.

Chia sẻ về dấu mốc đáng tự hào này, bà Nguyễn Kim Mai Thư, Phó Tổng Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực FWD Việt Nam, cho biết: "Giải thưởng ‘Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026’ phản ánh chân thật những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng mỗi ngày. Tôi tự hào khi các nhân viên, thông qua phản hồi trung thực và độc lập, đã thể hiện niềm tin và sự tự hào về nơi làm việc, về những gì họ đang làm, và về cảm giác gắn kết trong đội nhóm của mình. Giải thưởng này thuộc về toàn bộ đội ngũ FWD Việt Nam, những người mỗi ngày đến làm việc không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để tạo ra sự khác biệt và thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm".

Trong suốt hành trình 10 năm, FWD luôn kiên định với cách tiếp cận dựa trên chuẩn hóa nền tảng vận hành, ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo, đồng thời duy trì môi trường làm việc linh hoạt, trao quyền, khuyến khích học hỏi và cải tiến liên tục. Đây là nền tảng giúp đội ngũ FWD không ngừng nâng cao năng lực, hình thành tư duy làm việc nhất quán và hướng đến hiệu quả bền vững.

Giải thưởng Best Workplaces in Vietnam™ 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) không chỉ là sự ghi nhận cho môi trường làm việc, mà còn khẳng định định hướng lâu dài của FWD trong việc phát triển con người một cách có hệ thống, từ đó tạo nên sự khác biệt và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

