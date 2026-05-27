Lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài

Khoảnh khắc động thổ – Mở ra chương mới cho đô thị Phường Sơn Qui

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức sự kiện tại đường Nguyễn Trãi Nối Dài, Phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thành phố Gò Công, Tỉnh Tiền Giang) đã tấp nập khách mời, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo người dân khu vực. Tiếng trống hội rộn rã cùng nghi thức động thổ truyền thống đã chính thức "đánh thức" quỹ đất rộng 6.960m², mở đường cho hai tòa tháp chung cư cao 10 tầng sắp vươn lên.

Ảnh phối cảnh dự án Khu S1

Việc chính thức khởi công dự án có tổng mức đầu tư 357.775.000.000 VNĐ trong bối cảnh hiện tại được xem là một "cú hích" mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực. Sự kiện này minh chứng cho quyết tâm của Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Sơn An Hương Sơn trong việc đồng hành cùng địa phương giải quyết bài toán quy hoạch đô thị lõi, biến khu vực này thành một tâm điểm sống mới, văn minh và hiện đại hơn.

Lời cam kết mạnh mẽ từ sự kiện: Đặt an sinh xã hội làm trọng tâm

Điểm nhấn của buổi lễ khởi công không chỉ nằm ở những nghi thức trang trọng, mà còn ở những thông điệp và cam kết được phát đi. Hơn 276 căn hộ chuẩn bị được xây dựng không chỉ là những khối bê tông vô tri, mà là 276 tổ ấm tương lai, giải quyết trực tiếp "cơn khát" nhà ở cho hàng ngàn người lao động, cán bộ nhân viên và các gia đình trẻ.

Ngay tại sự kiện, đại diện Công ty Cổ phần Sơn An Hương Sơn nhấn mạnh, dự án được khởi công mang theo sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ an cư cho cộng đồng. Từng hạng mục được triển khai sau nhát cuốc khởi đầu này đều sẽ bám sát tiêu chí: tối ưu hóa công năng, gia tăng mảng xanh và tích hợp chuỗi tiện ích đồng bộ, nhằm mang lại một môi trường sống nề nếp và an ninh nghiệm ngặt.

Ảnh phối cản dự án Khu S2

Sự đồng hành thiết thực ngay từ vạch xuất phát

Không khí quyết tâm tại Lễ khởi công càng được củng cố khi có sự hiện diện và cam kết sát cánh của các đối tác chiến lược. Ngay sau buổi lễ, tổng thầu thi công – Công ty Cổ phần Xây dựng Sơn An Phát và đơn vị tư vấn giám sát – Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Sao Việt sẽ lập tức bắt tay vào triển khai các hạng mục nền móng trước tiên.

Sự kiện khép lại trong niềm hân hoan và sự tin tưởng. Những chiếc máy xúc tiên phong tiến vào công trường ngay sau nghi thức động thổ là minh chứng rõ nét hàng đầu cho phương châm "nói đi đôi với làm". Sơn An Homes Nguyễn Trãi đã chính thức bước từ bản vẽ ra thực địa, mang theo kỳ vọng về một biểu tượng an cư mới đầy tự hào của tỉnh Đồng Tháp trong tương lai gần.

Tên dự án: Khu nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài