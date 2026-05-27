Galaxy Play lập cú đúp tại APB+ 2026, khẳng định dấu ấn OTT Việt

Asia-Pacific Broadcasting+ Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh các đơn vị nổi bật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, nội dung số và nền tảng OTT tại châu Á - Thái Bình Dương.

Việc tiếp tục có mặt trong danh sách thắng giải cho thấy dấu ấn của Galaxy Play trong quá trình phát triển nội dung trực tuyến tại Việt Nam, đặc biệt ở mảng phim bộ độc quyền và trải nghiệm xem phim trên nền tảng số.

Vợ Hiền Mới Ác là phim bộ độc quyền mới nhất của Galaxy Play ở thể loại tâm lý, khai thác câu chuyện hôn nhân, phản bội và trả đũa dưới góc nhìn hiện đại, rất "thấm" mà kịch tính, nhanh chóng đạt 200 triệu lượt xem chỉ sau một tháng phát hành.

Hệ sinh thái nội dung của Galaxy Play được xây dựng để phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng cho mọi gia đình Việt, nên có đủ thể loại phong phú. Gần đây, nền tảng này lên sóng Cuốc Xe Âm Phủ, phim bộ độc quyền với dàn cast được yêu thích từ bom tấn "Mưa đỏ" và "Địa đạo", thể loại kinh dị - giật gân. Galaxy Play cũng đang chuẩn bị bấm máy 2 series phim hành động và phim bộ tâm lý Gái ngàn đô 3.

Bên cạnh giải thưởng cho nội dung, hạng mục OTT Platform – Vietnam ghi nhận sự phát triển của Galaxy Play như một nền tảng giải trí dành cho nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ có phim Việt, phim chiếu rạp, phim châu Á và original series, Galaxy Play thời gian qua còn mở rộng danh mục nội dung theo từng nhóm người xem ở các lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt là việc ra mắt Galaxy Anime, gói nội dung anime phân phối độc quyền kho phim Crunchyroll tại Việt Nam. Với hơn 500 tựa anime, hơn 6.000 giờ nội dung, phụ đề tiếng Việt, không quảng cáo và cập nhật song song với Nhật Bản, Galaxy Anime cho thấy tham vọng mở rộng tệp người dùng trẻ, đồng thời bổ sung thêm một trụ cột nội dung mới bên cạnh phim điện ảnh và series Việt.

Từ các dự án original series đến việc mở rộng sang anime, Galaxy Play đang cho thấy hướng

phát triển từ một nền tảng xem phim trực tuyến thành một hệ sinh thái nội dung đa dạng. Hai giải thưởng tại APB+ 2026 đã phản ánh quá trình mở rộng liên tục của một nền tảng OTT Việt trong thị trường streaming ngày càng cạnh tranh.