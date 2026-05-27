Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Galaxy Play lập cú đúp tại APB+ 2026, khẳng định dấu ấn OTT Việt

Ánh Dương | 27-05-2026 - 11:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Galaxy Play lập cú đúp tại APB+ 2026, khẳng định dấu ấn OTT Việt

Galaxy Play JSC vừa được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026 với hai giải thưởng: OTT Platform – Vietnam và Series Production – Vietnam cho series Vợ Hiền Mới Ác. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Galaxy Play được ghi nhận tại giải thưởng khu vực này.

Asia-Pacific Broadcasting+ Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh các đơn vị nổi bật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, nội dung số và nền tảng OTT tại châu Á - Thái Bình Dương.

Việc tiếp tục có mặt trong danh sách thắng giải cho thấy dấu ấn của Galaxy Play trong quá trình phát triển nội dung trực tuyến tại Việt Nam, đặc biệt ở mảng phim bộ độc quyền và trải nghiệm xem phim trên nền tảng số.

Vợ Hiền Mới Ác là phim bộ độc quyền mới nhất của Galaxy Play ở thể loại tâm lý, khai thác câu chuyện hôn nhân, phản bội và trả đũa dưới góc nhìn hiện đại, rất "thấm" mà kịch tính, nhanh chóng đạt 200 triệu lượt xem chỉ sau một tháng phát hành.

Hệ sinh thái nội dung của Galaxy Play được xây dựng để phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng cho mọi gia đình Việt, nên có đủ thể loại phong phú. Gần đây, nền tảng này lên sóng Cuốc Xe Âm Phủ, phim bộ độc quyền với dàn cast được yêu thích từ bom tấn "Mưa đỏ" và "Địa đạo", thể loại kinh dị - giật gân. Galaxy Play cũng đang chuẩn bị bấm máy 2 series phim hành động và phim bộ tâm lý Gái ngàn đô 3.

Bên cạnh giải thưởng cho nội dung, hạng mục OTT Platform – Vietnam ghi nhận sự phát triển của Galaxy Play như một nền tảng giải trí dành cho nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ có phim Việt, phim chiếu rạp, phim châu Á và original series, Galaxy Play thời gian qua còn mở rộng danh mục nội dung theo từng nhóm người xem ở các lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt là việc ra mắt Galaxy Anime, gói nội dung anime phân phối độc quyền kho phim Crunchyroll tại Việt Nam. Với hơn 500 tựa anime, hơn 6.000 giờ nội dung, phụ đề tiếng Việt, không quảng cáo và cập nhật song song với Nhật Bản, Galaxy Anime cho thấy tham vọng mở rộng tệp người dùng trẻ, đồng thời bổ sung thêm một trụ cột nội dung mới bên cạnh phim điện ảnh và series Việt.

Từ các dự án original series đến việc mở rộng sang anime, Galaxy Play đang cho thấy hướng

phát triển từ một nền tảng xem phim trực tuyến thành một hệ sinh thái nội dung đa dạng. Hai giải thưởng tại APB+ 2026 đã phản ánh quá trình mở rộng liên tục của một nền tảng OTT Việt trong thị trường streaming ngày càng cạnh tranh.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
New Office 24H: Công ty thiết kế nội thất văn phòng trọn gói uy tín tại TP.HCM

New Office 24H: Công ty thiết kế nội thất văn phòng trọn gói uy tín tại TP.HCM Nổi bật

Stavian Industrial Park là Nhà đầu tư dự án KCN Ninh Thọ, Khánh Hoà

Stavian Industrial Park là Nhà đầu tư dự án KCN Ninh Thọ, Khánh Hoà Nổi bật

Từ món ăn xa lạ, Tiệm Yến Nha Trang biến yến sào Việt Nam thành đặc sản nên thử

Từ món ăn xa lạ, Tiệm Yến Nha Trang biến yến sào Việt Nam thành đặc sản nên thử

10:00 , 27/05/2026
Vị bản địa – Hương truyền thống: Hành trình WIN Flavor tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026

Vị bản địa – Hương truyền thống: Hành trình WIN Flavor tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026

08:00 , 27/05/2026
PGBank ra mắt PGBank Biz - nền tảng ngân hàng số hợp kênh đồng hành cùng doanh nghiệp thời đại số

PGBank ra mắt PGBank Biz - nền tảng ngân hàng số hợp kênh đồng hành cùng doanh nghiệp thời đại số

08:00 , 27/05/2026
Leica Live Moment trên Xiaomi 17T Series: Tương lai của nhiếp ảnh di động từ Xiaomi và Leica

Leica Live Moment trên Xiaomi 17T Series: Tương lai của nhiếp ảnh di động từ Xiaomi và Leica

15:30 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên