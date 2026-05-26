Leica Live Moment trên Xiaomi 17T Series: Tương lai của nhiếp ảnh di động từ Xiaomi và Leica

Khi nhiếp ảnh di động gắn liền với đời sống, người dùng kỳ vọng nhiều hơn ở một chiếc smartphone: không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn là công cụ biểu đạt cảm xúc, kể chuyện và sáng tạo. Sự thay đổi này định hình lại ngành công nghiệp, nơi quan hệ hợp tác giữa các thương hiệu smartphone và các "tượng đài" sản xuất máy ảnh truyền thống đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động. Trong đó, Xiaomi và Leica là ví dụ điển hình khi di sản nhiếp ảnh trăm năm của Leica giao thoa cùng công nghệ smartphone tiên tiến của Xiaomi.

Bước sang năm thứ năm hợp tác, Xiaomi 17T Series sắp ra mắt tiếp tục đánh dấu cột mốc mới của sự hợp tác này với camera Leica Telephoto 5x được trang bị trên toàn bộ dòng sản phẩm cùng tính năng Leica Live Moment. Đây không chỉ là nâng cấp về công nghệ chụp ảnh, mà còn mở ra những cách kể chuyện mới trên smartphone - nơi mỗi khoảnh khắc không chỉ được lưu giữ mà còn được truyền tải giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn.

Từ tầm nhìn chung đến trải nghiệm nhiếp ảnh hoàn chỉnh

Năm 2022, Xiaomi và Leica bắt đầu quan hệ chiến lược với mục tiêu khám phá giới hạn của nhiếp ảnh di động trên smartphone. Thành quả đầu tiên chính là việc đưa biểu tượng "Leica Look" lên thiết bị Xiaomi qua hai phong cách hình ảnh đặc trưng: Leica Authentic Look (tái hiện sự chân thực chuẩn Leica) và Leica Vibrant Look (sống động, phù hợp xu hướng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội). Những chi tiết nhỏ như watermark hay âm thanh màn trập cũng được tích hợp để mang lại cảm giác Leica chân thực nhất.

Công nghệ do Xiaomi và Leica đồng phát triển mang "Leica Look" nguyên bản lên smartphone

Đằng sau trải nghiệm đó là công nghệ quang học không ngừng đột phá. Qua nhiều thế hệ ống kính từ Summicron đến Summilux, kết hợp cùng cảm biến nâng cấp và khẩu độ rộng, hai bên đã cùng nhau đưa hình ảnh đặc trưng của một trong những thương hiệu máy ảnh danh tiếng nhất thế giới đến gần hơn với hàng triệu người dùng smartphone.

Từ đồng phát triển công nghệ đến đồng sáng tạo chiến lược

Năm 2025 đánh dấu cột mốc mới khi quan hệ này nâng cấp thành mô hình đồng sáng tạo chiến lược. Xiaomi 17 Ultra ra đời, thiết lập chuẩn mực mới với ống kính Leica APO đầu tiên trên smartphone.

Giai đoạn này không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà còn là sự chuyển hóa di sản thiết kế. Nhân kỷ niệm 100 năm Leica, hai thương hiệu đã ra mắt Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Lấy cảm hứng từ những mẫu máy ảnh Leica kinh điển, thiết bị sở hữu huy hiệu Red Dot, vòng xoay vật lý Leica Camera Ring và chế độ Leica Essential. Tính năng này tái tạo chất lượng hình ảnh từ những huyền thoại như Leica M9 hay M3 với hệ màu MONOPAN 50 film.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi tái hiện trọn vẹn triết lý nhiếp ảnh của Leica trong một thiết bị duy nhất

Cách tiếp cận toàn diện này đặt triết lý hình ảnh cổ điển vào trung tâm sản phẩm, đưa quan hệ Xiaomi - Leica vượt xa mục tiêu tạo ra những bức ảnh "trông như được chụp bằng máy ảnh cao cấp" để chạm đến trải nghiệm nhiếp ảnh chân thực hơn trên smartphone.

Từ khoảnh khắc đến câu chuyện trên Xiaomi 17T Series

Hiện nay, trọng tâm của Xiaomi và Leica không còn là việc smartphone tiến sát máy ảnh truyền thống ra sao, mà là nhiếp ảnh di động có thể bứt phá khỏi các giới hạn vốn có như thế nào.

Một bức ảnh có thể đóng băng thời gian, một video có thể ghi lại mọi thứ, nhưng phần lớn khoảnh khắc đời thực lại nằm ở "khoảng giữa": một ánh nhìn, một nụ cười vừa hé, hay sự rung động ngay trước và sau một sự kiện ý nghĩa. Đây chính là khởi đầu của một hình thức kể chuyện mới.

Ý tưởng này dẫn đến sự phát triển của Leica Live Moment trên Xiaomi 17T Series. Thay vì chỉ ghi lại điều đã xảy ra, tính năng này lưu giữ cả "cảm giác" của khoảnh khắc đó. Khi chuyển động là một phần của câu chuyện, Leica Live Moment bổ sung tính liền mạch và cảm xúc cho hình ảnh hằng ngày trên nền thẩm mỹ đặc trưng của Leica.

Đặc biệt, ở chế độ Chân dung, Leica Live Portrait bổ sung hiệu ứng bokeh tự nhiên cho các khoảnh khắc động. Một ánh nhìn hay khoảng lặng đều có thêm chiều sâu khi những chuyển động tinh tế nhất được lưu giữ trọn vẹn.

Biến khoảnh khắc thành câu chuyện với Leica Live Moment

Hỗ trợ cho triết lý lấy con người làm trung tâm, Xiaomi 17T Series lần đầu tiên trang bị Leica Telephoto 5x cho toàn bộ dòng sản phẩm. Điều này giúp người dùng bắt trọn biểu cảm và cảm xúc rõ nét dù ở bất kỳ cự ly nào.

Tiếp nối một niềm tin chung

Thông qua Leica Live Moment trên Xiaomi 17T Series, Xiaomi và Leica khẳng định bước tiến tiếp theo: hình ảnh không còn bị giới hạn tại thời điểm bấm máy, mà sống động với cả hơi thở và cảm xúc của thực tại.

Bên cạnh đột phá về camera, Xiaomi 17T Series còn mang đến loạt nâng cấp flagship như màn hình chăm sóc mắt cải tiến và dung lượng pin lớn hơn, đảm bảo trải nghiệm bền bỉ trong mọi tình huống hằng ngày.

Xiaomi 17T Series sắp ra mắt được trang bị loạt nâng cấp flagship

Hãy cùng theo dõi sự kiện ra mắt toàn cầu của Xiaomi 17T Series vào ngày 28/05 để chứng kiến cách Leica Live Moment biến từng khoảnh khắc thường ngày thành những câu chuyện giàu cảm xúc.