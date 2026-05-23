Hoa hậu Việt Nam 2026 “Đốt nóng” Đại học Phenikaa với tour tuyển sinh số hóa trên Lasoong

Chiều ngày 21/05, Tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Đại học Phenikaa, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia giao lưu, tìm hiểu về cuộc thi cũng như trực tiếp đăng ký tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trên nền tảng LaSoong.

Ngay từ sớm, khu vực tổ chức chương trình đã vô cùng náo nhiệt với hàng trăm sinh viên check-in, chụp hình và tham gia các hoạt động tương tác cùng Ban tổ chức. Sự xuất hiện của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi nhanh chóng khiến hội trường trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Tại chương trình, hai Á hậu đã có những chia sẻ gần gũi về hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, những trải nghiệm đáng nhớ sau cuộc thi, cũng như gửi lời động viên đến các bạn sinh viên đang nuôi dưỡng ước mơ bước lên sân khấu nhan sắc lớn nhất cả nước.

Không chỉ dừng lại ở phần giao lưu, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động tương tác sôi động như mini game, thử thách catwalk, giao lưu hỏi đáp cùng sinh viên và các phần quà dành cho người tham gia.

Đặc biệt, nhiều sinh viên đã trực tiếp trải nghiệm quy trình đăng ký tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trên LaSoong — nền tảng số đồng hành cùng cuộc thi năm nay. Từ tạo tài khoản, cập nhật thông tin đến hoàn thiện hồ sơ đăng ký, toàn bộ thao tác đều được thực hiện nhanh chóng ngay trên điện thoại hoặc iPad tại khu vực trải nghiệm.

Việc ứng dụng nền tảng số vào quá trình tuyển sinh được xem là một trong những điểm mới đáng chú ý của Hoa hậu Việt Nam 2026, góp phần mang đến trải nghiệm hiện đại, thuận tiện và kết nối hơn cho thế hệ thí sinh trẻ.

Bên cạnh các hoạt động tại hội trường, nhiều khoảnh khắc giao lưu giữa sinh viên Phenikaa và các Á hậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với loạt hình ảnh check-in, clip giao lưu và các video được chia sẻ liên tục trong chương trình.

Sau điểm dừng tại Đại học Phenikaa, Tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục hành trình tại nhiều trường đại học khu vực miền Nam trong thời gian tới, mang theo không khí trẻ trung, hiện đại và tinh thần kết nối cùng thế hệ sinh viên mới.

Lịch trình Tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại các trường đại học khu vực miền Nam:

23/05 — Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long)

25/05 — Học viện Hàng không Việt Nam (TP.HCM)

26/05 — Trường Đại học FPT Cần Thơ (Cần Thơ)