Bose tái định nghĩa âm thanh giải trí tại gia với Lifestyle Collection mới

Ngày 18 tháng 05 năm 2026, Bose chính thức ra mắt Lifestyle Collection, thế hệ giải pháp âm thanh giải trí tại gia mới với thiết kế tinh tế, khả năng mở rộng linh hoạt và chất âm đắm chìm đặc trưng của Bose. Bộ sưu tập bao gồm loa Lifestyle Ultra Speaker, loa thanh Lifestyle Ultra Soundbar và loa trầm Lifestyle Ultra Subwoofer — được thiết kế để hoạt động liền mạch từ không gian nghe nhạc cá nhân đến hệ thống home theater đa kênh hoàn chỉnh, mở rộng thành âm thanh đa vùng khắp ngôi nhà.

Lifestyle Collection tiếp nối hơn 40 năm đổi mới của Bose trong lĩnh vực âm thanh tại gia, kế thừa tinh thần từ những hệ thống Bose Lifestyle nổi tiếng toàn cầu, là sự kết hợp của hiệu suất âm thanh mạnh mẽ, thiết kế tối giản cao cấp và trải nghiệm sử dụng trực quan, phù hợp cho không gian sống hiện đại.

"Với Lifestyle Collection, chúng tôi mong muốn mọi chi tiết đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giúp trải nghiệm âm thanh đỉnh cao trở nên dễ dàng tận hưởng hơn," ông Raza Haider, Chủ tịch ngành hàng Premium Consumer Audio của Bose Corporation chia sẻ. "Sự linh hoạt, thiết kế tinh tế và trải nghiệm liền mạch được tạo ra để hòa hợp với không gian sống hiện đại, đồng thời tiếp nối lời hứa cốt lõi đã định hình Bose suốt nhiều thập kỷ qua: âm thanh tạo nên khác biệt."

Lifestyle Collection được thiết kế theo triết lý "modular" cho phép người dùng bắt đầu với một loa đơn lẻ và dễ dàng mở rộng thành hệ thống âm thanh hoàn chỉnh theo nhu cầu. Một chiếc Lifestyle Ultra Speaker đủ để lấp đầy căn phòng với âm thanh mạnh mẽ vượt xa kích thước nhỏ gọn, hai loa có thể ghép đôi stereo để tạo chiều sâu và độ tách bạch ấn tượng. Trong khi đó, Lifestyle Ultra Soundbar mang đến trải nghiệm điện ảnh sống động trong một thiết kế "all-in-one" thanh lịch, đồng thời có thể mở rộng cùng Lifestyle Ultra Subwoofer và hai Lifestyle Ultra Speaker để tạo thành hệ thống giải trí Dolby Atmos® 7.1.4 hoàn chỉnh.

Bose Lifestyle Ultra Speaker - nhỏ gọn, linh hoạt

Đây là mẫu loa linh hoạt nhất trong bộ sưu tập, Ultra Speaker có cấu tạo ba củ loa (driver) đa hướng gồm hai loa hướng trước và một loa hướng trần, tái tạo sân khấu âm thanh rộng mở hiếm thấy trên một chiếc loa đơn. Công nghệ TrueSpatial giúp mở rộng chiều cao và chiều sâu âm thanh, trong khi công nghệ CleanBass kết hợp cùng cổng âm học QuietPort mang đến dải trầm sâu, chắc và giàu nội lực trong thiết kế nhỏ gọn.

Bose Lifestyle Ultra Soundbar – sống động, công nghệ cao

Là thành phần chính của hệ thống giải trí tại gia Bose Lifestyle, Ultra Soundbar đánh dấu lần tái thiết kế soundbar lớn đầu tiên của Bose trong hơn một thập kỷ. Sản phẩm có chín củ loa, gồm sáu driver toàn dải, tweeter trung tâm và hai driver PhaseGuide giúp tái tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều Dolby Atmos® đầy chân thực mà không cần thêm loa phụ trợ. Công nghệ SpeechClarity ứng dụng AI giúp tăng cường lời thoại rõ ràng hơn, trong khi TrueSpatial tiếp tục mang lại trải nghiệm âm thanh đắm chìm ngay cả với các nội dung không được ghi âm theo chuẩn không gian. CustomTune ( nâng cấp từ công nghệ ADAPTiQ) tự động tối ưu âm thanh dựa trên đặc tính âm học của từng căn phòng, bằng cách sử dụng microphone trên thiết bị iOS hoặc Android làm điểm tham chiếu. Kết quả là chất âm cân bằng hơn, sân khấu âm thanh rộng mở hơn và trải nghiệm nghe sống động hơn cho cả phim ảnh lẫn âm nhạc.

Bose Lifestyle Ultra Subwoofer - tối giản, mạnh mẽ

Đóng vai trò là loa trầm của hệ thống, Ultra Subwoofer có thiết kế tối giản và kết nối không dây ổn định. Được trang bị công nghệ CleanBass cùng cổng âm học QuietPort, loa siêu trầm này mang đến dải bass sâu, mạnh và kiểm soát tốt ở mọi mức âm lượng. Khi kết hợp cùng Lifestyle Ultra Soundbar và Lifestyle Ultra Speakers, loa siêu trầm này đảm nhiệm việc tái tạo những dải tần thấp bậc nhất với hiệu ứng điện ảnh đầy ấn tượng, giúp phần còn lại của hệ thống tập trung tái hiện dải trung và cao, mang đến lời thoại rõ ràng hơn, cùng chất âm rộng mở và chi tiết hơn.

Lifestyle Collection cũng được Bose chú trọng về thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Các sản phẩm sở hữu đường nét mềm mại, lớp ê-căng vải lấy cảm hứng từ nội thất cao cấp cùng bề mặt kính sang trọng trên soundbar và subwoofer, giúp dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách không gian sống. Hệ thống hỗ trợ Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect và Bluetooth®, cho phép phát nhạc trực tiếp từ các nền tảng quen thuộc cũng như thiết lập hệ thống đa phòng linh hoạt. Ứng dụng Bose được nâng cấp giúp quá trình cài đặt trở nên nhanh chóng và trực quan hơn, đồng thời cho phép điều chỉnh chi tiết EQ, âm thanh vòm và chiều cao âm thanh theo sở thích cá nhân.

Bose Lifestyle Collection ra mắt thị trường Việt Nam từ ngày 18.05.2026 với hai màu cơ bản là Đen và Trắng Khói, riêng Lifestyle Ultra Speaker có thêm phiên bản giới hạn màu Nâu Cát Trắng với tông màu beige nhẹ nhàng kết hợp đế gỗ sồi sáng, lấy cảm hứng từ những chất liệu nội thất cao cấp. Các sản phẩm có thể được mua riêng hoặc mua theo bộ (Set) với mức giá ưu đãi hơn. Sản phẩm sẽ được phân phối tại các Bose Store và đại lý uỷ quyền trên toàn quốc.

Giới thiệu tập đoàn Bose

Bose là thương hiệu âm thanh cao cấp toàn cầu, được thành lập năm 1964 bởi tiến sĩ Amar Bose. Trong hơn 60 năm, Bose không ngừng đổi mới để mang đến những trải nghiệm âm thanh sống động và giàu cảm xúc tại nhà, khi di chuyển và trong ô tô, với nhiều sản phẩm đã trở thành biểu tượng trong ngành công nghiệp âm thanh, góp phần thay đổi cách con người thưởng thức âm nhạc.

Từ năm 2015, UPSV là nhà phân phối chính thức của Bose Corporation tại Việt Nam.