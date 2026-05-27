Vị bản địa – Hương truyền thống: Hành trình WIN Flavor tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026

Tại sự kiện năm nay, MQ Ingredients – WIN Flavor đã mang đến thông điệp "Vị Bản Địa – Hương Truyền Thống", nhấn mạnh khả năng kết hợp hương vị bản địa Việt Nam với giải pháp phát triển sản phẩm hiện đại.

Bức tranh thị trường F&B sự chuyển dịch hành vi tiêu dùng

Thị trường F&B Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể nhu cầu về các sản phẩm mang hương vị bản địa với chiều sâu cảm xúc. Các nghiên cứu thị trường và dữ liệu tiêu dùng cho thấy người Việt có xu hướng gắn kết mạnh mẽ với các hương vị quen thuộc trong ký ức: nước sấu, nước mơ, trà sen, lá dứa, cốm, sữa đậu nành hay hương vị trái cây nhiệt đới đặc trưng.

Những hương vị này không chỉ mang tính hoài niệm mà còn đóng vai trò như "mã vị giác" (sensory code) giúp rút ngắn thời gian làm quen sản phẩm và tăng khả năng chấp nhận thị trường. Đồng thời, xu hướng clean label và nguyên liệu tự nhiên đang thúc đẩy các doanh nghiệp F&B áp dụng hương vị bản địa vào các sản phẩm hiện đại.

Giải pháp & trải nghiệm WIN Flavor tại Fi Vietnam 2026

Tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026, WIN Flavor đã giới thiệu giải pháp R&D toàn diện: Lấy "Vị Bản Địa – Hương Truyền Thống" làm nền tảng cốt lõi để tái cấu trúc những dòng sản phẩm thế hệ mới. Gian hàng A09 không chỉ trưng bày các hương liệu tự nhiên, mà còn cung cấp trải nghiệm tương tác trực tiếp với các concept sản phẩm ứng dụng thực tế.

Những sản phẩm này bao gồm: Nước Sâm Ba Miền với sự kết hợp của la hán quả, atiso và lá dứa, Trà Sen Chanh Muối tái định vị hương truyền thống trên nền trà hiện đại, Thức uống trái cây tắc gừng mật ong cân bằng vị chua – cay – ngọt phù hợp với dòng RTD giải nhiệt mùa hè, Kombucha Mãng Cầu Hạt Chia kết hợp di sản nông sản Việt với xu hướng đồ uống vì sức khỏe, giữ hương vị tươi mới và bổ sung lợi khuẩn, và cà phê cam đào – sự pha trộn giữa cà phê Đăk Lăk và trái cây nhiệt đới, dễ dàng mở rộng cho menu pha chế lẫn sản xuất RTD.

WIN Flavor hân hạnh mang đến những concept sản phẩm và giải pháp tái cấu trúc nguyên liệu bản địa

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, khách tham quan còn có cơ hội nhận tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ R&D của WIN Flavor, giúp định hướng phát triển danh mục sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và đảm bảo khả năng "fit-to-market".

Tạo giá trị từ hương vị bản địa tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026

Tại Fi Vietnam 2026, WIN Flavor đã khẳng định vai trò là đối tác giải pháp chuyên sâu về hương vị bản địa Việt Nam, không chỉ cung cấp hương - nguyên liệu cao cấp mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp F&B trong việc phát triển sản phẩm:

Các giải pháp của WIN Flavor được thiết kế để dễ dàng triển khai và mở rộng cho cả dòng sản phẩm RTD lẫn pha chế, đồng thời giữ nguyên chiều sâu cảm quan, tạo kết nối cảm xúc với người tiêu dùng, thông qua chuẩn hóa quy trình R&D, tối ưu công thức và nâng cao khả năng "fit-to-market".

Đội ngũ R&D của WIN Flavor giao lưu, trao đổi cùng khách tham quan, thu hút đông đảo người quan tâm

Các trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện giúp khách tham quan thấy rõ giá trị thực tiễn và khả năng thương mại hóa mà WIN Flavor mang lại, từ việc tái cấu trúc hương vị bản địa đến áp dụng các giải pháp clean label, giảm đường và ổn định sản xuất.

Từ hương bản địa đến sản phẩm thương mại – Đồng hành cùng doanh nghiệp F&B

Hương vị bản địa đang trở thành yếu tố chiến lược trong ngành F&B, không chỉ là xu hướng mà còn là công cụ giúp các thương hiệu tăng cường kết nối với người tiêu dùng và phát triển danh mục sản phẩm bền vững. Triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026 là cơ hội để WIN Flavor giới thiệu trực tiếp giá trị này, đồng thời truyền cảm hứng sáng tạo sản phẩm dựa trên các hương vị bản địa Việt Nam.

MQ Ingredients – WIN Flavor hân hạnh đồng hành cùng thị trường trong phát triển sản phẩm F&B

Sự hiện diện của MQ Ingredients – WIN Flavor tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026 nhấn mạnh tầm quan trọng của hương bản địa trong việc phát triển sản phẩm thế hệ mới, đồng thời khẳng định năng lực tư vấn giải pháp sáng tạo, tối ưu công thức và định hướng R&D chuyên sâu cho các doanh nghiệp F&B Việt Nam.

Thông qua sự kiện này, WIN Flavor mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có thể kết hợp giá trị truyền thống với giải pháp sản xuất hiện đại để tạo ra các sản phẩm mang giá trị cảm quan và đón đầu thị trường trong tương lai.

