New Office 24H: Công ty thiết kế nội thất văn phòng trọn gói uy tín tại TP.HCM

Chi phí, tiến độ, chất lượng vật liệu và khả năng duy trì hoạt động kinh doanh trong suốt quá trình thi công đều là những biến số tác động trực tiếp đến kết quả đầu tư. Chọn sai đơn vị thực hiện, doanh nghiệp không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian vận hành.

Đây là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM chuyển sang mô hình thiết kế thi công trọn gói thay vì thuê riêng lẻ từng bên.

Văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất kinh doanh

Không gian làm việc tác động đến năng suất nhân viên, tinh thần đội ngũ và ấn tượng với đối tác ngay từ lần đầu ghé thăm.

Doanh nghiệp đầu tư đúng vào môi trường làm việc ghi nhận mức cải thiện năng suất đáng kể, đặc biệt trong các mô hình làm việc kết hợp (hybrid) đang phổ biến tại TP.HCM hiện nay.

Tuy nhiên, đầu tư vào văn phòng không đồng nghĩa với chi tiêu lớn. Vấn đề nằm ở cách tổ chức dự án. Khi doanh nghiệp thuê riêng đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và đơn vị cung cấp nội thất, sự thiếu đồng bộ giữa các bên thường dẫn đến ba hệ quả: phát sinh chi phí ngoài dự toán, chậm tiến độ bàn giao, và sai lệch giữa bản vẽ và thực tế thi công.

Thiết kế cá nhân hóa theo từng quy mô doanh nghiệp

Startup 15 - 20 nhân sự với ngân sách giới hạn cần giải pháp hoàn toàn khác so với doanh nghiệp 150 - 200 người đang mở rộng văn phòng.

Dịch vụ thiết kế nội thất văn phòng của New Office 24H bao gồm đầy đủ các khu vực chức năng: khu làm việc mở, phòng họp, phòng giám đốc, khu lễ tân, pantry và khu nghỉ ngơi.

Mỗi khu vực được thiết kế với công năng cụ thể, không gian phục vụ trực tiếp hoạt động vận hành thay vì chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ. Đội ngũ kiến trúc sư phân tích nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, đề xuất phương án tối ưu diện tích, phong cách thiết kế và mức đầu tư phù hợp.

New Office 24H: Từ bản vẽ đến bàn giao, một đơn vị chịu trách nhiệm

New Office 24H cung cấp giải pháp thiết kế và thi công nội thất văn phòng trọn gói, toàn bộ dự án do một đội ngũ duy nhất đảm nhiệm từ đầu đến cuối.

Với mô hình này, doanh nghiệp kiểm soát được ba yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ dự án nội thất nào:

Chi phí: được cố định ngay từ giai đoạn ký hợp đồng. New Office 24H cam kết minh bạch từng hạng mục, không phát sinh phụ phí ẩn trong quá trình thi công.

Tiến độ: được bảo đảm theo đúng lịch bàn giao. Đội ngũ thi công nội bộ loại bỏ rủi ro chậm trễ do phụ thuộc vào lịch điều phối giữa nhiều nhà thầu độc lập.

Chất lượng: được kiểm soát xuyên suốt, từ vật liệu đến kỹ thuật thi công, áp dụng nhất quán trong toàn bộ dự án.

Quy trình 5 bước, rõ ràng từng giai đoạn

New Office 24H triển khai mỗi dự án theo 5 bước chuẩn, cụ thể từng giai đoạn:

Bước 1 - Tư vấn & khảo sát: Đo đạc thực tế, phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp tối ưu không gian theo ngân sách.

Bước 2 - Lên phương án & báo giá: Trình bày mặt bằng 2D, concept 3D và dự toán chi tiết từng hạng mục, kèm tiến độ thi công dự kiến.

Bước 3 - Triển khai chi tiết & ký hợp đồng: Hoàn thiện bản vẽ kỹ thuật, chốt mẫu vật liệu thực tế và ký kết hợp đồng thi công.

Bước 4 - Thi công: Sản xuất nội thất tại xưởng, lắp đặt hệ thống điện, mạng, chiếu sáng, báo cáo tiến độ hàng ngày.

Bước 5 - Nghiệm thu & bàn giao: Nghiệm thu chất lượng thực tế, bàn giao hồ sơ hoàn công và kích hoạt chế độ bảo hành dài hạn.

Với định hướng trở thành đối tác thiết kế tin cậy của doanh nghiệp TP.HCM, New Office 24H không dừng lại ở việc hoàn thiện một công trình. Mục tiêu là kiến tạo không gian làm việc phản ánh đúng văn hóa, định hướng và tầm nhìn của từng doanh nghiệp, từ đó nâng cao giá trị thực của khoản đầu tư.

Thông tin chi tiết và danh mục dự án đã thực hiện có tại website chính thức New Office 24H.

