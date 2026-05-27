Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Meliá Hồ Tràm hợp tác Real Madrid Foundation tổ chức huấn luyện bóng đá cho trẻ em

Ánh Dương | 27-05-2026 - 14:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Meliá Hồ Tràm hợp tác Real Madrid Foundation tổ chức huấn luyện bóng đá cho trẻ em

Meliá Hồ Tràm vừa chính thức công bố sự hợp tác tiên phong cùng Real Madrid Foundation, mang khóa huấn luyện bóng đá trẻ em lần đầu tiên đến bờ biển Hồ Tràm.

Diễn ra tại Khu tiện ích chăm sóc sức khỏe vừa nâng cấp của resort gồm sân thể thao tích hợp quần vợt, pickleball và bóng rổ, sân bóng đá, tắm khoáng onsen, lối đi sức khỏe và sân chơi riêng dành cho các thiếu niên (sắp ra mắt), các học viên từ 8 đến 16 tuổi sẽ tập luyện trực tiếp cùng huấn luyện viên chuyên môn của Real Madrid Foundation. Khóa học không chỉ nâng cao kỹ thuật bóng đá mà còn truyền tải triết lý "madridismo" cao đẹp: tinh thần đồng đội, sự tôn trọng và tính kỷ luật.

Gói nghỉ dưỡng "Stay & Play" được thiết kế riêng cho các gia đình từ thứ Hai đến thứ Sáu (22/06 – 17/07/2026). Với mức giá chỉ từ VND 2.900.000/gói, bạn có thể linh hoạt lựa chọn trải nghiệm 1 Ngày, 3 Ngày hoặc 5 Ngày tại phòng Deluxe Hướng Biển hoặc Biệt thự 1 hoặc 2 phòng ngủ có hồ bơi riêng, đã bao gồm buổi tập luyện bóng đá cho bé.

Bên cạnh 1,5 giờ huấn luyện mỗi ngày, các bé sẽ được tặng bộ trang phục thi đấu chính thức và phục vụ nước uống, thức ăn nhẹ suốt buổi tập. Phụ huynh luôn được chào đón lên sân để cổ vũ và lưu lại những khoảnh khắc của con. Đặc biệt, học viên tham gia gói 3 hoặc 5 ngày sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận.

Nhằm chia sẻ niềm vui thể thao đến cộng đồng, Meliá Hồ Tràm cũng sẽ chào đón trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con em nhân viên địa phương đến trải nghiệm sân bóng mới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rex Holdings trở thành đối tác phân phối chiến lược của Vinhomes Saigon Park

Rex Holdings trở thành đối tác phân phối chiến lược của Vinhomes Saigon Park Nổi bật

New Office 24H: Công ty thiết kế nội thất văn phòng trọn gói uy tín tại TP.HCM

New Office 24H: Công ty thiết kế nội thất văn phòng trọn gói uy tín tại TP.HCM Nổi bật

Galaxy Play lập cú đúp tại APB+ 2026, khẳng định dấu ấn OTT Việt

Galaxy Play lập cú đúp tại APB+ 2026, khẳng định dấu ấn OTT Việt

11:00 , 27/05/2026
Stavian Industrial Park là Nhà đầu tư dự án KCN Ninh Thọ, Khánh Hoà

Stavian Industrial Park là Nhà đầu tư dự án KCN Ninh Thọ, Khánh Hoà

10:00 , 27/05/2026
Từ món ăn xa lạ, Tiệm Yến Nha Trang biến yến sào Việt Nam thành đặc sản nên thử

Từ món ăn xa lạ, Tiệm Yến Nha Trang biến yến sào Việt Nam thành đặc sản nên thử

10:00 , 27/05/2026
Vị bản địa – Hương truyền thống: Hành trình WIN Flavor tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026

Vị bản địa – Hương truyền thống: Hành trình WIN Flavor tại triển lãm quốc tế Fi Vietnam 2026

08:00 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên