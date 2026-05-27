Rex Holdings trở thành đối tác phân phối chiến lược của Vinhomes Saigon Park

Sự kiện hợp tác lần này không chỉ nối dài chiến lược phát triển của Rex Holdings với dòng sản phẩm đại đô thị quy mô lớn, mà còn mở ra cơ hội hiện diện tại một trong những khu vực đang được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Điểm đến của cộng đồng cư dân tri thức phía Tây Bắc TPHCM

Trong nhiều năm, khu Tây Bắc TPHCM vẫn được xem là vùng đất còn nhiều dư địa nhưng phát triển chưa tương xứng do hạ tầng và quy hoạch kéo dài. Tuy nhiên, khi các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3, Metro số 2, Metro số 4 hay cao tốc TPHCM – Mộc Bài bắt đầu hình thành rõ nét, khu vực này đang dần bước vào một chu kỳ phát triển mới, trở thành cực tăng trưởng tiếp theo của thành phố.

Trong bối cảnh đó, đại đô thị Vinhomes Saigon Park gây chú ý lớn nhờ quy mô lên tới 1.080ha, tọa lạc tại các xã Tân Thới Nhì và Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Dự án sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với Quốc lộ 22 và đường Đặng Công Bình, trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Long An, Tây Ninh và Bình Dương.

Quỹ đất rộng lớn này cũng tạo dư địa hiếm có để phát triển một đại đô thị tích hợp quy mô lớn, trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm các quỹ đất đủ lớn để quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Trong cơ cấu sử dụng đất, chủ đầu tư đã mạnh tay dành ra 200ha cho phân khu sân golf hiện đại, hơn 200ha diện tích được phủ xanh bởi công viên cây xanh cùng mặt nước sinh thái để tạo nên một hệ sinh thái đô thị tích hợp hoàn chỉnh, cân bằng hoàn hảo giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên nguyên bản.

Đại đô thị Vinhomes Saigon Park được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết nối trực tiếp với hạ tầng giao thông công cộng và hệ sinh thái giáo dục quy mô lớn.

Điểm nhấn chiến lược của Vinhomes Saigon Park là quỹ đất 150ha dành cho quần thể giáo dục chất lượng cao. Trên thế giới, bang Massachusetts được xem là một trong những trung tâm giáo dục và đổi mới sáng tạo hàng đầu, nơi quy tụ nhiều đại học danh tiếng như Harvard University, Massachusetts Institute of Technology hay Boston University.

Theo định hướng quy hoạch, một mô hình tương tự đang được kỳ vọng hình thành tại Vinhomes Saigon Park, với tổ hợp quy tụ 36 trường đại học quốc tế lớn.

Đây chính là bước đi hiện thực hóa tham vọng của Vingroup trong việc kiến tạo một "Thung lũng Silicon" tại phía Tây Bắc TPHCM, nơi nuôi dưỡng, ươm mầm tri thức và là bệ phóng khởi nghiệp cho thế hệ mới. Với định hướng đó, dự án hướng tới mục tiêu sở hữu tỷ lệ cư dân có trình độ đại học cao nhất cả nước nhằm tạo lực hút quy tụ những nhân tài hàng đầu. Bằng cách kết nối chặt chẽ giữa giảng đường ứng dụng và các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu tại chỗ, sinh viên sẽ có cơ hội việc làm ngay khi tốt nghiệp.

Văn hóa đổi mới sáng tạo này sẽ là bệ phóng vững chắc để thế hệ trẻ tự tin vươn ra thế giới, đồng thời cộng hưởng với định hướng của TPHCM trong cuộc đua trở thành trung tâm tài chính – công nghệ tầm cỡ khu vực, cạnh tranh sòng phẳng với Singapore và Thượng Hải.

Rex Holdings mở rộng dấu ấn tại phân khúc đại đô thị phía Tây Bắc TPHCM

Việc trở thành đối tác phân phối Vinhomes Saigon Park không chỉ nối dài danh mục các dự án quy mô lớn mà Rex Holdings tham gia triển khai, mà còn cho thấy định hướng khá rõ của doanh nghiệp trong giai đoạn tái định vị thương hiệu: tập trung vào phân khúc bất động sản cao cấp và các đại đô thị có khả năng định hình xu hướng sống mới tại TPHCM.

Thị trường đang chứng kiến một cuộc đại dịch chuyển âm thầm nhưng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư dài hạn. Người ta không còn lướt sóng ở những vùng đất phân mảnh, mà đổ về những 'đô thị động lực', nơi hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ với hạ tầng tri thức.

"Dự án Vinhomes Saigon Park không chỉ giải bài toán an cư, mà là tâm điểm của một hệ sinh thái kinh tế tri thức mới, nơi giá trị bất động sản gia tăng tỷ lệ thuận với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ và nhân tài hội tụ", ông Chề Triệu Đạt, Tổng giám đốc Rex Holdings chia sẻ.

Lễ kick-off Vinhomes Saigon Park được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ đông đảo đơn vị phân phối và lực lượng kinh doanh tham gia.

Hiểu được sự thay đổi trong hành vi của khách hàng, Rex Holdings không chọn hướng phân phối đại trà mà dành sự tận tâm và chuyên nghiệp cho nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và đầu tư tích sản dài hạn. Niềm tin của khách hàng dành cho Rex Holdings được xây dựng vững chắc dựa trên sự minh bạch về thông tin, sự chuẩn xác trong tư vấn giải pháp tài chính và sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình đầu tư của khách hàng.

Hiện diện rộng khắp và chuẩn hóa dịch vụ trên nền tảng số

Để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ tư vấn chuẩn mực, Rex Holdings đã thiết lập hệ thống vận hành chuyên nghiệp và mở rộng sự hiện diện khắp các khu vực trên cả nước với hiện tại 3 chi nhánh ở khu vực trung tâm TPHCM, và chuẩn bị hiện diện tại khu Tây TPHCM và TP Hà Nội với đội ngũ hơn 500 nhân sự và Cộng tác viên để kịp thời hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Tại Rex Holdings, mỗi chuyên viên tư vấn là một chuyên gia thực thụ, người chia sẻ kiến thức thị trường khách quan, cung cấp góc nhìn chuyên sâu về dự án và luôn sẵn sàng lắng nghe. Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống dữ liệu khách hàng và quy trình vận hành bảo mật giúp mọi thông tin, nhu cầu của người mua đều được lưu trữ, xử lý một cách chính xác và cá nhân hóa tối đa.

Chính sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên nghiệp, hệ thống quản trị dữ liệu chuẩn chỉ và triết lý kinh doanh đặt niềm tin của khách hàng lên hàng đầu đã giúp Rex Holdings trở thành cái tên bảo chứng cho sự an tâm của khách hàng khi tìm đến dự án Vinhomes Saigon Park.