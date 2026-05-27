Làm thế nào để mở quán ăn, cà phê có lời?

Thực tế, chi phí mặt bằng hay marketing không phải là "kẻ cắp" đáng sợ nhất. Kẻ âm thầm bòn rút lợi nhuận của các nhà hàng, quán cà phê chính là thực đơn thiếu tính toán, là sự lãng phí nguyên liệu và một khu bếp chen chúc đầy thiết bị.

Để giải quyết bài toán hóc búa này, nhiều chủ quán đã tìm đến Classic Fine Foods Việt Nam. Không chỉ được biết đến là nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm uy tín, Classic Fine Foods giờ đây còn đóng vai trò như một "người bạn đồng hành", một người gỡ rối thực thụ giúp các quán ăn, tiệm bánh và quán cà phê phát triển menu, cắt giảm chi phí và vận hành trơn tru.

Phát triển Menu thông minh

Thay vì sa đà vào cuộc đua giảm giá gây bào mòn lợi nhuận và khiến khách hàng nghi ngờ chất lượng, chủ quán nên cơ cấu lại menu theo hướng "gọn mà tinh". Các chuyên gia ẩm thực của Classic Fine Foods sẽ tư vấn cho chủ quán cách thức xây dựng menu với chiến lược định giá hiệu quả. Dựa trên phân tích cơ cấu chi phí và biên lợi nhuận hiện tại để phân loại sản phẩm theo giá trị cảm nhận, từ đó áp dụng chiến lược định giá khác nhau cho từng nhóm sản phẩm. Chuyên viên Classic Fine Foods sẽ tư vấn cách thức áp dụng linh hoạt các chiến lược: Chiến lược câu neo, Chiến lược giá hợp lý trực quan, Chiến lược giá tâm lý, Chiến lược phân tầng sản phẩm, Chiến lược khung tham chiếu để giúp chủ quán xây dựng một menu không chỉ tối ưu, mà còn hợp lý trong thiết kế. Việc đưa yếu tố cảm xúc vào menu càng giúp khách hàng có được trải nghiệm trọn vẹn và cảm xúc thăng hoa. Menu không chỉ là danh sách món ăn - nó là công cụ marketing mạnh mẽ nhất của bạn.

Đặc biệt, chiến lược mà Classic Fine Foods thường áp dụng là: Dùng 1 loại nguyên liệu để biến tấu ra 5-7 món khác nhau. Ví dụ, chỉ với một loại mứt trái cây (puree) nhập khẩu hoặc một loại syrup cao cấp, quán có thể vừa làm trà trái cây, vừa làm sinh tố, vừa làm mocktail. Cách làm này giúp quán không phải ôm đồm quá nhiều hàng hóa, xoay vòng vốn nhanh và giảm thiểu tối đa rủi ro ế ẩm. Classic Fine Foods cũng tư vấn thiết kế những thức uống hoặc món ăn mang tính "signature" (dấu ấn riêng) dựa trên những nguyên liệu chất lượng cao nhưng có giá thành hợp lý.

Kiểm soát chi phí

Trong kinh doanh F&B, doanh thu cao không đồng nghĩa với lợi nhuận cao nếu tỷ lệ hao hụt nguyên liệu không được kiểm soát chặt chẽ. Việc nhân viên định lượng theo cảm tính hay việc bảo quản sai cách chính là thủ phạm.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, Classic Fine Foods mang đến các giải pháp nguyên liệu có tính đồng nhất tuyệt đối. Việc sử dụng các dòng bơ, sữa, hay nguyên liệu pha chế đạt chuẩn quốc tế giúp triệt tiêu sai số trong quá trình thực hiện. Người pha chế hay đầu bếp không cần phải nêm nếm lại nhiều lần; ly thứ 100 vẫn giữ nguyên hương vị và chi phí như ly đầu tiên. Khi biến những yếu tố cảm tính thành những thông số định lượng rõ ràng, chủ quán sẽ nắm chắc trong tay bài toán kiểm soát "Food cost" (giá vốn món ăn).

Tối ưu vận hành

Giờ cao điểm là "thuốc thử" cho năng lực vận hành của quán. Để tránh tình trạng bếp quá tải và khách phàn nàn do ra món chậm, giải pháp từ Classic Fine Foods là sử dụng rau củ và bánh đông lạnh chế biến sẵn.Các sản phẩm này được cấp đông sâu ngay tại nông trại, giữ trọn vẹn kết cấu, màu sắc và hàm lượng dinh dưỡng. Thay vì tốn hàng giờ sơ chế thủ công gây hao hụt, nhân viên chỉ cần định lượng và chế biến ngay, giúp bếp luôn sạch gọn.

Tương tự trong không gian bếp bánh, việc chuyển đổi sang sử dụng bánh nướng một nửa (par-baked) hoặc bánh đông lạnh là một lối đi thông minh. Chỉ với một chiếc lò nướng nhỏ và 10 phút thao tác, quán đã có thể phục vụ những mẻ bánh sừng bò vàng ươm, giòn rụm. Giải pháp này cắt giảm đến một nửa thời gian chờ, tối ưu hiệu suất nhân sự và đảm bảo mọi chiếc bánh ra lò đều đạt tiêu chuẩn đồng đều.

Trang bị bếp cơ bản cho quán Bar và Cà phê

Một sai lầm khác của chủ quán là mua sắm quá nhiều máy móc không cần thiết. Classic Fine Foods tư vấn danh mục trang bị bếp "gọn mà tinh" để tối ưu không gian và chi phí:

Cho khu vực Bar/Cà phê: Máy pha cà phê chuyên dụng và máy xay cà phê (lưỡi dao 51-83mm tùy quy mô); Máy xay sinh tố; Máy làm đá sạch; Quầy bar tích hợp chậu rửa và kệ để syrup/nguyên liệu, Ca đánh sữa, Bình lắc, Ly định lượng, Thảm lót bar và các dụng cụ pha chế cơ bản...

Cho khu vực bếp/bánh nhỏ: Lò vi sóng, Lò nướng đối lưu (Convection oven) loại nhỏ để nướng bánh đông lạnh; Tủ đông và tủ mát trưng bày; Bếp từ và các dụng cụ cơ bản. Việc sử dụng nguyên liệu do Classic Fine Foods tư vấn (bánh đông lạnh hoặc bánh nướng một nửa...) sẽ giúp chủ quán giảm thiểu các thiết bị cồng kềnh, làm cho gian bếp nhỏ gọn mà đầy đủ tiện nghi.

Việc trang bị đúng và đủ giúp nhân sự thao tác nhanh, ít hỏng hóc, giúp tiết kiệm được một khoản tiền đầu tư không nhỏ.

Gặp gỡ người trong nghề tại Classic Fine Foods

Kinh doanh F&B sẽ hiệu quả hơn với sự đồng hành từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực chiến của Classic Fine Foods.

Chúng tôi sẽ cùng bạn:

Tối ưu Menu: Ngồi lại để cùng bạn tạo nên một thực đơn hấp dẫn và khác biệt.

Tối ưu nguyên liệu: Hướng dẫn đội ngũ cách chế biến và bảo quản thông minh, tránh lãng phí.

Kiểm soát lợi nhuận: Tính toán giá vốn chi tiết đến từng định lượng nhỏ nhất, đảm bảo kinh doanh có lãi.

Có Classic Fine Foods, hành trình F&B của bạn sẽ vững chãi hơn. Từ những bước đi đầu tiên cho đến khi vận hành ổn định, chúng tôi luôn ở đây để cùng bạn gặt hái thành công.

Kinh doanh F&B không hề dễ dàng, nhưng sẽ bớt rủi ro nếu bạn chọn đúng người đồng hành. Nếu quán của bạn đang chật vật với chi phí hay vận hành, đã đến lúc cần một giải pháp toàn diện.

