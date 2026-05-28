RETI - Đại lý F1 phân phối dự án căn hộ hạng sang The Magnolia

The Magnolia - dự án căn hộ hạng sang theo triết lý "Quiet Luxury"

The Magnolia là dự án thuộc dòng sản phẩm M Series của MIK Group, toạ lạc tại phường Bồ Đề, Hà Nội (phường Ngọc Thuỵ, Long Biên cũ) được định vị theo triết lý sống "Quiet Luxury" - đề cao trải nghiệm sống tinh tế, riêng tư và giá trị bền vững thay vì sự phô trương.

Bộ sưu tập căn hộ tại dự án gồm: căn hộ 2-3 phòng ngủ, Duplex, Penthouse và Sky Villas. Theo đơn vị phát triển, The Magnolia được xây dựng theo mô hình Private Residences nhằm gia tăng trải nghiệm sống riêng tư, đồng thời hướng tới việc xây dựng cộng đồng cư dân có sự tương đồng về phong cách sống và nhu cầu sở hữu.

Dự án được phát triển với quy mô giới hạn, gồm 2 tòa tháp và 645 căn hộ, tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu không gian sống chất lượng cao với mật độ cư dân thấp.

The Magnolia - Biểu tượng Private Residences giữa trung tâm Long Biên

Điểm nhấn của dự án đến từ sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn quốc tế trong các hạng mục phát triển như kiến trúc bởi Benoy (Anh), thiết kế nội thất bởi HBA (Mỹ) và quản lý thi công bởi Turner International (Mỹ).

Theo giới thiệu, dự án được phát triển theo định hướng cá nhân hóa trải nghiệm sống với hệ thống an ninh đa lớp, thang máy riêng tới từng căn hộ cùng các tiêu chuẩn dịch vụ nhằm tối ưu tính riêng tư cho cư dân. Hệ tiện ích của dự án cũng được phát triển theo chuẩn sống tinh tuyển bao gồm không gian pickleball trong nhà, phòng golf trong nhà, khu vực spa thư giãn và đặc biệt là thang máy chuyên biệt dành cho siêu xe.

Bên cạnh giá trị sản phẩm, The Magnolia còn sở hữu lợi thế từ vị trí tại Long Biên - khu vực đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và khả năng kết nối thuận tiện tới trung tâm trung tâm.

RETI chính thức trở thành đại lý F1 phân phối dự án The Magnolia

Việc trở thành đại lý F1 phân phối The Magnolia đánh dấu bước hợp tác tiếp theo giữa RETI và MIK Group, đồng thời bổ sung The Magnolia vào danh mục dự án do RETI tham gia phân phối trên thị trường - trong đó có nhóm sản phẩm hướng tới khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống và giá trị sở hữu.

Chia sẻ về việc RETI trở thành đại lý F1 phân phối The Magnolia, ông Ngọc Nguyễn - CEO & Co-founder RETI cho biết: "The Magnolia là dự án được định vị theo tiêu chuẩn sống riêng tư và chất lượng cao. Việc RETI tham gia phân phối dự án giúp mở rộng danh mục sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm không gian sống có giá trị sở hữu dài hạn. Chúng tôi kỳ vọng mang tới trải nghiệm tư vấn minh bạch, chuyên sâu và phù hợp với nhu cầu từng khách hàng".

Được biết đến là một trong những startup tiên phong trong lĩnh vực proptech (công nghệ bất động sản) tại Việt Nam, RETI phát triển mô hình kết hợp giữa nền tảng công nghệ và đội ngũ tư vấn chuyên sâu nhằm nâng cao trải nghiệm tìm kiếm, giao dịch và sở hữu bất động sản cho khách hàng.

Năm 2020, RETI nhận đầu tư từ CyberAgent Capital và VIC Partners, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển hệ thống công nghệ, dữ liệu và năng lực vận hành trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Trong quá trình hợp tác với MIK Group, RETI ghi nhận nhiều thành tích về năng lực triển khai và hiệu quả phân phối, với các danh hiệu như "Đại lý chiến lược đồng hành cùng MIK Group 2024", "Đại lý tiên phong đồng hành cùng MIK Group 2025", "Honored Partner Award 2026", đồng thời nằm trong Top 2 đại lý xuất sắc có kết quả phân phối nổi bật tại dự án The Parkland.

Với vai trò đại lý F1 phân phối The Magnolia, RETI tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tìm hiểu và tiếp cận dự án theo hướng minh bạch, chuyên sâu và phù hợp với nhu cầu sở hữu.

