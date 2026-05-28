FPT.AI lọt nhóm Nhà cung cấp AI Agent hiệu suất cao trong báo cáo của G2

Báo cáo của G2 được xây dựng dựa trên đánh giá xác thực từ người dùng toàn cầu, xem xét nhiều tiêu chí như tính dễ sử dụng, khả năng tích hợp, triển khai, mức độ hài lòng và khả năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Để góp mặt trong nhóm High Performer, các nền tảng cần chứng minh hiệu quả vận hành thực tế, trải nghiệm triển khai tối ưu và khả năng mở rộng linh hoạt trong môi trường doanh nghiệp. Nền tảng AI từ FPT được nhận định có tính đổi mới, đột phá, mang lại giá trị kinh doanh đáng chú ý và sở hữu mức độ hài lòng của khách hàng vượt trội.

Theo báo cáo, FPT.AI nhận được sự ghi nhận tích cực ở nhiều hạng mục đánh giá quan trọng, đặc biệt về định hướng phát triển sản phẩm, chất lượng hỗ trợ khách hàng, khả năng triển khai dễ dàng và mức độ đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của doanh nghiệp. Kết quả này phản ánh niềm tin và sự hài lòng ngày càng tăng từ khách hàng, đồng thời khẳng định cam kết của FPT.AI trong việc mang đến trải nghiệm AI liền mạch cho doanh nghiệp.

Khách hàng chia sẻ cảm nhận trên trang đánh giá G2.com "... Điều tôi đánh giá cao nhất ở FPT.AI không chỉ là khả năng triển khai linh hoạt trên đa kênh, tích hợp hệ thống liền mạch và bảng điều khiển hiệu suất trực quan, mà còn là đội ngũ FPT.AI năng động và chuyên nghiệp. Sự hỗ trợ chủ động, chuyên môn kỹ thuật vững vàng cùng khả năng phối hợp nhanh chóng của họ đã mang lại giá trị lớn trong việc đảm bảo quá trình triển khai suôn sẻ và liên tục tối ưu hóa các giải pháp chăm sóc khách hàng của chúng tôi…"

Với chỉ số "Khuyến nghị ròng (NPS)" ở mức tích cực, cho thấy khách hàng tin tưởng và sẵn sàng giới thiệu sản phẩm của FPT.AI

Chia sẻ về kết quả này, PGS.TS Ngô Xuân Bách, Giám đốc Khối sản phẩm AI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, cho biết. "Báo cáo từ G2 phản ánh xu hướng toàn cầu khi doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh ứng dụng AI Agents nhằm giải quyết các bài toán vận hành và thúc đẩy tăng trưởng. Với định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp trên quy mô quốc tế, FPT.AI tập trung phát triển nền tảng AI hiệu suất cao, linh hoạt và có khả năng mở rộng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng, triển khai và vận hành các AI Agents ở quy mô lớn "

Sở hữu thế mạnh tự chủ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được tối ưu theo từng lĩnh vực chuyên biệt, cùng hệ sinh thái hơn 20 sản phẩm và giải pháp AI vận hành trên nền tảng hạ tầng FPT AI Factory - TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới - FPT.AI đáp ứng hiệu quả các yêu cầu vận hành phức tạp của doanh nghiệp ở quy mô lớn. Nền tảng cho phép doanh nghiệp tăng tốc ứng dụng AI, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt, bảo mật và tính ổn định trong vận hành toàn cầu.

Với chiến lược làm chủ công nghệ lõi, Tập đoàn FPT và FPT.AI đã không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái AI toàn diện dành cho doanh nghiệp. Hiện FPT.AI đang đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp cùng hơn 20 triệu người dùng cuối trong nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bán lẻ, y tế và vận tải, hỗ trợ tối ưu vận hành và thúc đẩy quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp AI-native.

