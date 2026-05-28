FE CREDIT: Động lực kích cầu tiêu dùng từ chiến lược số hóa và trải nghiệm người dùng

Đối mặt với bài toán áp lực lãi suất, FE CREDIT chọn hướng đi đột phá: Mang trải nghiệm liền mạch, minh bạch vào hành trình số của khách hàng, từng bước đưa các giải pháp vay truyền thống trở thành một phương thức thanh toán linh hoạt.

Vừa qua, tham dự Hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng" do Báo Thanh Niên tổ chức, đại diện FE CREDIT, ông Lê Trương Hoàng – Giám đốc Khối Bán Hàng Trực Tiếp Tại Điểm Giới Thiệu Dịch Vụ - đã có những chia sẻ xoay quanh nội dung: Làm thế nào kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh lãi suất tăng?

Tài chính tiêu dùng có xu hướng trở thành một lựa chọn về phương thức thanh toán

Mặc dù nhu cầu tài chính của người dân vẫn rất lớn, song dưới tác động của bối cảnh lãi suất tăng, hành vi và mục đích vay của khách hàng đang có sự dịch chuyển rõ rệt thành hai xu hướng chính.

Xu hướng thứ nhất là sự dịch chuyển sang nhóm nhu cầu thiết yếu và sinh kế khi người tiêu dùng ưu tiên dòng vốn cho giáo dục, sức khỏe hay sửa chữa nhà cửa. Đặc biệt, tại Việt Nam, nền kinh tế tự do với lực lượng lao động là tài xế công nghệ, freelancer (làm việc tự do),… phát triển vô cùng sôi động. Nhóm này rất cần các khoản vay giá trị nhỏ làm vốn lưu động tức thì.

Xu hướng thứ hai là làn sóng tiêu dùng trải nghiệm của nhóm Gen Z vẫn không hề hạ nhiệt khi tập khách hàng trẻ này tiếp tục duy trì sức mua lớn nhằm phục vụ nhu cầu học tập và tận hưởng cuộc sống.

Đại diện FE CREDIT chia sẻ tại Hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng". Ảnh: Báo Thanh Niên

Sự chuyển dịch này khiến người tiêu dùng ngày càng thông thái, khắt khe hơn và ưu tiên lựa chọn những tổ chức uy tín. Đại diện FE CREDIT chia sẻ: "Khách hàng giờ đây không chỉ quan tâm đến việc có tiếp cận được nguồn vốn hay không, mà còn đặt lên bàn cân các yếu tố về thủ tục, tốc độ giải ngân nhanh, trải nghiệm thuận tiện, cùng với sự minh bạch của khoản vay".

Để đáp ứng bài toán trên, FE CREDIT kích cầu bằng cách tích hợp giải pháp tài chính vào ngay hành trình mua sắm, chi tiêu của người dùng. Bằng cách hợp tác với các đối tác lớn đa lĩnh vực, doanh nghiệp chủ động đưa sản phẩm tài chính đến tận nơi khách hàng có nhu cầu. Mô hình này xóa bỏ rào cản tâm lý của các khoản vay truyền thống, đưa tín dụng tiêu dùng trở thành một phương thức thanh toán linh hoạt, tiện lợi và tự nhiên như cách người tiêu dùng sử dụng nguồn tiền sẵn có của chính mình.

Xu hướng số hóa và chiến lược đa kênh của FE CREDIT

Theo Ngân hàng Nhà nước, có trên 95% tổ chức tín dụng đã và đang triển khai chiến lược chuyển đổi số, trong khi gần 80% giao dịch tài chính tại Việt Nam đã được thực hiện qua kênh số. Khách hàng, đặc biệt là thế hệ Gen Z, đã quen với sự tiện lợi chỉ bằng "một chạm" trên điện thoại và trở nên khắt khe, "ít kiên nhẫn hơn" với các trải nghiệm tài chính bị đứt đoạn.

Trước thực tế đó, FE CREDIT tập trung vào chiến lược đa kênh, đặc biệt là kênh số. Tâm điểm là ứng dụng đa nhiệm FE ONLINE 2.0, cho phép khách hàng thực hiện quy trình khép kín từ đăng ký trực tuyến, eKYC đến phê duyệt và quản lý khoản vay ngay trên điện thoại. Đặc biệt, việc tích hợp AI, Big Data giúp doanh nghiệp cá nhân hóa sản phẩm và tăng tốc độ xử lý hồ sơ vượt trội.

Song song, để tiếp cận người dùng tự nhiên và dễ dàng tại các 'điểm chạm' hằng ngày, FE CREDIT tăng cường hợp tác và hiện diện sâu rộng trên các siêu ứng dụng hàng đầu như MoMo hay Zalo.

Công ty cũng liên tục mở rộng độ phủ thông qua các đối tác lớn, đồng hành cùng nhiều hệ thống bán lẻ uy tín như Điện Máy Xanh, FPT Shop… triển khai các gói ưu đãi thiết thực theo từng mùa cao điểm, tối ưu lợi ích cho khách hàng.

Bên cạnh dải sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân, vay mua xe máy, điện máy trả góp hay thẻ tín dụng, các giải pháp "may đo" theo xu hướng thị trường như Mua trước - Trả sau (FE Paylater) hay khoản vay nhỏ (Micro-loan) cũng nhanh chóng được ra đời, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu mà không tạo áp lực tài chính dài hạn.

Giữa bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm những động lực mạnh mẽ từ nội địa, câu chuyện kích cầu tiêu dùng không chỉ dừng lại ở vấn đề lãi suất, mà là bài toán tổng hòa về trải nghiệm khách hàng, khả năng tiếp cận tài chính và sự đồng hành bền vững của doanh nghiệp.

"Khi người dân được hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính chính thống minh bạch, hợp pháp và phù hợp với năng lực chi trả, sức mua toàn thị trường sẽ được cải thiện", đại diện FE CREDIT nhấn mạnh.

FE CREDIT – thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank - đã phục vụ gần 17 triệu khách hàng với hơn 28 triệu hợp đồng, mạng lưới kênh đối tác với hơn 20.000 điểm giới thiệu dịch vụ.