Hoa hậu Võ Thu Sương lan tỏa vẻ đẹp bản lĩnh và truyền cảm hứng đến phụ nữ thời đại mới

Không chỉ sở hữu nhan sắc sang trọng, thần thái quý phái và phong cách làm việc chuyên nghiệp, cô còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng nữ doanh nhân và phụ nữ Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, hoa hậu Võ Thu Sương không chỉ đánh giá thí sinh qua vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách và tinh thần cống hiến cho xã hội. Theo cô, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được thể hiện qua sự tự tin, khả năng lãnh đạo, trái tim nhân ái và ý chí vượt khó để khẳng định giá trị bản thân.

Hoa hậu Võ Thu Sương tại sự kiện

Đặc biệt, nàng hậu luôn mong muốn lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực, giúp phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn của chính mình để chạm đến thành công. Cô tin rằng mỗi người phụ nữ đều sở hữu vẻ đẹp và giá trị riêng, chỉ cần đủ tự tin, kiên trì và không ngừng nỗ lực, họ hoàn toàn có thể tỏa sáng theo cách của mình.

Chia sẻ về cuộc thi, hoa hậu Võ Thu Sương cho biết phụ nữ ngày nay đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong xã hội. Họ không chỉ là người giữ lửa cho gia đình mà còn là những doanh nhân, nhà lãnh đạo và người truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Chính vì thế, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 không đơn thuần là sân chơi sắc đẹp mà còn là nơi tôn vinh những người phụ nữ bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Hoa hậu Võ Thu Sương bên các nữ doanh nhân tại Cuộc thi

Bằng sự từng trải và góc nhìn sâu sắc, hoa hậu Võ Thu Sương luôn dành những lời động viên chân thành đến các thí sinh. Cô mong muốn mỗi người phụ nữ khi đến với cuộc thi đều có thể tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, dám theo đuổi ước mơ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Theo cô, thành công lớn nhất của người phụ nữ không phải là sự nổi tiếng hay hào quang, mà chính là sống hạnh phúc, tự chủ và biết yêu thương bản thân.

Không chỉ truyền cảm hứng bằng lời nói, hoa hậu Võ Thu Sương còn là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình. Từ hành trình xây dựng sự nghiệp đến việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, cô luôn cho thấy tinh thần kiên cường, bản lĩnh và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng cuộc thi, nàng hậu ghi dấu ấn bởi sự gần gũi, tinh tế và tận tâm với các thí sinh. Nhiều nữ doanh nhân tham gia chương trình bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong thái điềm đạm, cách ứng xử khéo léo cùng nguồn năng lượng tích cực mà cô mang lại.

Bên cạnh thành công trong lĩnh vực sắc đẹp và kinh doanh, Võ Thu Sương còn được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Cô thường xuyên tham gia các chương trình hỗ trợ phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo và các hoạt động hướng về cộng đồng. Chính trái tim nhân ái ấy đã giúp hình ảnh của cô ngày càng được yêu mến và tạo nên sức ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Tại Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026, Võ Thu Sương mong muốn tìm kiếm những gương mặt hội tụ đầy đủ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái. Theo cô, một hoa hậu doanh nhân không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn phải biết lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng và truyền cảm hứng sống tích cực cho xã hội.

Hoa hậu Võ Thu Sương làm Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi

Sự xuất hiện của Võ Thu Sương trong vai trò Phó Trưởng Ban tổ chức cũng góp phần nâng tầm uy tín cho cuộc thi năm nay. Với sự công tâm, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, cô được kỳ vọng sẽ cùng Ban giám khảo tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất cho ngôi vị cao quý.

Không chỉ là biểu tượng của nhan sắc, Võ Thu Sương còn đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại dám nghĩ, dám làm và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Hành trình của cô chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều phụ nữ trẻ trên con đường khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ.

Thông qua vai trò đặc biệt tại Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026, Võ Thu Sương tiếp tục lan tỏa thông điệp ý nghĩa về người phụ nữ thời đại mới: tự tin, độc lập, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Bằng tâm huyết và sự tận tâm của mình, cô đã góp phần tạo nên một mùa giải thành công, giàu cảm xúc và mang nhiều giá trị nhân văn.

Đêm chung kết vào tối 25/5/2026, Nữ doanh nhân đến từ Bình Phước (cũ) Đồng Thị Nhung chính thức là tân Hoa hậu doanh nhân hoàn vũ mùa thứ 7, năm 2026.Ban tổ chức đã trao danh hiệu Hoa hậu, các ngôi vị Á hậu cùng nhiều giải thưởng phụ, với tổng giá trị hơn 2,5 tỉ đồng. Ngoài vương miện và bằng chứng nhận, các giải thưởng nhằm ghi nhận dấu ấn cá nhân, năng lực lãnh đạo và tinh thần cống hiến của các thí sinh.