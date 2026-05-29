The Emerald Boulevard lần đầu tiên giới thiệu căn hộ mẫu Samsung SmartThings trực diện sông Sài Gòn

Samsung SmartThings – Chuẩn công nghệ cho không gian sống thế hệ mới

The Emerald Boulevard là dự án tiên phong hợp tác cùng Samsung triển khai hệ sinh thái SmartThings đồng bộ trong không gian căn hộ. Thông qua một nền tảng kết nối duy nhất, cư dân có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị điện máy và hệ thống thông minh ngay trên điện thoại như điều hòa, máy giặt, robot hút bụi hay các kịch bản sinh hoạt hằng ngày.

Công nghệ không chỉ dừng ở yếu tố tiện nghi mà còn hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm sống, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng an cư dài hạn. Khi mọi thiết bị được vận hành theo thói quen sinh hoạt của gia chủ, mỗi khoảnh khắc trở về trở nên nhẹ nhàng, thư thái và riêng tư hơn giữa nhịp sống đô thị.

Đại diện Samsung cho biết các thiết bị và giải pháp công nghệ đưa vào dự án đều được kiểm soát theo tiêu chuẩn toàn cầu, đi cùng hệ thống vận hành và dịch vụ hậu mãi đồng bộ tại Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để SmartThings hướng đến khả năng vận hành bền vững và ổn định trong dài hạn.

"Căn hộ thế hệ 3" và chuẩn bàn giao hoàn thiện cao cấp

Bên cạnh công nghệ, The Emerald Boulevard còn tạo dấu ấn với mô hình "căn hộ thế hệ 3" — xu hướng thiết kế mới đề cao trải nghiệm sống thực và khả năng kết nối với thiên nhiên.

Nếu các dòng căn hộ trước đây thường tồn tại nhiều không gian kín, hạn chế ánh sáng và đối lưu không khí, thì tại The Emerald Boulevard, toàn bộ không gian chính như phòng khách, phòng ngủ và khu sinh hoạt đều được tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng tự nhiên nhằm tối ưu ánh sáng, tầm nhìn và luồng khí lưu thông.

Logia cũng được xử lý theo hướng tách riêng và đưa vào trong để tăng tính thẩm mỹ, hạn chế điểm mù thị giác và giữ sự thanh thoát cho tổng thể công trình.

Song hành cùng thiết kế hiện đại là tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện đồng bộ với hệ thiết bị và vật liệu cao cấp chuẩn quốc tế, giúp cư dân có thể đưa căn hộ vào sử dụng gần như ngay sau khi nhận nhà. Dự án quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế như Samsung, Bosch, Hafele, Yale, Grohe, Schneider và An Cường cho các hạng mục từ hệ điện, khóa cửa, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh đến nội thất hoàn thiện, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống đồng bộ và tiện nghi.

Theo giới chuyên gia, mô hình bàn giao hoàn thiện đang trở thành xu hướng tại nhiều đô thị phát triển ở châu Á khi nhóm khách hàng thành đạt ngày càng đề cao tính tiện nghi, đồng bộ và khả năng vào ở ngay. Thay vì mất thêm thời gian hoàn thiện nội thất hay quản lý nhiều nhà cung cấp khác nhau, cư dân hiện đại ưu tiên những không gian sống đã được đầu tư chỉn chu từ thiết kế, vật liệu đến hệ thiết bị vận hành. Đây cũng được xem là yếu tố góp phần nâng cao trải nghiệm an cư, tối ưu thời gian và gia tăng giá trị khai thác tài sản trong dài hạn.

The Emerald Boulevard tạo dấu ấn khi trở thành một trong số ít dự án tại khu vực phát triển căn hộ thông minh đồng bộ cùng hệ tiêu chuẩn bàn giao full-finish cao cấp trực diện sông Sài Gòn.

Tọa độ trực diện sông hiếm có trên Quốc lộ 13

The Emerald Boulevard sở hữu lợi thế cảnh quan hiếm có khi là một trong số ít dự án trên mặt tiền Quốc lộ 13 có vị trí tiếp giáp gần nhất với sông Sài Gòn. Bao quanh bởi hệ thống sông nước cùng rạch Vĩnh Bình, dự án mở ra thế "tứ diện hướng thủy" với tầm nhìn rộng về trung tâm TP.HCM, mang đến môi trường sống khoáng đạt giữa bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối đến các trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ lớn của TP.HCM. Chỉ khoảng 5 phút đến Bệnh viện Hạnh Phúc, Lotte Mart và chợ đầu mối Thủ Đức; 15 phút đến Gigamall, ngã tư Hàng Xanh; khoảng 20 phút đến trung tâm TP.HCM và chỉ 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, các dự án sở hữu yếu tố mặt nước, mảng xanh cùng trải nghiệm sống thông minh và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đang dần trở thành lớp giá trị khác biệt của phân khúc căn hộ cao cấp.

Sự kiện ra mắt căn hộ mẫu Samsung SmartThings

Tập đoàn Lê Phong sẽ chính thức giới thiệu căn hộ mẫu Samsung SmartThings với hai loại hình sản phẩm 2PN và 3PN tại The Emerald Boulevard.

Thời gian: 08h00 – 20h00, ngày 31/05/2026

Địa điểm: Sales Gallery Tập đoàn Lê Phong, 68 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP.HCM.