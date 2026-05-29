Chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân tại Cần Thơ

Công trình an sinh trọng điểm tại Thành phố Cần Thơ

Chiều 28-5, tại số 66 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, Bộ Công an phối hợp Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại TP Cần Thơ. Đây là dự án đầu tiên của Công an thành phố Cần Thơ, cũng là dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Được phê duyệt theo Quyết định số 2122/QĐ-BCA-H02 của Bộ Công an ngày 22-4-2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà ở KVG (thuộc Khánh Vĩnh Group) làm chủ đầu tư.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở dành cho lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Dự án được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hình thành một khu nhà ở đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công.

Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích khoảng 31.473m², bao gồm các hạng mục đất nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, cây xanh công cộng, trường mầm non, bãi đỗ xe, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng quy mô dự án gồm 943 căn hộ, trong đó có 784 căn nhà ở xã hội và 159 căn nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 2.854 người. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III-2028.

Phối cảnh dự án

Đảm nhiệm vai trò triển khai dự án là Chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group (KVG) - một cái tên bảo chứng cho chất lượng xây dựng tại Việt Nam.

Với đội ngũ hàng nghìn cán bộ, kỹ sư và người lao động cùng hệ thống máy móc, thiết bị thi công hiện đại, KVG đã tham gia triển khai nhiều dự án phát triển đô thị, công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở xã hội ở một số địa phương.

Phối cảnh dự án nhìn từ trên cao

Hiện nay, KVG cũng là đơn vị đang triển khai các dự án nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân và Quân đội tại tỉnh Khánh Hòa. Việc tiếp tục được tin tưởng giao triển khai dự án tại TP Cần Thơ khẳng định năng lực tổ chức thực hiện, kinh nghiệm triển khai thực tiễn cũng như uy tín của doanh nghiệp trong các chương trình phát triển nhà ở dành cho lực lượng vũ trang.

MSH Group tự hào đối tác chiến lược đồng hành cùng chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân Cần Thơ

Là thương hiệu có hành trình hơn một thập kỷ khẳng định uy tín trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn phát triển và môi giới bất động sản, MSH Group tự hào khi tiếp tục được lựa chọn là Đối tác chiến lược đồng hành cùng Chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group tại dự án ý nghĩa này. Mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu năm giữa hai đơn vị từng được minh chứng qua sự thành công của hàng loạt dự án trọng điểm tại thị trường Nha Trang.

Việc MSH Group tiếp tục đồng hành trong dự án lần này một lần nữa khẳng định định hướng chiến lược gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa giá trị dự án đến đúng khách hàng mục tiêu; đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, nâng cao điều kiện sinh hoạt và hoàn thiện hệ thống hạ tầng dành cho lực lượng Công an nhân dân tại TP. Cần Thơ.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn TP Cần Thơ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng và nâng cao điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ trong thời gian tới.

MSH Group - Đối tác chiến lược dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân Cần Thơ

Hotline: 0963033999

Website: https://mshgroup.vn/