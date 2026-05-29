Dược Bình Đông: từ công thức gia truyền đến chuẩn GMP

The Best of Vietnam 2026 - chương trình ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nhân trong hội nhập kinh tế khu vực, năm thứ 11 liên tiếp tổ chức - vừa gọi tên Dược Bình Đông vào Top 10 Công ty Dược phẩm uy tín tốt nhất Việt Nam 2026: thương hiệu đang ở thế hệ thứ 4 và vẫn đang phát triển.

Bốn tiêu chí, bốn lời giải từ năm 2015

Do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và Viện Chất lượng Việt Nam Phù hợp Tiêu chuẩn đồng tổ chức, The Best of Vietnam 2026 không xét bình chọn online mà thẩm định trực tiếp "sức khỏe" vận hành toàn diện của doanh nghiệp qua bốn tiêu chí mang tính pháp chế.

Dược Bình Đông đã vượt qua bộ lọc này bằng 4 quyết định tái cấu trúc bản lề từ năm 2015 dưới sự dẫn dắt của CEO Nguyễn Thành Danh - thế hệ thứ tư của gia đình.

Tiêu chí 1 - Hệ thống quản lý chất lượng (ISO, GMP)

Bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2020 khi Dược Bình Đông đưa toàn bộ danh mục sản phẩm bảo vệ sức khỏe vào sản xuất tập trung tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO. Quyết định này đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận ngắn hạn để đập đi xây lại hệ thống lõi - nhưng tạo ra nền tảng để mọi cam kết chất lượng về sau có căn cứ kiểm chứng. Mỗi lô xuất xưởng đều có hồ sơ sản xuất đầy đủ, có thể truy xuất khi cần.

Tiêu chí 2 - Minh bạch tài chính & nghĩa vụ ngân sách Nhà nước

Từ Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông (1985), đến năm 2015, Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông được thành lập, tách bạch hoàn toàn dòng tiền gia đình và tài sản doanh nghiệp. Đây là bước chuyển mình bắt buộc để một thương hiệu gia truyền đáp ứng chuẩn minh bạch tài chính hiện đại - điều kiện tiên quyết mà nhiều doanh nghiệp gia đình truyền thống thường bỏ qua.

Tiêu chí 3 - Chuẩn hóa chất lượng hàng hóa

Song song với việc mở rộng hệ thống phân phối từ quy mô địa phương lên hơn 2.000 điểm bán toàn quốc và phủ sóng khắp các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop), Dược Bình Đông luôn đặt bài toán đồng bộ chất lượng lên hàng đầu. Khi quy mô tăng trưởng vượt bậc, việc giữ vững tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho các dòng sản phẩm mũi nhọn - tiêu biểu như TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi - tại từng điểm chạm đòi hỏi một năng lực logistics và quản trị khắt khe. Đây chính là minh chứng cho thấy chất lượng không bị pha loãng, mà ngày càng được chuẩn hóa toàn diện khi thương hiệu mở rộng.

Tiêu chí 4 - Không vi phạm sở hữu trí tuệ

Từ thương hiệu gia truyền tại An Giang đến thương hiệu Dược Bình Đông có pháp nhân đầy đủ, vận hành trên thị trường toàn quốc, Dược Bình Đông duy trì hồ sơ nhãn hiệu rõ ràng, không tranh chấp suốt hành trình 75 năm. Với một thương hiệu lâu đời đang phát triển, tính nhất quán và minh bạch về sở hữu trí tuệ là nền tảng pháp lý không thể thiếu.

Bốn quyết định, bốn tiêu chí - được thực hiện với một nguyên tắc bất biến xuyên suốt: triết lý y đức "Thành quả không đo bằng tiền bạc, mà bằng sức khỏe của khách hàng" do ông Nguyễn Văn Thơm đặt ra từ những năm 1950 tại An Giang, được giữ nguyên qua bốn thế hệ. Phương tiện thực thi thay đổi; kim chỉ nam vận hành giữ nguyên.

10 năm kết quả: Chuỗi công nhận như KPI thực chất

Top 10 Công ty Dược phẩm uy tín tốt nhất Việt Nam 2026 tại The Best of Vietnam 2026 là mắt xích mới nhất trong chuỗi ghi nhận liên tiếp từ các tổ chức độc lập: Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2022, Sản phẩm chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng 2023, Thương hiệu uy tín - chất lượng Quốc gia 2024, Top 10 Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng 2026.

Đây là loại KPI khó làm giả nhất: không do doanh nghiệp tự công bố, không đến từ một tổ chức duy nhất, không tập trung vào một thời điểm. Mỗi tổ chức thẩm định một khía cạnh khác nhau - từ sở hữu trí tuệ, quyền lợi người tiêu dùng đến chất lượng quốc gia và năng lực cạnh tranh. Khi đặt cạnh nhau, chuỗi ghi nhận này phản ánh doanh nghiệp vận hành nhất quán qua nhiều chu kỳ, không chỉ tốt trong một giai đoạn thuận lợi.

Dược Bình Đông chứng minh doanh nghiệp gia đình Việt hoàn toàn có thể giao thoa thế hệ thành công - không phải bằng cách xóa bỏ quá khứ, cũng không phải bằng cách đứng yên với nó. The Best of Vietnam 2026 là ghi nhận từ bên ngoài cho hành trình đó.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.