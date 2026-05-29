VHS Group khai trương chi nhánh mới – Khẳng định vị thế tại Hải Phòng

Bước tiến mới – khẳng định vị thế – đón đầu thời kỳ tăng tốc

Trong hành trình phát triển và mở rộng hệ sinh thái kinh doanh bất động sản cao cấp, VHS Group tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phân phối hàng đầu của Vinhomes tại thị trường Hải Phòng. Không chỉ là đại lý hạng A chiến lược, VHS Group còn liên tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật, nhiều tháng nằm trong nhóm dẫn đầu doanh số tại đại đô thị Vinhomes Royal Island Vũ Yên.

Văn phòng VHS Group tại HP56–58 Vinhomes Royal Island, Đảo Vũ Yên, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược HP56 – HP58 Vinhomes Royal Island, Đảo Vũ Yên, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, văn phòng mới sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm ngay cạnh Văn phòng bán hàng của Chủ đầu tư, trên trục đường HP trung tâm – nơi đón lượng lớn khách hàng, nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh mỗi ngày. Đây được xem là một trong những vị trí đẹp và sôi động bậc nhất toàn khu đô thị hiện nay.

Không đơn thuần là một văn phòng giao dịch, VHS Group định hướng nơi đây trở thành "trung tâm bán hàng và chăm sóc khách hàng" quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Được hình thành từ hai căn shophouse đập thông, văn phòng sở hữu diện tích gần 500m² với không gian rộng rãi, hiện đại và chuyên nghiệp. Toàn bộ công năng được thiết kế bài bản nhằm tối ưu trải nghiệm cho cả khách hàng lẫn đội ngũ kinh doanh, bao gồm phòng họp chuyên nghiệp, phòng đào tạo nội bộ, khu làm việc mở năng động, không gian tiếp khách sang trọng cùng khu sân vườn thư giãn thoáng rộng.

Văn phòng Bán hàng VHS Group tại HP56–58 Vinhomes Royal Island, Đảo Vũ Yên, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Từng chi tiết trong văn phòng đều được đầu tư với mong muốn tạo nên một môi trường làm việc truyền cảm hứng – nơi hội tụ những chiến binh kinh doanh nhiệt huyết, đồng thời là điểm đến chuyên nghiệp dành cho khách hàng và đối tác khi tìm hiểu các dự án trọng điểm tại Hải Phòng.

Việc mở rộng quy mô văn phòng lần này cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn của VHS Group trong bối cảnh Hải Phòng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với tốc độ đô thị hóa, phát triển hạ tầng và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt tại Đảo Vũ Yên, thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt phân khu mới cùng hơn 30 tòa căn hộ cao tầng của MIK Group, hứa hẹn tạo nên một trung tâm đô thị – thương mại – đầu tư mới của thành phố cảng.

Đây không chỉ là cơ hội lớn dành cho khách hàng và nhà đầu tư, mà còn mở ra một giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ cho lực lượng kinh doanh bất động sản chất lượng cao tại Hải Phòng.

Vì sao VHS Group lựa chọn mở rộng quy mô tại Hải Phòng?

Theo đại diện doanh nghiệp, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ cả về hạ tầng, kinh tế lẫn thị trường bất động sản. Đặc biệt, khu vực Đảo Vũ Yên – Thuỷ Nguyên hiện là tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư nhờ sự xuất hiện của các đại đô thị, hệ thống giao thông liên vùng và các dự án mang tầm quốc tế.

Không chỉ là nơi VHS Group đang phân phối những dự án trọng điểm như Vinhomes Royal Island hay Vinhomes Golden City Dương Kinh, khu vực này trong thời gian tới còn chuẩn bị đón hơn 30 tòa căn hộ cao tầng thuộc tổ hợp MIK Imperia trên đảo Vũ Yên – tạo nên nguồn cung khổng lồ và mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường.

Nắm bắt rõ xu hướng phát triển mạnh mẽ của thị trường Hải Phòng nói chung và Đảo Vũ Yên nói riêng, VHS Group lựa chọn bước đi tiên phong bằng việc đầu tư mở rộng quy mô và đưa vào vận hành Văn phòng Bán hàng mới ngay tại trung tâm Vinhomes Royal Island.

Đây không đơn thuần là sự thay đổi về không gian làm việc, mà còn là dấu mốc thể hiện tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của VHS Group trong giai đoạn mới.

Một văn phòng mới rộng lớn và chuyên nghiệp hơn.

Một trung tâm bán hàng và chăm sóc khách hàng hiện đại hơn.

Một hệ sinh thái kinh doanh đang tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

VHS Group sẵn sàng chào đón thêm nhiều khách hàng, đối tác và những chiến binh kinh doanh cùng chung khát vọng hội tụ về đây để đồng hành, phát triển và chinh phục những cột mốc lớn hơn trong tương lai.

Văn phòng Bán hàng VHS Group tại HP56–58 Vinhomes Royal Island, Đảo Vũ Yên, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Khẳng định vị thế đại lý phân phối top đầu tại Hải Phòng

Trong thời gian qua, VHS Group liên tục khẳng định vị thế là một trong những đại lý phân phối bất động sản hàng đầu tại Hải Phòng khi ghi nhận nhiều thành tích nổi bật tại các dự án trọng điểm của thị trường.

Đặc biệt, tại Vinhomes Royal Island Vũ Yên và Vinhomes Golden City Dương Kinh, VHS Group nhiều tháng liên tiếp đạt thành tích Top 1 doanh số, trở thành đơn vị phân phối chủ lực với lượng giao dịch nổi bật và tốc độ bán hàng ấn tượng. Đây không chỉ là kết quả của năng lực triển khai kinh doanh mạnh mẽ, mà còn cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn từ phía khách hàng và các đối tác chiến lược.

Vinh danh VHS Group - Đại lý đạt KPI Xuất sắc nhất tháng 2/2026 dự án Vinhomes Royal Island được Chủ đầu tư Vinhomes trao tặng.

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, chiến lược marketing bài bản cùng khả năng tiếp cận khách hàng hiệu quả, VHS Group đang từng bước xây dựng hình ảnh một thương hiệu phân phối uy tín, chuyên nghiệp và có tốc độ phát triển hàng đầu tại Hải Phòng.

Việc đầu tư văn phòng quy mô lớn ngay tại trung tâm Vinhomes Royal Island tiếp tục là bước đi chiến lược của doanh nghiệp nhằm chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn bùng nổ mới của thị trường, đặc biệt khi đảo Vũ Yên sắp tới sẽ chào đón thêm hơn 30 tòa căn hộ cao tầng MIK Imperia, mở ra nguồn cung và cơ hội đầu tư rất lớn trong thời gian tới.

Chào đón những chiến binh mới gia nhập VHS Group

Song hành cùng việc mở rộng quy mô văn phòng, VHS Group cũng chính thức mở rộng tuyển dụng nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Doanh nghiệp đang chào đón các ứng viên kinh doanh, quản lý đội nhóm và những nhân sự trẻ yêu thích lĩnh vực bất động sản gia nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và giàu cơ hội phát triển.

Với không gian làm việc hiện đại, vị trí trung tâm ngay tại đại đô thị lớn nhất Hải Phòng, cơ chế thu nhập hấp dẫn cùng hệ thống đào tạo bài bản, VHS Group kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho những nhân sự muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành bất động sản.

Việc khai trương Văn phòng Bán hàng mới tại Vinhomes Royal Island không chỉ là bước mở rộng về mặt quy mô, mà còn thể hiện rõ khát vọng phát triển, tinh thần tiên phong và tầm nhìn dài hạn của VHS Group trên hành trình chinh phục thị trường bất động sản miền Bắc.

Đăng ký tuyển dụng tại đây.