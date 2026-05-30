MB Top 1 về số lượng hội viên, danh mục quà tặng chương trình Khách hàng thân thiết

Đồng thời, MB cũng được đánh giá cao về mức độ đa dạng của danh mục voucher và quà tặng. Kết quả phản ánh xu hướng cạnh tranh mới của ngành ngân hàng số, khi chương trình Khách hàng thân thiết ngày càng trở thành công cụ giữ chân khách hàng và gia tăng tần suất tương tác trên ứng dụng.

Hệ sinh thái ưu đãi trở thành bài toán cạnh tranh của ngân hàng số

Khi ứng dụng ngân hàng trở thành điểm chạm hằng ngày thông qua chuyển khoản, thanh toán QR, hóa đơn, quẹt thẻ hay gửi tiết kiệm online, các chương trình Khách hàng thân thiết không còn là tiện ích cộng thêm mà trở thành công cụ giữ chân người dùng. Trong bối cảnh chi phí thu hút khách hàng mới ngày càng cao, hệ sinh thái ưu đãi thúc đẩy, nâng cao gắn kết trở thành công cụ giúp gia tăng tần suất sử dụng ứng dụng, kéo dài vòng đời khách hàng và mở rộng khả năng bán chéo dịch vụ tài chính.

Danh mục quà tặng đa dạng là đòn bẩy của quy mô hội viên

Dữ liệu khảo sát gần đây của Mibrand cho thấy MB đạt Top 1 về số lượng hội viên tham gia chương trình khách hàng thân thiết của ngân hàng, với 41,3% đáp viên xác nhận đang tham gia chương trình. Tỷ lệ này cao hơn Vietcombank với 40,4% và BIDV với 34,5% trong phạm vi khảo sát.

MB dẫn đầu về số lượng hội viên trên nền tảng loyalty ngân hàng

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hội viên, MB đồng thời được đánh giá Top 1 về danh mục voucher, quà tặng đa dạng. Đây là yếu tố có ý nghĩa chiến lược, bởi trong hệ sinh thái ưu đãi ngân hàng, điểm thưởng chỉ thực sự có giá trị khi khách hàng có thể sử dụng điểm tích lũy. Tại MB, tương ứng với mỗi giao dịch hợp lệ, khách hàng được tặng điểm hội viên MB Star - là món quà tri ân MB gửi đến hội viên của mình với thông điệp "Special Thanks And Rewards". Điểm thưởng có giá trị quy đổi thành voucher, quà tặng tại hàng nghìn đối tác, cùng cơ chế tặng điểm cho người thân, bạn bè.

Theo khảo sát của Mibrand, MB dẫn đầu ở ba tiêu chí trực tiếp liên quan đến trải nghiệm đổi điểm, trong khi đó Techcombank dẫn đầu 2 tiêu chí và Vietcombank dẫn đầu ở tiêu chí "Giá trị quy đổi hấp dẫn"

Bên cạnh nhóm tiêu chí về thao tác và độ đa dạng quà tặng, khảo sát cũng cho thấy mỗi ngân hàng đang có lợi thế riêng trong trải nghiệm đổi điểm. Ở tiêu chí "Giá trị quy đổi hấp dẫn", Vietcombank được khách hàng đánh giá dẫn đầu, theo sau là Techcombank và MB. Trong khi đó, Techcombank dẫn đầu ở tiêu chí "Ưu đãi, quà tặng thường xuyên được cập nhật". Kết quả này cho thấy cuộc đua chương trình Khách hàng thân thiết của ngân hàng không chỉ nằm ở số lượng quà tặng, mà còn ở chất lượng quy đổi, tần suất làm mới ưu đãi và mức độ minh bạch trong điều kiện sử dụng điểm.

Từ giao dịch hằng ngày đến lợi thế giữ chân khách hàng

Khảo sát của Mibrand cho thấy người dùng ưu tiên được tích điểm từ các giao dịch quen thuộc như chuyển khoản ngân hàng 59,2%, quét mã QR tại cửa hàng 56,5% và thanh toán hóa đơn tiện ích 53,8%. Ở chiều đổi thưởng, các quyền lợi được quan tâm nhiều nhất cũng gắn với chi tiêu hằng ngày, gồm giảm giá hóa đơn F&B 51,8%, voucher sàn thương mại điện tử 41,7% và giảm giá đi siêu thị 37,9%. Điều này cho thấy loyalty hiệu quả không chỉ nằm ở việc tích điểm, mà ở khả năng biến giao dịch thường ngày thành quyền lợi thiết thực. Với MB, việc dẫn đầu đồng thời về số lượng hội viên và danh mục quà tặng đa dạng cho thấy nền tảng loyalty đang hình thành thói quen quay lại ứng dụng, thúc đẩy hành vi sử dụng đa dịch vụ, kéo dài mức độ gắn bó trên nền tảng số.

Ông Lại Tiến Mạnh, Giám đốc Mibrand Việt Nam, chia sẻ: "Trong cuộc đua số hóa, các chương trình tích điểm - đổi quà không còn là khuyến mãi đơn thuần mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong bài toán giữ chân người dùng. Khách hàng ngày càng thực tế, họ đòi hỏi điểm thưởng phải dễ tích, dễ đổi và có tính ứng dụng cao. Những ngân hàng tiên phong biến nền tảng loyalty thành một hệ sinh thái quyền lợi thực chất sẽ gia tăng đáng kể lợi thế trong việc duy trì tương tác dài hạn."

Với vị trí Top 1 về số lượng hội viên và Top 1 về danh mục voucher, quà tặng đa dạng trong khảo sát của Mibrand, MB đang cho thấy cách tiếp cận theo hướng hệ sinh thái. Khi ngân hàng số bước vào giai đoạn cạnh tranh chiều sâu, chương trình Khách hàng thân thiết không còn chỉ là ưu đãi, mà trở thành một phần trong chiến lược gia tăng mức độ gắn kết và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số của ngân hàng.

Về khảo sát

Nghiên cứu do Mibrand Việt Nam triển khai trong tháng 4/2026, thực hiện với 1.209 người dùng ứng dụng ngân hàng số tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, trong độ tuổi từ 18 đến 60. Khảo sát tập trung đo lường hành vi sử dụng, mức độ tham gia và đánh giá trải nghiệm của khách hàng đối với các chương trình khách hàng thân thiết của ngân hàng trên nền tảng số.

Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam là đơn vị boutique trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược thương hiệu. Mibrand theo đuổi sứ mệnh kiến tạo các giải pháp tăng trưởng dựa trên nền tảng dữ liệu thực chứng, tiêu chuẩn quốc tế và sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng Việt Nam.