Loạt đồng hồ Philippe Auguste mới gây chú ý với thiết kế đậm chất quý ông hiện đại

Đón đầu xu hướng cá nhân hóa, Philippe Auguste ra mắt BST mới dành cho quý ông hiện đại – nơi mỗi chiếc đồng hồ không chỉ là phụ kiện xem giờ mà còn trở thành dấu ấn phong cách riêng. Bộ sưu tập gây ấn tượng với loạt thiết kế đa dạng, từ cơ khí mạnh mẽ, thể thao hiện đại đến sang trọng đầy cuốn hút.

Nổi bật trong BST lần này là dòng Philippe Auguste PA2110 với thiết kế cơ khí hiện đại, mang đậm tinh thần mạnh mẽ và nam tính. Mặt số được xử lý theo phong cách đa tầng, tạo chiều sâu thị giác cùng hiệu ứng chuyển động cuốn hút trên cổ tay. Các chi tiết kim, cọc số được xử lý sắc nét, kết hợp cùng chuyển động mượt mà của bộ máy Automatic giúp người đeo cảm nhận rõ "hơi thở cơ khí" trên cổ tay.

Trong khi đó, Philippe Auguste PA5668 gây ấn tượng với thiết kế thể thao sang trọng cùng chức năng chronograph automatic mạnh mẽ. Sự chuyển động nhịp nhàng của bộ máy cơ kết hợp tính năng bấm giờ giúp tăng trải nghiệm và tính ứng dụng cho người đeo. Các chi tiết được hoàn thiện sắc nét trên nền thép không gỉ cao cấp, tạo nên tổng thể nam tính và hiện đại.

PA5668 là lựa chọn lý tưởng cho những quý ông yêu thích phong cách thể thao, đề cao sự chính xác và cá tính mạnh mẽ.

Nếu Philippe Auguste PA5668 thiên về sự cân bằng thì Philippe Auguste PA5669 lại nghiêng về tính nhận diện. Mặt số được xử lý với họa tiết sọc ngang nổi bật, kết hợp hiệu ứng ánh sáng cùng các gam màu thời thượng như xanh tiffany, xanh navy hay vàng hồng, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút. Thiết kế bezel bo tròn mềm mại đi cùng các cọc số tối giản giúp tổng thể vẫn giữ được nét tinh tế và cao cấp.

PA5669 phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc những người muốn chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn chính trong outfit – thay vì chỉ đóng vai trò phụ kiện.

Đáng chú ý trong BST lần này là dòng Philippe Auguste PA8601, mang đậm tinh thần sang trọng hiện đại với thiết kế cá tính và đầy khác biệt. Bộ vỏ dáng tonneau kết hợp mặt số skeleton tạo nên vẻ ngoài nam tính và khác biệt. Các chi tiết kim, cọc số cùng bộ khung máy lộ cơ được hoàn thiện tỉ mỉ, đi cùng dây đeo cao su thể thao và mặt kính tinh thể pha lê nhân tạo, mang đến phong cách hiện đại và cá tính cho người đeo.

Không quá phô trương, nhưng PA8601 đủ để người đối diện nhận ra sự khác biệt – một kiểu sang trọng mang tính khẳng định vị thế.

Trong khi các dòng khác hướng đến vẻ nam tính truyền thống, PA6001S lại nổi bật với mặt số lấy cảm hứng từ kiệt tác The Starry Night của Vincent van Gogh, mang đậm dấu ấn nghệ thuật trên cổ tay. Các chi tiết đính đá zirconia quanh viền bezel và cọc giờ tạo hiệu ứng ánh sáng tinh tế, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng và khác biệt cho mẫu đồng hồ này.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật và chế tác giúp mẫu đồng hồ này trở thành lựa chọn dành cho những quý ông yêu thích sự khác biệt và dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh thiết kế nổi bật, các mẫu trong BST còn được hoàn thiện với nhiều chất liệu cao cấp như kính Sapphire hoặc kính tinh thể pha lê nhân tạo, kết hợp cùng thép không gỉ và bộ máy Automatic bền bỉ, đảm bảo độ ổn định trong quá trình sử dụng. Sự đầu tư đồng bộ về thiết kế và chất lượng giúp Philippe Auguste từng bước định hình hình ảnh thương hiệu gắn liền với phong cách sống của nam giới hiện đại.

Hiện BST mới đã có mặt tại hệ thống Đăng Quang Watch, hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng chú ý dành cho những quý ông đang tìm kiếm dấu ấn cá nhân riêng trên cổ tay.

