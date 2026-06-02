HPT xếp hạng 32 toàn cầu về an ninh mạng, tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ

HPT thuộc nhóm 6% đội thi xuất sắc nhất thế giới tại Global Cyber Skills Benchmark CTF 2026

Theo kết quả chính thức được công bố trên hệ thống của Hack The Box, HPT đạt 72.375 điểm và hoàn thành 119/126 thử thách, tương đương tỷ lệ 94,4%. Đáng chú ý, đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một đội tuyển đến từ Việt Nam đạt được tại kỳ thi năm nay. (Việt Nam có ba đội tuyển góp mặt trong Top 50 toàn cầu)

HPT dẫn đầu trong nhóm 3 đội tuyển đến từ Việt Nam trong Top 50 toàn cầu

Cuộc thi năm nay đặt ra những nội dung khó hơn cùng các yêu cầu khắt khe hơn, mang tính chọn lọc cao, qua đó phản ánh chất lượng chuyên môn ngày càng cao của các đội tham gia. Với chủ đề "Project Nightfall", cuộc thi xây dựng kịch bản mô phỏng tác chiến không gian mạng cấp quốc gia, xoay quanh các mối đe dọa tấn công vào hạ tầng số, chuỗi cung ứng công nghệ và hệ thống quản lý định danh của các tổ chức trọng yếu.

So với mùa giải trước (năm 2025, HPT xếp hạng 94/796 toàn cầu và là một trong năm đội tuyển Việt Nam lọt Top 100), thành tích năm nay đánh dấu bước tiến rõ rệt của HPT trên bảng xếp hạng quốc tế. Việc vươn lên vị trí thứ 32 toàn cầu phản ánh năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của đội ngũ chuyên gia an ninh mạng HPT, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư dài hạn của công ty vào lĩnh vực an ninh mạng, một trong những định hướng phát triển trọng điểm trong những năm gần đây.

Đây là năm thứ hai HPT tham gia giải đấu và liên tục duy trì vị trí trong nhóm các đội đạt thứ hạng cao. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng được nâng tầm của HPT mà còn tự hào góp phần ghi dấu ấn trí tuệ Việt Nam trên các đấu trường công nghệ quốc tế.

Thành tích này được xem là sự cộng hưởng giữa chất lượng đội ngũ chuyên gia và định hướng phát triển dịch vụ an ninh mạng của HPT, được xây dựng từ nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai và vận hành các giải pháp bảo mật cho khối doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng và khu vực công tại Việt Nam.

Việc tăng hạng mạnh mẽ tại một sân chơi mang tính chuẩn mực toàn cầu như GCSB CTF càng củng cố uy tín của HPT trong vai trò đối tác bảo mật tin cậy, đồng thời mở ra cơ hội để công ty mang đến cho khách hàng những giải pháp đã được kiểm chứng qua các đấu trường cạnh tranh khắt khe hàng đầu thế giới.

GCSB CTF là một trong những giải đấu Capture The Flag uy tín hàng đầu thế giới, quy tụ các chuyên gia bảo mật, kỹ sư an ninh mạng và đội tuyển doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Các thử thách của giải bao phủ đầy đủ các lĩnh vực cốt lõi của an toàn thông tin, từ khai thác lỗ hổng web, dịch ngược mã nguồn, phân tích mã độc, mật mã học đến điều tra số và phản ứng sự cố, đòi hỏi đội thi phải có nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng khả năng phối hợp hiệu quả trong điều kiện áp lực thời gian cao.

HPT tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế trên thị trường công nghệ trong nước

Không chỉ ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế, HPT cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong nước. Trong nửa đầu năm 2026, HPT tiếp tục ghi dấu ấn với hai thành tích nổi bật do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) thực hiện:

- Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả ngành Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số (VIE10), đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp đạt danh hiệu này.

- Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số, nhóm Cung cấp giải pháp CNTT và chuyển đổi số. Chương trình tôn vinh các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững, chú trọng các yếu tố ESG.

HPT trong 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 công bố ngày 18/5/2026 (Nguồn: https://vie10.vn/)

Là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, HPT nhiều năm kiên định với chiến lược đầu tư công nghệ, phát triển tri thức, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái giải pháp, dịch vụ phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng gia tăng, HPT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, khẳng định vai trò đối tác công nghệ tin cậy của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.