Kick-off dự án Tùng Linh Peaceful - Thái Nguyên: "Thắp lửa chiến binh – Phú Bình rực sáng"

Sự kiện quy tụ đông đảo đối tác chiến lược, các đại lý phân phối: Lộc Sơn Hà, Viethomes, Liên minh ABD & Tùng Bách Land, Toàn Thắng, Bigstar Land, Newhome, Đất Xanh Miền Bắc (Đông Bắc Bộ Homes) cùng hàng trăm chiến binh kinh doanh đến từ nhiều đơn vị phát triển bất động sản trên địa bàn Hà Nội và Thái Nguyên. Không khí chương trình bùng nổ ngay từ những phút đầu với màn ra quân khí thế, thể hiện quyết tâm chinh phục thị trường của toàn hệ thống kinh doanh.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Tùng Bách Group nhấn mạnh: Tùng Linh Peaceful không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần mà còn là định hướng phát triển một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng mạnh tại Phú Bình – khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng phát triển công nghiệp và hạ tầng liên vùng.

Với quy mô 485 lô đất nền, shophouse cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như trường mầm non, khu thể thao, sân pickleball, khu vui chơi trẻ em, shopping center, nhà văn hóa…, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến an cư mới cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, người lao động chất lượng cao đang dịch chuyển về Thái Nguyên sinh sống và làm việc.

Trong khuôn khổ chương trình, Tùng Bách Group cũng công bố chiến lược truyền thông – bán hàng quy mô lớn trong giai đoạn 2026, đồng thời triển khai các chính sách đồng hành dành cho hệ thống đại lý nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường ngay trong giai đoạn đầu ra mắt.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức phát động ra quân với thông điệp "Thắp lửa chiến binh – Phú Bình rực sáng", thể hiện khát vọng kiến tạo một khu đô thị mới năng động, văn minh giữa tâm điểm phát triển công nghiệp phía Đông Nam Thái Nguyên.

Đáng chú ý, sự kiện Kick-off dự án Tùng Linh Peaceful còn có sự tham dự của đại diện nhiều đơn vị tài chính – ngân hàng lớn như MB Bank, VIB, Vietcombank và TPBank. Sự hiện diện của các ngân hàng uy tín không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với tiềm năng phát triển của dự án mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác tài chính, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các giải pháp vay vốn linh hoạt trong thời gian tới.

Đây cũng được xem là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của Tùng Linh Peaceful trên thị trường, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bài bản, chuyên nghiệp của Tùng Bách Group trong quá trình triển khai dự án.

Sự kiện Kick-off không chỉ tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản, quyết liệt của Tùng Bách Group trong hành trình phát triển Tùng Linh Peaceful trở thành biểu tượng đô thị mới tại Phú Bình trong thời gian tới