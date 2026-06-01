Doanh nhân Đỗ Hương Ly: "Khởi nghiệp trẻ không chỉ cần vốn, mà cần những mảnh đất bao dung"

​Tâm thế của một "người xây cầu" trên hàng ghế giám khảo

​Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII, sự xuất hiện của doanh nhân Đỗ Hương Ly trong vai trò Giám khảo Tổ 3 đã mang đến một làn gió mới. Không chỉ dừng lại ở việc chấm điểm các dự án theo những bộ tiêu chí khô khan, bà Ly đã chọn cách tiếp cận dựa trên sự thấu cảm của một người đi trước, người đã có hơn một thập kỷ lăn lộn trên thương trường từ truyền thông, F&B đến công nghệ.

​Giữa không khí sôi nổi tại Học viện Ngân hàng, vị thuyền trưởng của Pando Group dành hàng giờ đồng hồ để chăm chú lắng nghe từng bài thuyết trình. Với bà, mỗi dự án của các em học sinh, sinh viên không chỉ là một bài thi, mà là một giấc mơ đang thành hình. Trong vai trò giám khảo, bà không đóng vai một "người gác cổng" khó tính để sàng lọc sai sót, mà chọn làm một "người xây cầu" kết nối những ý tưởng non nớt với thực tế khốc liệt của thị trường.

​"Những ánh mắt rực rỡ" là tài sản lớn nhất của khởi nghiệp trẻ

​Chia sẻ về cảm xúc sau khi đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các mùa thi, bà Đỗ Hương Ly không giấu được sự xúc động khi nhắc về tinh thần của các thí sinh:

​"Điều đọng lại sâu sắc nhất trong tôi không phải là những bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo hay những con số lợi nhuận. Mà là cái cách các em bước lên sân khấu. Bàn tay cầm mic có đôi chút run rẩy, giọng nói thi thoảng vấp váp vì hồi hộp, nhưng ánh mắt thì vô cùng trong trẻo và rực rỡ niềm tin vào ý tưởng của chính mình."

"Một hạt mầm mang tên khởi nghiệp và sáng tạo không thể nảy nở nếu ngay từ đầu đã bị dập tắt bởi những định kiến" - doanh nhân Đỗ Hương Ly

​Dưới góc nhìn của một chiến lược gia marketing dày dạn, doanh nhân Đỗ Hương Ly thừa nhận rằng thương trường vốn dĩ vô cùng khắc nghiệt. Những người làm kinh doanh lâu năm thường có xu hướng dùng "bộ lọc thực tế", một lăng kính đầy sự tính toán và định kiến, để đong đếm đúng sai ngay lập tức. Tuy nhiên, bà tự nhắc mình phải cất đi sự khắt khe thường nhật khi đứng trước các em.

​Bà lý giải: "Một hạt mầm mang tên khởi nghiệp và sáng tạo không thể nảy nở nếu ngay từ đầu đã bị dập tắt bởi những định kiến. Các em cần một mảnh đất lành - nơi những ý tưởng dù có viển vông đến đâu cũng được trân trọng, được phản biện một cách bao dung để tự các em nhận ra con đường thực tế."

Doanh nhân Đỗ Hương Ly, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Công nghệ DNL (Hệ sinh thái số Pando Group)

​Bài toán về "Khoảng trời để lớn" cho thế hệ kế cận

​Theo doanh nhân Đỗ Hương Ly, khởi nghiệp ở lứa tuổi học sinh, sinh viên không nên bị ép vào khuôn khổ của những giá trị thương mại thuần túy ngay từ đầu. Thay vào đó, đây là giai đoạn để các em học cách tư duy, học cách đối mặt với thất bại và học cách bảo vệ quan điểm của mình.

​Vị CEO của Pando Group nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ thực chất nhất từ cộng đồng doanh nhân và các nhà hoạch định chính sách chính là tạo ra một "không gian an toàn". Ở đó, các em được quyền sai, được quyền mơ mộng nhưng phải được hướng dẫn để sự mơ mộng đó có điểm tựa thực tế. Một câu hỏi gợi mở đúng lúc từ giám khảo đôi khi có giá trị hơn cả một con điểm tuyệt đối, bởi nó kích thích tư duy phản biện và giúp các em tự tìm ra lối đi cho riêng mình.

​"Cái gật đầu khích lệ hay một không gian an toàn để các em dám bộc bạch khát vọng... mới là thứ sẽ theo các em đi mãi", bà Ly khẳng định. Đây cũng chính là triết lý mà bà đang áp dụng tại Hệ sinh thái số Pando Group là nơi đề cao sự sáng tạo không giới hạn và tinh thần dám nghĩ dám làm.

​Sứ mệnh đào tạo thế hệ kế cận tài năng

​Thông qua SV.STARTUP 2026, doanh nhân Đỗ Hương Ly mong muốn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ doanh nhân đi trước. Việc đồng hành cùng các cuộc thi khởi nghiệp không chỉ là trách nhiệm xã hội (CSR), mà là sự đầu tư vào tương lai của nền kinh tế quốc gia.

Bà tin rằng, nếu được ghi nhận và động viên đúng cách, những học sinh, sinh viên đang đứng trên sân khấu hôm nay sẽ là những người dẫn dắt các tập đoàn lớn, các startup kỳ lân trong tương lai. Sự rực rỡ trong ánh mắt của các em chính là ngọn lửa cần được tiếp thêm nhiên liệu để có thể sải cánh vươn cao, đưa vị thế của Việt Nam vươn xa trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

​Kết thúc mùa giải, dù những giải thưởng đã tìm được chủ nhân, nhưng với doanh nhân Đỗ Hương Ly, hành trình "ươm mầm" vẫn chưa dừng lại. Bà và Công ty DNL sẽ tiếp tục đóng góp nguồn lực và tâm huyết để hỗ trợ các tài năng trẻ, biến những ý tưởng "trong trẻo" thành những giá trị thực chất cho xã hội.

Được biết, doanh nhân Đỗ Hương Ly hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ DNL (Sở hữu Hệ sinh thái số Pando Group). Với nền tảng kiến thức sâu rộng và tâm huyết trong việc phát triển cộng đồng khởi nghiệp, bà là gương mặt quen thuộc trong các hội đồng thẩm định và cố vấn chiến lược cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam.