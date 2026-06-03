Chelsea bắt tay FPT triển khai chuyển đổi AI trong phát triển phần mềm

Hai sáng kiến này được triển khai nhằm giải quyết những thách thức tồn tại nhiều năm của câu lạc bộ. Vào các ngày thi đấu tại Stamford Bridge, lượng khán giả đổ về sân rất lớn trong khi thời gian trước trận khá hạn chế, thường dẫn đến tình trạng ùn tắc và bỏ lỡ cơ hội mua sắm tại cửa hàng chính thức của CLB. Đồng thời, mạng lưới hơn 350 hội nhóm cổ động viên chính thức của CLB Chelsea tại hơn 100 quốc gia lại thiếu một nền tảng số tập trung, khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và tham gia các cộng đồng địa phương.

Trong bối cảnh đó, với mảng bán lẻ trong ngày thi đấu, Chelsea đã ra mắt Megastore Express – giải pháp mua sắm "Click & Collect" trên ứng dụng di động, cho phép người hâm mộ đặt trước sản phẩm và nhận hàng nhanh tại SVĐ trước giờ bóng lăn. Giải pháp này được FPT đồng phát triển, thiết kế theo hướng mobile-first và tích hợp chặt chẽ vào hệ sinh thái số của CLB, giúp đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm thông qua đặt hàng trên điện thoại, thanh toán nhanh và xác nhận đơn hàng theo thời gian thực, qua đó giảm thời gian xếp hàng và tăng năng lực phục vụ tại cửa hàng. Đây được xem là một kênh bán lẻ bổ sung mới, giúp phân tán lưu lượng mua sắm trong ngày thi đấu, giảm áp lực cho các cửa hàng vật lý, đồng thời kết nối liền mạch với các kênh bán hàng hiện có của CLB.

FPT cùng Chelsea phát triển Megastore Express, giúp người hâm mộ dễ dàng mua sắm và nhận sản phẩm trước trận đấu. (Nguồn ảnh: Chelsea F.C.)

Song song, Chelsea cũng cùng FPT tái thiết kế, phát triển và ra mắt nền tảng số dành cho các hội nhóm cổ động viên chính thức sau nhiều năm gián đoạn. Đây là nền tảng trung tâm giúp người hâm mộ trên toàn thế giới có thể tìm kiếm, tham gia hoặc thành lập các cộng đồng cổ động viên. Kể từ khi đi vào hoạt động, nền tảng đã hỗ trợ hơn 270 hội cổ động viên, 24 hội mới được thành lập và ghi nhận trên 6.400 người dùng đăng ký mới. Mức độ tương tác cũng cho thấy tín hiệu tích cực, với khoảng 16.000 người dùng tạo ra hơn 50.000 lượt xem trang, cho thấy sức lan tỏa và gắn bó của cộng đồng người hâm mộ đội bóng thành London.

Cả hai nền tảng đều được tích hợp chặt chẽ vào hệ sinh thái số hiện có của CLB, ứng dụng cơ chế đăng nhập một lần, hạ tầng điện toán đám mây và các công cụ phân tích dữ liệu, nhằm đảm bảo khả năng mở rộng cũng như theo dõi hành vi người dùng. Đây được coi là nền tảng quan trọng để Chelsea tiếp tục nâng cao mức độ gắn kết với người hâm mộ, tối ưu vận hành và phát triển các dự án chuyển đổi số toàn diện hơn nữa trong tương lai.

Những hợp tác bước đầu này giữa FPT và Chelsea là minh chứng cho năng lực triển khai nhanh chóng ở quy mô lớn, cùng tư duy đồng sáng tạo trong các dự án chuyển đổi số của FPT. Các giải pháp được triển khai theo hướng tích hợp AI xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm – từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai – nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, nâng cao chất lượng và liên tục tối ưu trải nghiệm người dùng.

Theo đại diện của CLB, các sáng kiến ứng dụng AI này đã và đang góp phần cải thiện trải nghiệm người hâm mộ, đồng thời củng cố năng lực chuyển đổi số của Chelsea. Ông Phil Lynch, Giám đốc Công nghệ số của Chelsea, cho biết đây là một bước tiến quan trọng trong việc gắn kết công nghệ, dữ liệu và hoạt động vận hành với nhu cầu thực tế của người hâm mộ.

"Việc tích hợp AI vào hệ sinh thái số giúp CLB không chỉ tối ưu hoạt động bán lẻ mà còn tạo điều kiện để người hâm mộ trên toàn thế giới kết nối với CLB Chelsea dễ dàng – từ việc mua sắm thuận tiện hơn cho đến khám phá các hội cổ động viên địa phương và trở thành một phần của cộng đồng Chelsea toàn cầu," ông Lynch nói. "Những dự án này được thiết kế nhằm mang đến một trải nghiệm kết nối, linh hoạt hơn và mang tính hòa nhập hơn cho cổ động viên The Blues, dù họ ở bất cứ đâu".

Theo đại diện Chelsea, hợp tác với FPT đang góp phần nâng cao trải nghiệm người hâm mộ và năng lực chuyển đổi số của CLB. (Nguồn ảnh: Chelsea F.C.)

Về phía FPT, mối quan hệ hợp tác với CLB Chelsea được xây dựng trên mục tiêu chung là mang đến những trải nghiệm số có tốc độ và tính linh hoạt tương xứng với thể thao đỉnh cao, trong đó AI giữ vai trò trung tâm trong cách FPT triển khai các dự án chuyển đổi số ở quy mô lớn.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software, nhận định: "Chúng tôi tin rằng các trải nghiệm số cần vận hành nhanh như tốc độ của một trận bóng đỉnh cao. AI được tích hợp ngay từ bước đầu khi chúng tôi tiếp cận bài toán, xuyên suốt quá trình triển khai giải pháp, qua đó giúp phát triển nhanh hơn, an toàn hơn và ở quy mô lớn".

"AI giúp loại bỏ các rào cản hiện có để người hâm mộ dễ dàng tận hưởng tốc độ nhanh chóng, sự an toàn và tin cậy trong trải nghiệm. Đồng hành cùng CLB Chelsea, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng số vững chắc nhằm phục vụ cộng đồng cổ động viên toàn cầu của đội bóng, đồng thời sẵn sàng cho các đổi mới trong tương lai gần".

FPT hiện là Đối tác cấp cao (Principal Partner) của CLB Chelsea trong mùa giải 2025/26. Hợp tác giữa hai bên bắt đầu từ tháng 4/2025 khi FPT đóng vai trò Đối tác Công nghệ Toàn cầu (Official Digital Transformation Partner) của Chelsea và được nâng cấp lên Principal Partner vào tháng 10/2025. Các giải pháp công nghệ của FPT đang được triển khai để giúp đội bóng nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng quy mô và khai thác thêm giá trị từ chuyển đổi số.