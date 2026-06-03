SGO Land được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Danh hiệu ghi nhận năng lực vận hành và định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển thực chất, các doanh nghiệp sở hữu nền tảng dịch vụ bài bản và chiến lược dài hạn đang dần khẳng định vị thế. Việc được xướng tên tại giải thưởng Quốc gia do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng được xem là dấu mốc quan trọng với SGO Land trên hành trình chuẩn hóa mô hình hoạt động và nâng cao năng lực dịch vụ.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam hiện là một trong những giải thưởng uy tín của ngành, quy tụ nhiều doanh nghiệp phát triển dự án, tư vấn, phân phối và quản lý vận hành lớn trên cả nước. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, giải thưởng còn được xem như "thước đo" phản ánh năng lực triển khai, tính minh bạch, hiệu quả vận hành và đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của thị trường.

Các tiêu chí xét chọn được xây dựng theo hướng toàn diện, từ năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh đến trách nhiệm xã hội và khả năng tạo giá trị dài hạn cho khách hàng. Hội đồng thẩm định gồm đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, chuyên gia quy hoạch và các tổ chức nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực bất động sản.

Chia sẻ sau lễ trao giải, ông Lê Đình Chung, Phó TGĐ SGO Land, cho biết đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn hệ thống trong nhiều năm xây dựng nền tảng dịch vụ chuyên nghiệp và bền vững. Theo ông, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, việc được vinh danh tại một giải thưởng cấp quốc gia là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị thực làm trọng tâm.

Từ năng lực phân phối đến hệ sinh thái dịch vụ bất động sản

Theo lãnh đạo SGO Land, doanh nghiệp không định vị mình chỉ là đơn vị môi giới hay phân phối đơn thuần, mà đã và đang xây dựng, vận hành mô hình hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện. "Chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ thống có khả năng đồng hành cùng chủ đầu tư và khách hàng trong toàn bộ vòng đời dự án, từ nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh, Tổng đại lý phân phối, truyền thông đến vận hành và hậu mãi", ông Lê Đình Chung chia sẻ.

Hệ sinh thái dịch vụ SGO Land có hơn 2.000 nhân sự với mạng lưới hơn 20 công ty thành viên và liên kết như SGO Homes, Địa ốc SGO, SGO X, SGO Diamond, SGO Property… vận hành theo mô hình holdings nhằm tạo chuỗi dịch vụ đồng bộ. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp tham gia nhiều khâu trong chuỗi giá trị bất động sản. Việc tham gia sâu vào toàn bộ quá trình phát triển dự án giúp tối ưu hiệu quả cho chủ đầu tư, đồng thời mang lại giá trị thực cho khách hàng và thị trường.

Đội ngũ hơn 2.000 nhân sự là nền tảng tạo nên sức mạnh hệ sinh thái dịch vụ bất động sản SGO Land.

Lợi thế của SGO Land nằm ở khả năng kết nối các nguồn lực thành hệ thống vận hành thống nhất, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào từng giai đoạn của dự án và nâng cao hiệu quả triển khai.

Trong 5 năm gần đây, SGO Land cùng các đơn vị thành viên, liên kết đã tham gia đầu tư thứ cấp, phát triển kinh doanh và tổng đại lý phân phối nhiều dự án như Phú Thị Riverside, Việt Yên Riverside, Majestic City, TIG Infinity, Bluegem Tower Thanh trì, Vườn Vua Resort & Villas, Lam Sơn Nexus City… đồng thời đồng hành cùng các dự án thuộc hệ sinh thái đầu tư SGO Group như SGO La Porta Phúc Thọ, SGO La Emera Hạ Long, SGO Marina Móng Cái và dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã phân phối hơn 200 dự án trên toàn quốc với hơn 25.000 sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ căn hộ, khu đô thị đến nghỉ dưỡng và bất động sản thương mại.

Lãnh đạo SGO Land cho rằng trong chu kỳ phát triển mới, yếu tố minh bạch, chuyên nghiệp và năng lực đồng hành dài hạn sẽ quyết định vị thế doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp ưu tiên xây dựng nền tảng vận hành bền vững, chuẩn hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng nhân sự thay vì tăng trưởng bằng mọi giá.

Hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh danh hiệu Top 10 doanh nghiệp tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản tốt nhất Việt Nam, trong nhiều năm qua, SGO Land còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng như Top 10 Công ty Dịch vụ Bất động sản uy tín do Vietnam Report bình chọn hay Top 10 Thương hiệu Bất động sản Quốc gia về Môi giới Bất động sản do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trao tặng.

Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp xác định tập trung vào ba trụ cột gồm tăng trưởng ổn định, quản trị minh bạch và trách nhiệm xã hội. Theo đó, SGO Land tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình pháp lý và nâng cao chất lượng nhân sự nhằm tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cùng hệ sinh thái đầu tư SGO Group đang mở rộng tham gia đầu tư phát triển và phân phối các dự án nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực. Theo ông Lê Đình Chung, đây không chỉ là cơ hội thị trường mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc góp phần cân bằng nguồn cung và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả kinh doanh hay năng lực triển khai của SGO Land, mà còn cho thấy doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các đơn vị dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu thị trường. Đây đồng thời là dấu mốc cho thấy sự phát triển vượt bậc toàn diện của hệ sinh thái dịch vụ bất động sản SGO Land, hướng tới phát triển bền vững và tạo giá trị dài hạn cho thị trường.