SGO Group ghi dấu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

Đây là giải thưởng uy tín của ngành bất động sản, được chỉ đạo, bảo trợ bởi Bộ Xây dựng và tổ chức bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển minh bạch, bền vững của thị trường. Trong bối cảnh ngành bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, việc được xướng tên tại giải thưởng được xem là minh chứng cho năng lực triển khai, chiến lược phát triển dài hạn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tựu, giải thưởng còn phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam, nơi các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến yếu tố phát triển bền vững, nhu cầu ở thực và giá trị an sinh xã hội. Đây cũng được xem là thước đo cho năng lực thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi về chính sách, nguồn vốn và nhu cầu khách hàng.

Giải thưởng uy tín khẳng định vị thế của Hệ sinh thái đầu tư SGO Group

Hải Phát Land những năm gần đây ghi dấu ấn mạnh mẽ ở vai trò Chủ đầu tư và phát triển dự án. Việc được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II cho thấy doanh nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế bằng năng lực triển khai thực tế, chiến lược phát triển bài bản và khả năng thích ứng với xu hướng mới của thị trường.

Trong hệ sinh thái đầu tư SGO Group, Hải Phát Land giữ vai trò nòng cốt ở mảng đầu tư, phát triển dự án. Với nền tảng hơn 2.000 nhân sự cùng mạng lưới hơn 20 công ty thành viên theo mô hình Holding trên toàn quốc, hệ sinh thái SGO Group đang từng bước mở rộng dấu ấn tại nhiều địa phương trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng trị, Phú Yên…

Hệ sinh thái đầu tư SGO Group liên tục ghi dấu trên thị trường thông qua loạt dự án như SGO La Emera Hạ Long, SGO La Porta Phúc Thọ, Majestic City, SGO Marina Móng Cái, SGO La Emera Phú Yên, SGO Him Lam Điện Biên, SGO Cửa Tùng Quảng Trị… Đồng thời, hoạt động phát triển kinh doanh và phân phối cũng mở rộng mạnh mẽ với hàng chục dự án trên cả nước, nhiều chiến dịch đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. Đây được xem là nền tảng giúp SGO Group nâng cao vị thế trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động đầu tư và phát triển dự án, SGO Group còn chú trọng xây dựng hệ thống vận hành chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ vào quản trị và bán hàng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, phân phối đến quản lý vận hành, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tái cấu trúc, những doanh nghiệp sở hữu năng lực triển khai thực tế, quỹ dự án rõ ràng và chiến lược phát triển bền vững sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh. Việc Hệ sinh thái đầu tư SGO Group liên tục mở rộng hoạt động đầu tư và được ghi nhận tại các giải thưởng lớn cho thấy doanh nghiệp đang đi theo hướng phát triển ổn định, chú trọng giá trị thực thay vì tăng trưởng ngắn hạn.

Nhà ở xã hội trở thành chiến lược dài hạn

Việc Hải Phát Land được vinh danh Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thị trường hướng mạnh về nhu cầu ở thực và giá trị bền vững. Giải thưởng không chỉ ghi nhận kết quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển của thị trường sang các dòng sản phẩm phục vụ an sinh và nhu cầu thực tế của người dân.

Dấu ấn nổi bật trong chiến lược này là dự án Nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long, khởi công ngày 19/12/2025 tại Quảng Ninh, thuộc quần thể Khu đô thị SGO La Emera Hạ Long. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, quy mô gần 1.500 căn hộ, được định hướng theo mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới, hướng tới nâng chuẩn chất lượng sống cho người lao động và khách hàng có nhu cầu ở thực.

Không chỉ tập trung vào yếu tố giá bán phù hợp, dự án còn được chú trọng về quy hoạch đồng bộ, hệ thống tiện ích và không gian sống xanh. Đại diện doanh nghiệp cho biết, định hướng phát triển NOXH của SGO Group không dừng ở việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cơ bản mà hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững cho cư dân.

Lễ khởi công SGO We City Hạ Long – dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội của Hải Phát Land và hệ sinh thái đầu tư SGO Group.

Từ SGO We City Hạ Long, SGO Group cho thấy định hướng phát triển nhà ở xã hội như một chiến lược dài hạn thay vì hoạt động bổ trợ. Hệ sinh thái đặt mục tiêu mở rộng mô hình NOXH tại nhiều địa phương có tốc độ đô thị hóa cao như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh…, hướng tới mục tiêu phát triển 10.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Định hướng này được đánh giá phù hợp với chủ trương phát triển một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng lớn tại các đô thị và khu công nghiệp. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền còn hạn chế, việc các doanh nghiệp lớn tham gia mạnh mẽ vào phân khúc NOXH được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về pháp lý, năng lực triển khai và trách nhiệm xã hội, SGO Group đang lựa chọn hướng phát triển dựa trên nền tảng đầu tư bài bản, tính minh bạch và khả năng tạo giá trị dài hạn. Giải thưởng dành cho Hải Phát Land vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho một doanh nghiệp, mà còn phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của hệ sinh thái đầu tư SGO Group trên hành trình phát triển bất động sản gắn với nhu cầu thực và mục tiêu an sinh xã hội.

Với chiến lược mở rộng đầu tư song song giữa bất động sản thương mại và nhà ở xã hội, SGO Group đang từng bước xây dựng hình ảnh một hệ sinh thái phát triển đa dạng nhưng vẫn hướng đến giá trị cốt lõi là phục vụ nhu cầu thực của thị trường. Đây cũng được xem là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dấu ấn bền vững trong giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam.