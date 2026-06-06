Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ bài toán ngách đến 10 triệu lượt bán: Đâu là chiến lược tăng trưởng của Justdun

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Từ bài toán ngách đến 10 triệu lượt bán: Đâu là chiến lược tăng trưởng của Justdun

Trong bối cảnh thị trường thời trang biến động, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có tính ứng dụng cao, dễ phối đồ, sử dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng "fast fashion". Sự thay đổi này đang tái định hình ngành thời trang, nơi những thương hiệu tập trung giải quyết nhu cầu thực tế của khách hàng dần khẳng định vị thế.

Báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu thị trường cho thấy, xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ xoay quanh yếu tố thẩm mỹ mà còn đặt nặng tiêu chí giá trị sử dụng. Trong khi nhiều thương hiệu liên tục chạy đua với các bộ sưu tập theo mùa và đối mặt với áp lực tồn kho lớn, một số doanh nghiệp lại chọn hướng đi khác: tập trung vào những sản phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu mặc đẹp mỗi ngày.

Từ bài toán ngách đến 10 triệu lượt bán: Đâu là chiến lược tăng trưởng của Justdun- Ảnh 1.

Justdun là một trong những thương hiệu tiêu biểu theo đuổi chiến lược thời trang ứng dụng, vừa ghi nhận cột mốc 10 triệu lượt bán trên TikTok Shop. Thành công này được xây dựng từ các dòng sản phẩm cốt lõi như áo ôm dáng, tanktop, áo hai dây và những thiết kế dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày, thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn. Theo đại diện thương hiệu, Justdun hướng tới việc cung cấp giải pháp mặc đẹp cho phụ nữ hiện đại thông qua các sản phẩm đáp ứng đồng thời tiêu chí tôn dáng, thoải mái và dễ phối đồ, qua đó duy trì sức bán ổn định và tỷ lệ khách hàng quay lại cao.

Xây dựng lợi thế cạnh tranh từ chất lượng cốt lõi

Trong ngành thời trang, nơi rào cản gia nhập thị trường ngày càng thấp, chất lượng sản phẩm đang trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng. Nhận thức rõ điều đó, Justdun tập trung đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).

Từ bài toán ngách đến 10 triệu lượt bán: Đâu là chiến lược tăng trưởng của Justdun- Ảnh 2.

Thay vì liên tục mở rộng danh mục mẫu mã, thương hiệu lựa chọn nâng cấp các yếu tố cốt lõi. Công nghệ form dáng DUN-Shape™ được phát triển dựa trên dữ liệu nhân trắc học của phụ nữ Việt, giúp sản phẩm ôm vừa vặn và tôn lên đường nét cơ thể một cách tự nhiên. Song song với đó, chất liệu Dun-Breeze™ được cải tiến nhằm mang lại cảm giác mềm mại, thoáng mát, phù hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới và nhu cầu vận động trong thời gian dài.

Việc đầu tư vào những giá trị khó nhìn thấy bằng mắt thường nhưng cảm nhận rõ trong quá trình sử dụng đang tạo nên khác biệt cho thương hiệu. Đây cũng là nền tảng để xây dựng niềm tin và tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm ngày càng cao.

Bài toán tăng trưởng bền vững từ danh mục sản phẩm tinh gọn

Theo giới phân tích, việc tập trung vào nhóm sản phẩm thiết yếu giúp Justdun sở hữu nhiều lợi thế quản trị quan trọng. Khi sản lượng được tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế quy mô để tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Đồng thời, khác với các sản phẩm mang tính thời vụ, những thiết kế cơ bản luôn duy trì nhu cầu ổn định trên thị trường, giúp giảm thiểu rủi ro tồn kho, duy trì vòng quay hàng hóa tích cực, hạn chế áp lực giảm giá và bảo toàn biên lợi nhuận.

Từ bài toán ngách đến 10 triệu lượt bán: Đâu là chiến lược tăng trưởng của Justdun- Ảnh 3.

Đặc biệt, chiến lược này còn nâng cao hiệu quả đầu tư marketing. Thay vì liên tục chi ngân sách lớn để quảng bá các bộ sưu tập mới, Justdun tập trung xây dựng giá trị thương hiệu thông qua trải nghiệm sản phẩm. Khi khách hàng hài lòng và quay lại mua sắm nhiều lần, chi phí thu hút khách hàng mới được tối ưu đáng kể, tạo nên động lực tăng trưởng bền vững hơn.

Cột mốc 10 triệu lượt bán và tham vọng nâng tầm thương hiệu

Cột mốc 10 triệu lượt bán không chỉ phản ánh năng lực kinh doanh mà còn cho thấy sự đồng điệu giữa định hướng thương hiệu và nhu cầu thực tế của thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Justdun bước sang giai đoạn phát triển mới với chiến lược tái định vị hình ảnh theo hướng chuyên nghiệp, tinh tế và hiện đại hơn.

Từ bài toán ngách đến 10 triệu lượt bán: Đâu là chiến lược tăng trưởng của Justdun- Ảnh 4.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao giá trị sử dụng thay vì những xu hướng nhất thời, câu chuyện của Justdun cho thấy một hướng đi đáng chú ý của ngành thời trang Việt Nam. Thay vì chạy theo số lượng mẫu mã, thương hiệu lựa chọn tập trung làm tốt những sản phẩm thiết yếu nhất. Chính sự kiên định với triết lý đó đã tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp Justdun từng bước chinh phục thị trường và ghi dấu bằng cột mốc 10 triệu đơn hàng đầy ấn tượng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Pharmacity ứng dụng AI nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa năng suất

Pharmacity ứng dụng AI nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa năng suất Nổi bật

Bắt tay FPT, Mishima Kosan mang AI đồng hành cùng nhân sự tại hệ thống nhà máy trên toàn cầu

Bắt tay FPT, Mishima Kosan mang AI đồng hành cùng nhân sự tại hệ thống nhà máy trên toàn cầu Nổi bật

MSI khẳng định vị thế tại COMPUTEX 2026 với Titan 18 HX và Claw 8 AI+

MSI khẳng định vị thế tại COMPUTEX 2026 với Titan 18 HX và Claw 8 AI+

17:00 , 04/06/2026
So sánh chi phí bảo hiểm thân vỏ ô tô 2026

So sánh chi phí bảo hiểm thân vỏ ô tô 2026

11:00 , 04/06/2026
SGO Group ghi dấu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

SGO Group ghi dấu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

08:00 , 04/06/2026
SGO Land được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

SGO Land được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

19:30 , 03/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên