Từ bài toán ngách đến 10 triệu lượt bán: Đâu là chiến lược tăng trưởng của Justdun

Báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu thị trường cho thấy, xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ xoay quanh yếu tố thẩm mỹ mà còn đặt nặng tiêu chí giá trị sử dụng. Trong khi nhiều thương hiệu liên tục chạy đua với các bộ sưu tập theo mùa và đối mặt với áp lực tồn kho lớn, một số doanh nghiệp lại chọn hướng đi khác: tập trung vào những sản phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu mặc đẹp mỗi ngày.

Justdun là một trong những thương hiệu tiêu biểu theo đuổi chiến lược thời trang ứng dụng, vừa ghi nhận cột mốc 10 triệu lượt bán trên TikTok Shop. Thành công này được xây dựng từ các dòng sản phẩm cốt lõi như áo ôm dáng, tanktop, áo hai dây và những thiết kế dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày, thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn. Theo đại diện thương hiệu, Justdun hướng tới việc cung cấp giải pháp mặc đẹp cho phụ nữ hiện đại thông qua các sản phẩm đáp ứng đồng thời tiêu chí tôn dáng, thoải mái và dễ phối đồ, qua đó duy trì sức bán ổn định và tỷ lệ khách hàng quay lại cao.

Xây dựng lợi thế cạnh tranh từ chất lượng cốt lõi

Trong ngành thời trang, nơi rào cản gia nhập thị trường ngày càng thấp, chất lượng sản phẩm đang trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân khách hàng. Nhận thức rõ điều đó, Justdun tập trung đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).

Thay vì liên tục mở rộng danh mục mẫu mã, thương hiệu lựa chọn nâng cấp các yếu tố cốt lõi. Công nghệ form dáng DUN-Shape™ được phát triển dựa trên dữ liệu nhân trắc học của phụ nữ Việt, giúp sản phẩm ôm vừa vặn và tôn lên đường nét cơ thể một cách tự nhiên. Song song với đó, chất liệu Dun-Breeze™ được cải tiến nhằm mang lại cảm giác mềm mại, thoáng mát, phù hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới và nhu cầu vận động trong thời gian dài.

Việc đầu tư vào những giá trị khó nhìn thấy bằng mắt thường nhưng cảm nhận rõ trong quá trình sử dụng đang tạo nên khác biệt cho thương hiệu. Đây cũng là nền tảng để xây dựng niềm tin và tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm ngày càng cao.

Bài toán tăng trưởng bền vững từ danh mục sản phẩm tinh gọn

Theo giới phân tích, việc tập trung vào nhóm sản phẩm thiết yếu giúp Justdun sở hữu nhiều lợi thế quản trị quan trọng. Khi sản lượng được tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế quy mô để tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Đồng thời, khác với các sản phẩm mang tính thời vụ, những thiết kế cơ bản luôn duy trì nhu cầu ổn định trên thị trường, giúp giảm thiểu rủi ro tồn kho, duy trì vòng quay hàng hóa tích cực, hạn chế áp lực giảm giá và bảo toàn biên lợi nhuận.

Đặc biệt, chiến lược này còn nâng cao hiệu quả đầu tư marketing. Thay vì liên tục chi ngân sách lớn để quảng bá các bộ sưu tập mới, Justdun tập trung xây dựng giá trị thương hiệu thông qua trải nghiệm sản phẩm. Khi khách hàng hài lòng và quay lại mua sắm nhiều lần, chi phí thu hút khách hàng mới được tối ưu đáng kể, tạo nên động lực tăng trưởng bền vững hơn.

Cột mốc 10 triệu lượt bán và tham vọng nâng tầm thương hiệu

Cột mốc 10 triệu lượt bán không chỉ phản ánh năng lực kinh doanh mà còn cho thấy sự đồng điệu giữa định hướng thương hiệu và nhu cầu thực tế của thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Justdun bước sang giai đoạn phát triển mới với chiến lược tái định vị hình ảnh theo hướng chuyên nghiệp, tinh tế và hiện đại hơn.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao giá trị sử dụng thay vì những xu hướng nhất thời, câu chuyện của Justdun cho thấy một hướng đi đáng chú ý của ngành thời trang Việt Nam. Thay vì chạy theo số lượng mẫu mã, thương hiệu lựa chọn tập trung làm tốt những sản phẩm thiết yếu nhất. Chính sự kiên định với triết lý đó đã tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp Justdun từng bước chinh phục thị trường và ghi dấu bằng cột mốc 10 triệu đơn hàng đầy ấn tượng.