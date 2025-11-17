Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày là an toàn?

17-11-2025 - 13:42 PM | Sống

Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn một hay hai quả mỗi ngày để tận dụng tối đa lợi ích.

Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng chứa hàm lượng leucine đáng kể - loại axit amin thiết yếu giúp hỗ trợ cơ bắp, cùng với nhiều dưỡng chất quan trọng khác như vitamin D, axit béo Omega-3 và choline.

Ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày là an toàn?- Ảnh 1.

Trứng là một thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng (Ảnh: Times of India)

Lợi ích tiêu biểu của trứng

Phát triển cơ bắp và xương: Protein trong trứng cần thiết cho cơ bắp, trong khi vitamin D và canxi giúp xương chắc khỏe.

Hỗ trợ chức năng não bộ: Choline trong trứng là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển và chức năng của não, giúp cải thiện trí nhớ.

Tăng cường thị lực: Trứng chứa vitamin A, E, lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi các bệnh như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Giúp giảm căng thẳng: Trứng cung cấp 9 axit amin thiết yếu, giúp điều chỉnh sản xuất serotonin, tạo cảm giác thư giãn và bình tĩnh.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Vitamin B (đặc biệt là axit folic) trong trứng hỗ trợ sự phát triển ống thần kinh thai nhi và ngăn ngừa dị tật.

Hỗ trợ giảm cân và tiêu hóa: Protein và chất béo trong trứng giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Trứng luộc cũng dễ tiêu hóa và không gây nặng bụng.

Tốt cho da và tóc: Các dưỡng chất trong trứng giúp duy trì độ đàn hồi cho da và làm tóc khỏe mạnh hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch: Trứng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho hệ miễn dịch của bạn.

Ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày là an toàn?

Theo Times of India , số lượng trứng nên tiêu thụ mỗi ngày phụ thuộc nhiều vào tuổi tác, tình trạng sức khỏe và các mục tiêu của bạn. Việc tiêu thụ trứng đúng cách có thể giúp hỗ trợ tuổi thọ ở người lớn tuổi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Đối với một người trưởng thành khỏe mạnh có mức cholesterol bình thường và không có yếu tố nguy cơ bệnh tim tiềm ẩn đáng kể, số lượng 1 – 2 quả trứng mỗi ngày an toàn và có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp não hoạt động tốt, tăng cường khả năng miễn dịch.

Nếu là người có mức cholesterol LDL cao, thừa cân hoặc béo phì, tốt nhất không nên ăn trứng hàng ngày, chỉ nên ăn 2 - 3 quả trứng mỗi tuần.

