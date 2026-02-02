Ấn định lịch trình cho các cuộc đàm phán ba bên sắp tới

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

“Thay vì vào ngày 1/2 như kế hoạch ban đầu, vòng đàm phán tiếp theo giữa Moscow và Kiev do Mỹ làm trung gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi”, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thông báo trên kênh Telegram của mình.

Ông Zelensky nói thêm rằng, “Ukraine đã sẵn sàng” cho các cuộc thảo luận thực chất, và quan tâm đến việc đạt được một kết quả có thể đưa cuộc xung đột đến gần hơn với hồi kết.

Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự thay đổi lịch trình này.

Vòng đàm phán đầu tiên, diễn ra vào ngày 23-24/1, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, và được tất cả các bên mô tả là "rất mang tính xây dựng".

Tuy nhiên, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt chính, vì Ukraine từ chối công nhận đường biên giới mới của Nga.

Các cuộc đàm phán sắp tới diễn ra sau cuộc gặp “bất ngờ” vào ngày 30/1 giữa các nhà đàm phán Nga và Mỹ tại Florida.

Cả hai bên đều không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau đó đã viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi rất phấn khởi về cuộc gặp này vì thấy rằng, Nga đang nỗ lực hướng tới việc đảm bảo hòa bình ở Ukraine”.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, cũng gọi cuộc gặp là “mang tính xây dựng”.