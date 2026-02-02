Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn định lịch trình cho các cuộc đàm phán ba bên sắp tới

02-02-2026 - 19:04 PM | Tài chính quốc tế

Vòng đàm phán tiếp theo bàn về hòa bình ở Ukraine giữa Moscow và Kiev do Mỹ làm trung gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

“Thay vì vào ngày 1/2 như kế hoạch ban đầu, vòng đàm phán tiếp theo giữa Moscow và Kiev do Mỹ làm trung gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi”, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thông báo trên kênh Telegram của mình.

Ông Zelensky nói thêm rằng, “Ukraine đã sẵn sàng” cho các cuộc thảo luận thực chất, và quan tâm đến việc đạt được một kết quả có thể đưa cuộc xung đột đến gần hơn với hồi kết.

Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự thay đổi lịch trình này.

Vòng đàm phán đầu tiên, diễn ra vào ngày 23-24/1, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, và được tất cả các bên mô tả là "rất mang tính xây dựng".

Tuy nhiên, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt chính, vì Ukraine từ chối công nhận đường biên giới mới của Nga.

Các cuộc đàm phán sắp tới diễn ra sau cuộc gặp “bất ngờ” vào ngày 30/1 giữa các nhà đàm phán Nga và Mỹ tại Florida.

Cả hai bên đều không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau đó đã viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi rất phấn khởi về cuộc gặp này vì thấy rằng, Nga đang nỗ lực hướng tới việc đảm bảo hòa bình ở Ukraine”.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, cũng gọi cuộc gặp là “mang tính xây dựng”.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chê đồ nhập khẩu phương Tây là “rẻ tiền, chất lượng thấp”, người dân quay lại với sản phẩm tưởng như đã tuyệt chủng vì lỗi thời

Chê đồ nhập khẩu phương Tây là “rẻ tiền, chất lượng thấp”, người dân quay lại với sản phẩm tưởng như đã tuyệt chủng vì lỗi thời Nổi bật

Nhờ Nga, một nước ứng viên EU tiết kiệm được ít nhất 300 triệu euro mỗi năm

Nhờ Nga, một nước ứng viên EU tiết kiệm được ít nhất 300 triệu euro mỗi năm Nổi bật

Tỷ phú Elon Musk ‘chơi lớn’ muốn phóng 1 triệu vệ tinh để cạnh tranh AI

Tỷ phú Elon Musk ‘chơi lớn’ muốn phóng 1 triệu vệ tinh để cạnh tranh AI

18:31 , 02/02/2026
Tàu NASA phát hiện thảm họa núi lửa khủng khiếp nhất hệ Mặt Trời

Tàu NASA phát hiện thảm họa núi lửa khủng khiếp nhất hệ Mặt Trời

18:05 , 02/02/2026
Một sinh viên vừa bị kết án 3 tháng tù vì thuê người thi hộ chứng chỉ tiếng Anh TOEFL

Một sinh viên vừa bị kết án 3 tháng tù vì thuê người thi hộ chứng chỉ tiếng Anh TOEFL

17:00 , 02/02/2026
Một hoạt động bất thường gần biên giới Malaysia - Thái Lan gây lo ngại

Một hoạt động bất thường gần biên giới Malaysia - Thái Lan gây lo ngại

16:36 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên