Nếu được thực thi đầy đủ, đây sẽ là sự rạn nứt sâu sắc nhất trong mối quan hệ năng lượng Nga - Ấn suốt nửa thế kỷ qua. Bước đi này cũng là đòn giáng trực diện vào một trong những nguồn thu cuối cùng đáng tin cậy của Moscow giữa bối cảnh xung đột kéo dài tại Ukraine.

Từ năm 2022, khi các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt với dầu khí Nga, Ấn Độ nổi lên như một “van áp suất tài chính” quan trọng của điện Kremlin, mua hàng triệu thùng dầu mỗi ngày với giá chiết khấu sâu. Phần lớn số dầu này được lọc, tinh chế và bán trở lại thị trường toàn cầu, bất chấp cảnh báo từ Mỹ và EU.

Tuy nhiên, dưới thỏa thuận mới với Washington, Thủ tướng Narendra Modi không chỉ đồng ý ngắt đường sống đó mà còn cam kết chuyển hướng nhập khẩu dầu về phía Mỹ và các nhà cung ứng đồng minh.

Đổi lại, Mỹ giảm mức thuế đánh vào hàng hóa Ấn Độ từ 50% xuống còn 18% và cam kết hợp tác thương mại trị giá hơn 500 tỷ USD, bao gồm các mặt hàng năng lượng, công nghệ, nông sản, than đá và nhiều sản phẩm khác. Đây không đơn thuần là một thỏa thuận dầu mỏ, mà là sự sắp xếp lại toàn diện về kinh tế và địa chính trị.

Tác động của quyết định này lập tức thể hiện rõ qua dữ liệu. Xuất khẩu dầu Nga sang Ấn Độ sụt giảm mạnh từ 1,5 triệu thùng/ngày hồi năm ngoái xuống còn 436.000 thùng/ngày trong tháng 1/2026. Cùng lúc đó, nhập khẩu dầu từ Mỹ tăng, còn nguồn cung từ vùng Vịnh Trung Đông tăng vọt lên 3 triệu thùng/ngày.

Các tập đoàn lọc hóa dầu lớn của Ấn như Indian Oil Corporation và Bharat Petroleum Corporation đã cắt giảm mạnh các lô hàng dầu Nga, trong khi Reliance Industries đang chuyển hướng tìm nguồn cung từ Mỹ và Venezuela.

Từ góc nhìn của Mỹ, động thái này là chiến lược nhằm siết chặt thêm vòng vây tài chính quanh Nga. Với Ấn Độ, đây được xem là phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo Ấn Độ sẽ chiếm đến 25% mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong hai thập kỷ tới.

Nhưng cái giá phải trả là không nhỏ. Nga từ lâu không chỉ là nhà cung cấp dầu mỏ cho Ấn Độ, mà còn là đối tác chiến lược then chốt. Trong giai đoạn đỉnh cao sau năm 2022, Nga từng cung cấp tới 36% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, tương đương khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, cùng hàng loạt ưu đãi về giá và logistics.

Hai bên còn đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, chia sẻ hạ tầng logistics ở Bắc Cực và ký kết các thỏa thuận quân sự sâu rộng, bao gồm quyền tiếp cận các cảng Bắc Cực của Nga cho hải quân Ấn Độ. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới New Delhi vào tháng 12/2025 đã tái khẳng định vai trò then chốt của Ấn Độ trong chiến lược trụ vững của Nga trước các lệnh trừng phạt.

Việc Ấn Độ xoay trục sang Mỹ đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu New Delhi có thực sự sẵn sàng tháo gỡ một mối quan hệ chiến lược vốn đã ăn sâu vào an ninh năng lượng, chính sách quốc phòng và bản sắc ngoại giao suốt hàng thập kỷ?

Tương lai của sự tái cấu trúc này phụ thuộc phần lớn vào khả năng Mỹ duy trì được cam kết kinh tế và an ninh với Ấn Độ. Theo các chuyên gia, động lực thúc đẩy chiến lược này bắt nguồn từ niềm tin rằng Ấn Độ đã sẵn sàng đóng vai trò “đối trọng” với Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.

Niềm tin đó càng được củng cố sau các cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước tại thung lũng Galwan năm 2020. Washington xem những xung đột này như tín hiệu cho thấy Ấn Độ có thể sẵn sàng chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt qua sáng kiến Vành đai - Con đường (BRI).

Đồng thời, Washington kỳ vọng rằng việc gắn Ấn Độ, thị trường tăng trưởng năng lượng nhanh nhất thế giới, với các nhà cung ứng dầu khí ở Trung Đông sẽ tạo ra một mạng lưới kinh tế mới giúp củng cố trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt, kéo các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia và UAE ra khỏi ảnh hưởng của Iran, Nga và Trung Quốc.

Theo Oilprice﻿