An Giang khởi công 10 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027

Các dự án được khởi công bao gồm: Tuyến đường tỉnh ĐT.975 (Đoạn từ ĐT.973 – Cảng hàng không Phú Quốc – ĐT.975 – ĐT.973); Hồ nước Cửa Cạn; Dự án ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Dự án ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố Phú Quốc; Dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng; Dự án khu tái định cư An Thới. Các dự án được khởi động bao gồm Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới; Nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

Đây đều là những dự án hạ tầng mang tính chiến lược, không chỉ nâng cao năng lực của Phú Quốc trong tổ chức thành công APEC 2027, mà còn hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững của đặc khu, góp phần khẳng định vai trò của An Giang trên bản đồ phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết: "Với việc khởi công, khởi động 10 dự án hạ tầng then chốt – nằm trong hệ thống hơn 21 dự án trọng điểm hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC là những công trình hạ tầng hiện đại, đồng bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nghị mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của địa phương và quốc gia."

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khởi công

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị nhất là tỉnh An Giang phải tập trung cao nhất, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước 3-6 tháng theo tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt nhất, tạo không gian đẹp nhất, ấn tượng nhất về Việt Nam, Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: "Việc đầu tư các dự án công trình cũng nhằm chỉnh trang, nâng cấp chất lượng hạ tầng đô thị, bảo vệ cảnh quan, môi trường để đặc khu Phú Quốc trở thành đô thị văn minh xanh, xứng tầm với sự kiện quốc tế APEC, quảng bá hình ảnh văn hóa của đặc khu Phú Quốc đến các quốc gia trên thế giới. Hạ tầng kỹ thuật tại đặc khu kinh tế Phú Quốc được triển khai đồng bộ, đưa nơi đây trở thành khu du lịch xanh, nơi nghỉ dưỡng tiên tiến hàng đầu quốc tế."

Phối cảnh minh họa tuyến đường tỉnh ĐT.975

Trong số 10 dự án nói trên, tuyến đường tỉnh ĐT.975 do Tập đoàn Sun Group là nhà thầu thi công được xem là công trình hạ tầng then chốt. Tuyến đường dài 19,26 km, tổng mức đầu tư 2.034 tỷ đồng, kết nối trực tiếp Cảng hàng không Phú Quốc, cửa ngõ giao thông chính của đảo với đường trục ĐT.973 và khu vực trung tâm hội nghị APEC, An Thới và các khu vực Bãi Trường.

Với lộ giới rộng từ 60–62 m, tối thiểu 6 làn xe và quỹ đất 15m dành riêng cho tàu điện chạy song song, công trình sẽ mở ra trục giao thông hiện đại, tạo điều kiện phát triển các khu đô thị du lịch hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và vui chơi giải trí. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo hiện đại, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Hai dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực Dương Đông và An Thới, hai trung tâm đô thị quan trọng của Phú Quốc, sẽ tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng không gian công cộng và cải thiện an toàn giao thông. Song song đó, dự án Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Phú Quốc được triển khai nhằm ứng dụng công nghệ AI, dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến, phục vụ điều hành kinh tế – xã hội, quản lý giao thông, an ninh, môi trường và quy hoạch đô thị, đảm bảo chính quyền có khả năng ra quyết định chính xác, kịp thời.

Nhiều năm qua, Phú Quốc đối mặt với thách thức về môi trường và nước sạch. Tại lễ khởi công, tỉnh An Giang cũng lần lượt công bố các dự án nhà máy xử lý rác thải, chất thải rắn và hồ chứa nước ngọt. Trong đó hồ nước Cửa Cạn với dung tích 7,5 triệu m3 có khả năng cấp nước 49.500 m3/ngày đêm sẽ giải quyết bài toán an ninh nguồn nước cho khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu cấp nước trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng du lịch nhanh chóng. Công trình còn được định hướng khai thác cảnh quan thiên nhiên phục vụ du lịch sinh thái, đóng góp vào phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, các dự án về môi trường và năng lượng như Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn, Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thới, Nhà máy điện rác Bãi Bổn và Nhà máy nước sạch Cửa Cạn có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng sẽ giúp nâng cao năng lực xử lý rác thải, cung cấp nước sạch và điện năng thân thiện môi trường. Đây là những công trình thiết yếu để Phú Quốc vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của cư dân, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phối cảnh Khu tổ hợp đa chức năng APEC 2027 trong tương lai

Đặc biệt, dự án bờ kè và san lấp mặt bằng Trung tâm Hội nghị APEC, với diện tích san lấp 57 ha sẽ tạo nền tảng xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC 2027 cùng các công trình chức năng liên quan. Ngoài nhiệm vụ phục vụ hội nghị quốc tế, dự án này còn có ý nghĩa chiến lược dài hạn, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị ven biển, thu hút đầu tư và phát triển không gian du lịch biển đảo.

Dự án Khu tái định cư An Thới với diện tích gần 24 ha và khoảng 1.200 nền tái định cư được xem là giải pháp nhân văn, thiết thực. Dự án do Sun Group là nhà thầu thi công, với mục tiêu tạo quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi trong các dự án phục vụ APEC 2027 và các công trình phát triển kinh tế – xã hội tại Phú Quốc. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống cho người dân, đồng thời tạo dư địa để Phú Quốc phát triển hạ tầng và không gian đô thị hiện đại.

Ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam - phát biểu tại lễ khởi công

Đại diện các nhà thầu xây dựng các dự án APEC 2027, ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam - đơn vị nhà thầu hai dự án ĐT975 và Khu tái định cư An Thới, chia sẻ: "Sun Group và các nhà thầu cam kết sẽ huy động toàn bộ trí tuệ, nguồn lực và kinh nghiệm, thực hiện các công trình với tinh thần kỷ luật, chuẩn mực quốc tế, tiến độ nhanh chóng, chất lượng vượt trội – để mỗi công trình không chỉ phục vụ APEC 2027, mà còn mang lại giá trị và sự đóng góp dài lâu cho cộng đồng và cho sự phát triển bền vững của địa phương."

Việc đồng loạt khởi công 10 dự án trọng điểm không chỉ thể hiện sự chủ động, quyết liệt của An Giang trong việc cụ thể hóa các quy hoạch, chỉ đạo của Trung ương trong việc triển khai các dự án phục vụ APEC 2027, mà còn mở ra cơ hội lớn để Phú Quốc bứt phá, nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch và thương mại quốc tế. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần định hình diện mạo mới cho đô thị biển đảo, đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong việc tổ chức thành công những sự kiện quốc tế trọng đại như APEC 2027.