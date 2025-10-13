Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

An Giang xác minh thông tin 4 con khỉ trắng xuất hiện ở Hòn Sơn

13-10-2025 - 16:35 PM | Sống

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh được cho là 4 con khỉ trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn) lan truyền trên mạng xã hội, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm Khu vực III phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh thông tin.

Ngày 12/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Khu vực III khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về việc 4 cá thể khỉ trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn, An Giang).

An Giang xác minh thông tin 4 con khỉ trắng xuất hiện ở Hòn Sơn- Ảnh 1.

Hình ảnh 4 con vật màu trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh được cho là khỉ trắng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn đoạn clip dài khoảng 1 phút thông tin có 4 con khỉ trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh , thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Người dân cho biết 4 con khỉ có bộ lông trắng như tuyết, mỗi con nặng khoảng 15 - 20 kg.

Để xác minh chính xác nguồn tin, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm, Chi cục Kiểm lâm An Giang yêu cầu Hạt Kiểm lâm Khu vực III phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, lập biên bản, ghi nhận hình ảnh cụ thể. Nếu kết quả xác minh không phát hiện có khỉ trắng, Hạt Kiểm lâm phải thông tin, đính chính với chính quyền và người dân địa phương.

Trường hợp xác minh có khỉ trắng xuất hiện, lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương triển khai ngay biện pháp bảo vệ, ngăn chặn săn bắt trái phép; đồng thời tham mưu phối hợp các đơn vị chuyên môn xác định chính xác loài, đặc tính sinh học và đề xuất phương án bảo tồn phù hợp.

An Giang xác minh thông tin 4 con khỉ trắng xuất hiện ở Hòn Sơn- Ảnh 2.

Đường lên núi Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn.

Chi cục Kiểm lâm cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, khuyến cáo người dân không săn bắt, xua đuổi khi phát hiện động vật quý hiếm, đồng thời báo kịp thời cho cơ quan chức năng.

Hạt Kiểm lâm Khu vực III phải báo cáo kết quả xác minh về Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang trước ngày 13/10/2025.

Ma Thiên Lãnh là đỉnh núi cao nhất trong 7 ngọn núi ở Hòn Sơn, cao khoảng 450m so với mực nước biển. Khu vực này được xem là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật hoang dã, và điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

