An Huy Mỹ Việt: Từ tôn vinh đến lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Nắm bắt vận hội đó, An Huy Group tiên phong kiến tạo không gian sống xanh – thăng hoa bản sắc Việt với dự án An Huy Mỹ Việt (Khu dân cư An Huy – Đức Hoà).

Việt Nam "Kho tàng di sản văn hóa" quý giá

Trong kho tàng đồ sộ các di sản văn hóa Việt Nam, di sản kiến trúc chiếm một phần không nhỏ, đó là nơi gìn giữ và lưu truyền các nét đặc trưng văn hóa, thẩm mỹ và lối sống của người dân Việt trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, những kho tàng ấy vẫn cần được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng đến bạn bè quốc tế và các thế hệ tương lai.

Với tâm huyết của mình, An Huy Group đã tiên phong lựa chọn bước đi đột phá khi kiến tạo An Huy Mỹ Việt là khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại giao thao cùng văn hóa truyền thống, với quy mô 60ha được quy hoạch bài bản gồm ba phân khu; Cửu Long - Thăng Long – Tây Bắc, dự kiến cung cấp ra thị trường 2250 sản phẩm với đa dang các loại hình đất nền liền kề, biệt thự, shophouse.

Điểm nhấn độc bản của dự án là công viên di sản hình chữ S, hệ tiện ích "all-in-one" cùng nhiều mãng xanh và hồ nước rộng lớn đáp ứng mọi nhu cầu đầu tư và an cư của cộng đồng cư dân tinh anh.

An Huy Mỹ Việt – "Đại sứ văn hóa"

Trải qua hàng nghìn năm, các công trình di sản kiến trúc là chứng nhân cho những thăng trầm của lịch sử, các di sản kiến trúc văn hóa phần nào đó đã mai một và xuống cấp. Vì vậy, để bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử dân tộc, việc nhân bản các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng là điều vô cùng ý nghĩa.

Công viên di sản rộng 6ha, điểm nhấn độc đáo của An Huy Mỹ Việt

Nhận thấy kho tàng quý báu ấy, An Huy Group không chỉ xây dựng công viên di sản mang hình dáng đất nước Việt Nam, mà còn lựa chọn tái hiện các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng với tỷ lệ 1:1 như; chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, cổng Nghi Môn Huế, tháp bà Ponagar, nhà rông Tây Nguyên, chợ Bến Thành và tượng đài Long An Trung dũng Kiên cường, cùng nhiều công trình tiện ích giải trí, ẩm thực và biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc góp phần tạo nên một không gian sống đa sắc màu giúp cộng đồng cư dân luôn ngập tràn tinh hoa dân tộc hội tụ về ngay khu mình sống.

Để những bản sắc văn hóa thực sự sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ, công viên di sản sẽ là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật như mặc cổ phục, đàn ca tài tử, Quan họ Bắc Ninh, múa rối nước, lễ hội cồng chiêng, học viết thư pháp, thưởng thức ẩm thực cung đình… Đặc biệt, tại quảng trường trung tâm nơi sẽ diễn ra lễ hội bắn pháo hoa vào những dịp lễ quan trọng của đất nước.

Với các hoạt động văn hóa nghệ thuật này không chỉ làm tăng thêm sức sống cho di sản mà còn khẳng định An Huy Mỹ Việt là không gian văn hóa sống động và bền vững tạo nên một bản sắc riêng biệt giúp cho dự án trở thành "đại sứ văn hóa" vừa gìn giữ vừa lan tỏa giá trị văn hóa phát triển đến các thế hệ mai sau.

Tháp bà Ponagar, công trình kiến trúc văn hóa Champa được tái hiện tại công viên di sản.

An Huy Group tin rằng dự án An Huy Mỹ Việt và công viên di sản sẽ góp phần tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt Nam. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư, an cư, vui chơi giải trí, khám phá mà còn mở ra không gian sống đầy trải nghiệm đặc sắc cho công đồng cư dân và khách tham quan.