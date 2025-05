An Khang Homes - Đại lý F1 chính thức dự án Blanca City Vũng Tàu của Sun Group

An Khang Homes – Đại lý F1 chính thức phân phối Blanca City by Sun Group

Sau hơn 6 năm hoạt động, Công ty cổ phần phát triển nhà An Khang (An Khang Homes) đã xây dựng hệ thống kinh doanh rộng khắp ba miền. Với đội ngũ hơn 200 chuyên viên kinh doanh tư vấn chuyên nghiệp cùng 30 nhân sự Marketing chất lượng, An Khang tự hào luôn giữ vững vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc phân phối bất động sản cao cấp.

Đại diện An Khang Homes, ông Lê Vũ Trường An chia sẻ "Nhắc đến tập đoàn Sun Group, người ta sẽ nhắc đến sự thay đổi của những vùng đất nơi Sun Group đặt tay vào phát triển. Tất cả các dự án của Tập đoàn trải dài khắp cả nước và đều trở thành biểu tượng, thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế. Đội ngũ An Khang Homes tin chắc sẽ là cánh tay nối dài của Tập đoàn và mang Blanca City đến với những quý cư dân, những nhà đầu tư đang tìm một sản phẩm thật sự đẳng cấp và chất lượng."

Việc trở thành đại lý chiến lược phân phối dự án Blanca City (Khu đô thị đường 3 tháng 2) là minh chứng cho sự tin tưởng của Sun Group đối với An Khang, đồng thời khẳng định vai trò của An Khang trong việc kết nối khách hàng với những dự án đáng giá – vừa thích hợp để ở, nghỉ dưỡng vừa sở hữu cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Blanca City - Thu hút rất nhiều nhà đầu tư ngay từ khi ra mắt

Với quy mô hơn 96ha, Thành phố Trắng Blanca City được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị biển kiểu mẫu All In One, tiên phong định hình chuẩn mực sống mới, nơi mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và kinh doanh đều được đáp ứng trong một hệ sinh thái đẳng cấp.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đường 3/2 (Blanca City) Vũng Tàu

Dự án gồm 5 phân khu chức năng đa dạng: căn hộ cao tầng, biệt thự, tổ hợp bán lẻ, condotel cùng công viên chủ đề Sun World rộng 15ha – hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí hàng đầu Nam Bộ. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho hơn 13.000 cư dân mà còn là trung tâm du lịch – giải trí đẳng cấp phục vụ đến 11.000 khách du lịch mỗi ngày.

Dự án Blanca City – biểu tượng mới của Vũng Tàu với kiến trúc Đông – Tây hài hòa.

Công viên nước chủ đề Sun World

Điểm nhấn nổi bật của dự án là công viên nước chủ đề Sun World rộng 19 hecta, với 21 trò chơi hấp dẫn. Ngoài ra, còn sở hữu tàu lượn nước siêu tốc dài 384m và bể tạo sóng đôi cao tới 2.4m.

Công viên còn có đường trượt 10 làn Rally Racer, bể tạo sóng dành riêng cho trẻ em, và dòng sông thử thách độc đáo, mang đến trải nghiệm giải trí đa dạng và thú vị cho mọi lứa tuổi. Một "vũ trụ giải trí" đưa Vũng Tàu vươn mình trên bản đồ du lịch Đông Nam Á, đón hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Công viên nước chủ đề trong dự án Blanca City mang đến không gian vui chơi bậc nhất Đông Nam Bộ.

Vị trí chiến lược và quy hoạch đồng bộ

Blanca City tọa lạc tại phường 10 và 11, TP. Vũng Tàu, sở hữu vị trí chiến lược với kết nối linh hoạt qua Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa – Đồng Nai, Bến Lức – Long Thành và chỉ cách sân bay Long Thành chưa đến 60km. Việc quy hoạch sáp nhập vào TP.HCM càng làm tăng giá trị dự án, mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư và cư dân trong tương lai.

Vị trí chiến lược của dự án Blanca City

Cơ hội đầu tư hấp dẫn và tiềm năng phát triển trong tương lai

Bà Rịa Vũng Tàu sở hữu nhiều tiềm năng phát triển nhưng vẫn thiếu một khu đô thị biển quy hoạch chuẩn chỉnh, và Blanca City chính là mảnh ghép còn thiếu đó. Với vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ cùng sự đầu tư chuyên nghiệp từ chủ đầu tư uy tín, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm cũng góp phần gia tăng giá trị bất động sản khu vực, giúp Blanca City trở thành điểm đến lý tưởng cho cư dân, du khách và nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, với quy mô rộng lớn và hệ thống tiện ích đa dạng, Blanca City sẽ thay đổi diện mạo đô thị Vũng Tàu, nâng tầm vị thế thành phố biển trên bản đồ du lịch Việt Nam và thu hút khách du lịch quốc tế.

Công ty Cổ phần phát triển nhà An Khang (An Khang Homes)

Trụ sở TP.HCM: Toà nhà 94-96-98 Đường B2, An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

An Khang Homes Vũng Tàu: Số 67 Đường 3/2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

An Khang Homes Khánh Hoà: Số 67, Tiểu khu SunPark, Phân Khu ParaSol, KN Paradise, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

An Khang Homes Hà Nội: Tầng 5, toà nhà Fafim A, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0786 949698 hoặc 0788 949698