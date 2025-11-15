Ăn lạp xưởng nướng đá ở Việt Nam, du khách Thái "phán" đúng 1 câu

Những năm gần đây, ẩm thực đường phố Việt Nam liên tục xuất hiện thêm nhiều "tân binh" mới lạ. Một trong số đó chính là lạp xưởng nướng đá - món ăn có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng đã "làm mưa làm gió" ở Việt Nam suốt thời gian qua. Và mới đây, món ăn này lại một lần nữa được nhắc đến rầm rộ sau trải nghiệm của một nhóm du khách Thái khi ghé Việt Nam.

Trong đoạn video được chia sẻ, nhóm bạn trẻ người Thái vừa dạo phố vừa thử món lạp xưởng nướng đá tại một xe hàng ven đường. Sau vài phút quan sát cách chế biến và thưởng thức, một du khách đã để lại đúng một câu nhận xét nhưng đủ khiến dân mạng Việt bật cười vì... quá đúng trọng tâm: "Món ăn đường phố bán ở Việt Nam, lại làm mình thèm nữa rồi. Món này giống kiểu lạp xưởng có lớp vỏ giòn giòn, như kiểu nhồi lại, rồi rắc thêm bột mala. Ngon lắm."

Du khách Thái thử ăn lạp xưởng nướng đá

Tuy không phải món bản địa, lạp xưởng nướng đá lại có hành trình rất nhanh để chiếm sóng đời sống ẩm thực Việt. Vài năm trước, món ăn này xuất hiện rải rác tại một số quầy hàng vỉa hè, nhanh chóng "nổi như cồn", trở thành món ăn vặt được gọi tên nhiều nhất trên TikTok, đặc biệt tại phố đi bộ, chợ đêm, các khu du lịch lớn.

Sự hấp dẫn của món này phần lớn đến từ cách chế biến độc đáo: thay vì nướng trực tiếp lên than, người bán sẽ sử dụng một chiếc chảo chứa đầy đá nóng. Những viên lạp xưởng được đặt lên, mỡ bên trong chảy ra tiếp xúc với đá tạo tiếng xèo xèo vui tai, đồng thời giúp lớp vỏ phồng nhẹ, giòn mà không bị cháy.

Khi đạt độ chín vừa vặn, lạp xưởng được cắt khúc nhỏ rồi áo một lớp bột mala cay tê - thứ gia vị đặc trưng khiến ai mê đồ cay là "dính" ngay từ miếng đầu tiên. Hương thơm từ đá nóng bốc lên, hòa với mùi mala nồng nàn, khiến không chỉ thực khách Việt mà cả du khách ngoại quốc cũng phải tò mò dừng chân.

Cách nướng độc đáo

Không khó hiểu khi vị khách Thái lại dành lời khen đơn giản nhưng đầy hào hứng như vậy. Lạp xưởng được nhồi chặt, khi nướng đá thì phần vỏ căng bóng, giòn nhẹ; bên trong mọng thịt, thoảng vị ngọt đặc trưng.

Đặc biệt, lớp bột mala khiến món ăn "bốc" đúng phong cách mà người trẻ châu Á đang ưa chuộng: cay tê đầu lưỡi, thơm nồng, ăn bao nhiêu cũng thấy... thiếu thiếu nếu không cắn thêm miếng nữa.

Du khách Thái tỏ ra rất thích thú với món ăn này

Chỉ một câu nhận xét từ du khách Thái đã đủ thấy sức hút của lạp xưởng nướng đá ngày càng tăng độ hot. Từ món ăn du nhập, nó đã trở thành "idol đường phố" mới, khiến cả du khách nước ngoài cũng gật gù khen "ngon lắm". Và có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình viral tiếp theo của món ăn đầy sức công phá này.

(Nguồn: TikTok @papapapaikantue)