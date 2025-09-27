Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Án mạng nghiêm trọng ở Phú Thọ: Chồng ra tay sát hại vợ và 2 người đàn ông, hé lộ nguyên nhân bất ngờ

27-09-2025 - 07:51 AM | Xã hội

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tối ngày 26/9, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung (SN: 1987, HKTT: khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) đã dùng nhọn đâm anh N.V.N. (SN: 1988. HKTT: xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y (SN 1995, HKTT: khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) - vợ của Nhung.

Hiện trường nơi xả ra vụ án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy màu xanh, BKS: 19K1 -179.01 đi xuống chỗ ở của anh N.T.Đ. (SN: 1985, HKTT: Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi tạm trú: Khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. Hậu quả anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, Phú Thọ, ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ, đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên. Ngay trong đêm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp lấy lời khai và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Nam An

