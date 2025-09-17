Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ẩn sâu trong đại ngàn, “báu vật sống” của Việt Nam đứng trước nguy cơ biến mất

17-09-2025 - 13:36 PM | Sống

Loại cây này đang phải đối mặt nguy cơ cạn kiệt, thậm chí biến mất, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn và phát triển bền vững.

Trong những cánh rừng nguyên sinh vùng cao Việt Nam, Pơ mu (Fokienia hodginsii) từ lâu được xem là “báu vật sống” của đại ngàn. Loài cây thuộc họ Trắc bách diệp này không chỉ có giá trị kinh tế, văn hóa mà còn mang ý nghĩa sinh thái đặc biệt.

Thế nhưng, trước sức ép khai thác và mất nơi sống, Pơ mu đang đứng trước nguy cơ biến mất nếu không được bảo tồn kịp thời.

Loài cây quý của núi rừng

Pơ mu là cây gỗ lớn, thân thẳng, cao tới 30 m, đường kính có thể vượt 1,5 m, gỗ vàng sáng, thớ mịn, có mùi thơm nhẹ nhờ tinh dầu tự nhiên, rất bền và chống mối mọt. Từ xưa, đồng bào miền núi dùng Pơ mu để dựng nhà, làm mái, đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ và chưng cất tinh dầu.

Cây thường mọc ở độ cao trên 800 m, phân bố cùng các loài quý hiếm như: Bách xanh, Vù hương, Dẻ tùng sọc trắng… Ở miền Bắc, có nơi Pơ mu tạo thành rừng thuần loài trên núi đá vôi cao 900–1.400 m. Tuy nhiên, loài tái sinh kém, cây non không chịu bóng, đòi hỏi những khoảng trống trong rừng để phát triển.

Ẩn sâu trong đại ngàn, “báu vật sống” của Việt Nam đứng trước nguy cơ biến mất- Ảnh 1.

Cây pơ mu 1.000 tuổi.

Tại Việt Nam, Pơ mu phân bố rải rác từ Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An đến Huế, Kon Tum (cũ), Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Nguy cơ tuyệt chủng

Theo tiêu chí IUCN 1994, Pơ mu từng được xếp ở mức “Gần bị tuyệt chủng”. Song, tình trạng khai thác gỗ tràn lan khiến các nghiên cứu sau này đề xuất nâng lên mức “Đang bị tuyệt chủng” (A2cd).

Ở Việt Nam, khảo sát của Viện Điều tra Quy hoạch rừng cho thấy quần thể Pơ mu còn lại chủ yếu tập trung ở những vùng núi xa xôi.

Giá trị gỗ Pơ mu khiến loài này trở thành mục tiêu khai thác chọn lọc. Những cây lớn, có chất lượng gỗ tốt hầu như không còn nhiều. Khi những cá thể trưởng thành bị chặt hạ, cơ hội tái sinh của thế hệ mới vốn đã hạn chế càng trở nên mong manh. Các nhà khoa học cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp diễn, Pơ mu có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi nhiều cánh rừng nguyên sinh.

Để bảo tồn loài cây quý giá này Việt Nam đã có các khu bảo tồn Pơ mu như: ở Tây Giang - Quảng Nam (cũ), được mệnh danh là “Vương quốc Pơ mu”. Ngoài ra, còn có các khu vực bảo tồn Pơ mu quan trọng khác như: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Bình Định), Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa), và các cánh rừng ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Kỳ Sơn (Nghệ An).

Cần những giải pháp cấp bách

Hiện nay, Pơ mu đã được đưa vào Nhóm IIA trong Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm – tức hạn chế khai thác. Một số biện pháp bảo tồn đã triển khai như khảo sát trữ lượng, thiết lập khu trồng thử nghiệm, công nhận nguồn giống quốc gia. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần nhiều giải pháp đồng bộ và lâu dài hơn:

- Thiết lập các khu bảo tồn chuyên biệt cho Pơ mu, duy trì cả những cánh rừng già.

- Tăng cường giám sát, thu hồi giấy phép khai thác tại rừng tự nhiên, xử lý nghiêm khai thác trái phép.

- Ứng dụng công nghệ viễn thám để đánh giá chính xác phân bố, trữ lượng.

- Nghiên cứu sinh thái, mối liên kết giữa Pơ mu với các loài đi kèm nhằm bảo tồn hiệu quả.

- Đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu gỗ vừa giảm áp lực lên quần thể tự nhiên.

Không chỉ mang giá trị kinh tế, Pơ mu còn là một phần di sản thiên nhiên và văn hóa của cộng đồng miền núi. Bảo vệ Pơ mu đồng nghĩa với gìn giữ sự đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm và giữ lại dấu ấn văn hóa đặc sắc của các dân tộc sống giữa đại ngàn.

Việt Nam phát hiện "báu vật sống" tưởng đã tuyệt chủng 11 triệu năm gây chấn động giới khoa học

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường quốc tế đa cấp học phí gần 1 tỷ đồng/năm là "nơi gửi vàng" của hàng loạt người nổi tiếng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng theo học

1 trường quốc tế đa cấp học phí gần 1 tỷ đồng/năm là "nơi gửi vàng" của hàng loạt người nổi tiếng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng theo học Nổi bật

Phát hiện thỏi vàng 2kg gần 7,5 tỷ VNĐ nằm chơ vơ giữa nơi nghìn người qua lại: Cảnh sát dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để vào cuộc

Phát hiện thỏi vàng 2kg gần 7,5 tỷ VNĐ nằm chơ vơ giữa nơi nghìn người qua lại: Cảnh sát dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để vào cuộc Nổi bật

53 năm trước, 300 người suốt 4 ngày đêm đã làm nên 1 "kỳ tích" lịch sử: Do Đại tá, Nhà giáo Nhân dân sáng lập trường Nguyễn Siêu tiết lộ, để luôn viết tiếp câu chuyện tự hào

53 năm trước, 300 người suốt 4 ngày đêm đã làm nên 1 "kỳ tích" lịch sử: Do Đại tá, Nhà giáo Nhân dân sáng lập trường Nguyễn Siêu tiết lộ, để luôn viết tiếp câu chuyện tự hào

13:05 , 17/09/2025
Gửi nhầm tin nhắn phàn nàn về sếp vào nhóm chat công ty: Người EQ cao có 2 cách lập tức “chữa cháy”, ai đọc xong cũng hài lòng

Gửi nhầm tin nhắn phàn nàn về sếp vào nhóm chat công ty: Người EQ cao có 2 cách lập tức “chữa cháy”, ai đọc xong cũng hài lòng

13:02 , 17/09/2025
Harvard chứng minh: Thành công không đến ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ 4 đặc điểm tuổi thơ

Harvard chứng minh: Thành công không đến ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ 4 đặc điểm tuổi thơ

12:54 , 17/09/2025
Chi 181 nghìn đồng/ngày để “giả vờ đi làm” sau khi bị sa thải

Chi 181 nghìn đồng/ngày để “giả vờ đi làm” sau khi bị sa thải

12:49 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên