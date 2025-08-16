Ăn thực phẩm có tính kiềm vào mùa thu để giảm nhiệt cơ thể: Đừng tiết kiệm mà hãy ăn thường xuyên 5 món này để giữ ẩm và giảm đau họng

Đặc điểm mùa thu là hanh khô, khiến da dẻ nứt nẻ, cổ họng khô rát. Ngủ dậy thì khóe miệng đã nổi mụn. Thậm chí chuyện đi vệ sinh cũng trở nên khó khăn hơn.

Có một câu nói rất hay: "Muốn chữa nóng trong mùa thu, đừng vội tìm thuốc. Hãy tìm 'thần dược' trong rổ rau". Đúng vậy, uống nước nhiều thôi là chưa đủ. Bạn cần cân bằng lại cơ thể, và rau củ có tính kiềm chính là 'cứu tinh' tốt nhất.

Những loại rau này chứa nhiều nước và chất xơ. Chúng sẽ giúp bạn làm mát từ bên trong và cân bằng cơ thể. Có 5 loại rau củ mùa thu vừa ngon, vừa dễ mua mà lại có tính kiềm cao, rất tốt cho sức khỏe. Ăn chúng thường xuyên sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề như nhiệt miệng hay khô họng.

1. Giá đỗ

Giá đỗ là một nguồn cung cấp nước và chất xơ dồi dào. Theo nghiên cứu của Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh, giá đỗ chứa hàm lượng vitamin C và vitamin K cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, giá đỗ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ tiêu hóa.

Giá đỗ rất dễ chế biến. Bạn có thể xào giá đỗ với tỏi để có một món ăn giòn ngon, hoặc nấu canh giá đỗ đậu phụ để có một món súp thanh mát. Ăn giá đỗ thường xuyên không chỉ giúp làm dịu cảm giác khô rát mà còn giúp cơ thể dễ chịu hơn trong mùa thu.

2. Tảo bẹ

Tảo bẹ, hay còn gọi là rong biển, được mệnh danh là "rau trường thọ" nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Tảo bẹ chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali, và đặc biệt là i-ốt, giúp hỗ trợ chức năng tuyến giáp. Một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho thấy, tảo bẹ có khả năng kiềm hóa mạnh, giúp trung hòa axit trong cơ thể và hỗ trợ làm sạch hệ tiêu hóa.

Bạn có thể dùng tảo bẹ để nấu canh sườn heo, làm nộm hoặc trộn salad. Món ăn từ tảo bẹ không chỉ có hương vị tươi ngon của biển cả mà còn giúp da dẻ mịn màng, làm dịu cơn khô họng.

3. Súp lơ

Súp lơ chứa một lượng lớn vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như sulforaphane. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, sulforaphane có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Súp lơ cũng rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa.

Vào mùa thu, nhiệt độ thay đổi thất thường dễ gây cảm lạnh. Ăn súp lơ sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh. Bạn có thể chần súp lơ rồi xào với tỏi hoặc nấu súp.

4. Bắp cải tím

Bắp cải tím có màu sắc hấp dẫn nhờ các hợp chất anthocyanin – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy, anthocyanin có khả năng chống viêm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Bắp cải tím cũng là một nguồn vitamin C và K dồi dào, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, chất xơ trong bắp cải tím còn giúp ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ tiêu hóa, rất phù hợp cho những người có thói quen ăn đồ ngọt vào mùa thu. Bạn có thể làm nộm hoặc thái nhỏ để xào, ăn rất giòn và thanh mát.

5. Khoai tây

Khoai tây là một trong những loại củ có tính kiềm cao nhất. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, khoai tây chứa kali và vitamin B6, giúp duy trì cân bằng điện giải và chức năng thần kinh. Chất xơ và tinh bột kháng trong khoai tây còn giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Khoai tây có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Bạn có thể hầm khoai tây với sườn, hoặc bào sợi chiên giòn. Ăn khoai tây vào mùa thu không chỉ giúp bạn có cảm giác no lâu mà còn làm giảm cảm giác nóng trong, khó chịu.